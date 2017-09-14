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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 16 бер, 2024 22:57
Hotab написав:
Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо
, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 16 бер, 2024 22:59
vitaliiangel написав: Hotab написав:
Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо
, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
Там не слышно торохтящего генератора у магазина?
Муха, тебе правду никто не хочет сказать.. Казахская ссылка без танцев не открывается.
Я не танцую.
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Hotab
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:02
Hotab написав:
Казахская ссылка без танцев не открывается.
так станцуй. тыж лётчик.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:04
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flyman
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Додано: Суб 16 бер, 2024 23:08
Бетон написав:
один пацан из 34 задержанных СБУ в бусике рассказал, что забрали все деньги и наличку и на картах. отпустили почти всех
win-win
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