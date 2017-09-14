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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7199720072017202>
Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:57

  Hotab написав:Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 22:59

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
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Там не слышно торохтящего генератора у магазина?

Муха, тебе правду никто не хочет сказать.. Казахская ссылка без танцев не открывается.
Я не танцую.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:02

  Hotab написав:Казахская ссылка без танцев не открывается.
так станцуй. тыж лётчик.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:04

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Есть боец, которому один глаз даже прикрывать не надо, без потери времени, без раскачки, все отслоено заранее.
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  Hotab написав:«Хотаб вже рік як сам тил». :lol:
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:08

  Бетон написав:Через 4-5 місяців у росії буде достатньо FPV-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій, - Флеш
войну выиграет тот, кто первый купит в Китае миллион fpv Дронов
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:34

  Бетон написав:Через 4-5 місяців у росії буде достатньо FPV-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій, - Флеш

Український військовослужбовець та експерт із радіотехнологій зазначив, що при такій умові кожен український солдат з ймовірністю 99% загине, тому що в чистому полі проти FPV вижити неможливо - стрілецька зброя чи автомат не допоможуть

Україна випустить мільйон таких дронів в 2024. Це достатньо чи ні аби атакувати кожного раша фашика ?

Ukraine to produce a million FPV drones next year -minister.
Dec 20 (Reuters) - Kyiv plans to produce a million FPV (first-person-view) drones, widely in demand on the front line, and more than 11,000 medium- and long-range attack drones next year, Ukraine's minister for strategic industries said on Wednesday.
Ukraine intensively used FPV drones - small drones originally for personal civilian use, but modified for the battlefield - since the first days of the 2022 Russian invasion as a cheap but effective option for reconnaissance and attacks.
The tactic was subsequently adopted by Moscow's troops, now estimated to have many more such drones at their disposal.
"All production facilities are ready, and contracting for 2024 begins," Oleksandr Kamyshin, the minister, said on Telegram messenger.
The figure includes at least 1,000 drones with a range of more than 1,000 km (600 miles), he said.
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:48

  Hotab написав:
  ЛАД написав:
  Hotab написав:.........
BBC по атакам на нефтянку .
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/ ... mQ-f_ObDzQ
.........

Цитата оттуда:
Але джерела ВВС Україна підтверджують, що заводи в Самарській області атакували українські дрони СБУ.

Не очень понимаю, почему этим занимается СБУ. Ну ещё ГУР было бы так-сяк понятно, хотя вообще-то это задачи армии, но СБУ...

Думаю сформировали спец.департаменты. (подразделения)
В надежде что там меньше утечка инфо.

Тоже так подумал, но всё равно странно. Неужели в армии нет возможности создать такие "спец.департаменты (подразделения)" и обеспечить секретность?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 16 бер, 2024 23:51

ЛАД , наверное только в ГУРе, который замыкается на НГШ (вроде) сразу.
А так любой генерал (полковник) из условного Днепра (оперативное командование) может позвонить и потребовать всю информацию.

Но без взаимодействия с ЗСУ тоже не обойтись : коридоры пролета через границу или фронт надо обеспечивать.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 00:35

Ну, оппонирую:

  ЛАД написав:Мобилизация бывает не только в армию. Есть понятие "трудовая мобилизация".

Интересно где такое понятие когда то было, что оно обозначает (не госзаказ ли частному подрядчику) и каков результат? Пока пахнет какими то щтампами ВВ2 про детей стоящих у станка, что отношения к современному миру с уже не простыми станками, безработицей и кучей желающих у этих станков постоять как бы не имеет.

в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы.

Так тогда их просто уволят и на их место придут другие, как бы безработица в стране. Зачем тут мобилизация?

"Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой.

Тогда они не ЗАРАНЕЕ подготовлены, тогда это аврал и тут уже другие расклады. Кто-то про...бал пригласить строителей полгода-год назад и теперь роль строителей выполняют солдаты, это вообще отдельная тема.

Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс.

Тут слово опять же Будивельнику но кажется мне что строек сейчас по стране меньше чем до войны а выезд закрыт в Польшу на шабашку не поедешь
И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.

Конечно. И тут мы подходим к другому важному вопросу в контексте высказанной мысли "ловить экскаваторщиков вместе с экскаваторами" - а какой вообще процент в общем объеме работ стройки занимает работа нижнего звена - каменщиков плотников копателей? Оно ж правильно Вы сказали - надо ж вначале чтоб кто-то сказал где копать и на сколько, потом кто-то приехал с лазерным уровнем местность снял, потом в Ревите проект сделали и смету сколько нужно человекочасов, досок, гвоздей, кирпичей и цемента, потом это все закупить (наверное через Прозорро?) и только потом собственно возникает вопрос экскаваторщиков, так тут собственно и вопрос - а нам именно экскаваторщиков и каменщиков не хватает? Все остальное вот лежит ждет когда рабочие придут?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 00:53

Война - штука непредсказуемая

Проехался сегодня по центральным улицам Харькова. Как же эти ублюдки изуродовали мой город!!! Разбиты, иногда полностью, столько строений, много зданий, в том числе исторических, обезображены обстрелами кремлевских ублюдков. Уверен, что многие из киевлян, пишущих в основном здесь даже представить такое себе не смогут.

Как же было нам противно слышать и читать хвалебные отзывы в адрес российских террористов. которые обстреливали Харьков, со стороны белгородцев, которые были столько долгих лет нашими друзьями, торговыми партнерами, клиентами и поставщиками. Но гены сидящих в них убийц и грабителей видимо ничем не искоренить, даже временем. Я тогда думал, что они по другому начнут петь, когда начнет прилетать точно также по Белгороду. Ведь судьба изменчива, а они об этом не думали, пока на собственной шкуре не испытали законы божьей справедливости, ярость российской оппозиции и ВСУ. Конечно, привыкшим к обстрелам харьковчанам это кажется мелочью, хотя морально это приносит все-таки небольшое удовлетворение.

Но вчера из нескольких источников поступило предположение о повреждении/уничтожении одной из нескольких пусковых установок для ракет С-300, которыми из Белгородской области обстреливали больницы, склады, гостиницы, админздания и жилые кварталы Харькова в течении всей войны. Всего их вроде бы ~3 штуки было замечено в Белгородской области в последние месяцы. Но житья они нам не давали, запуская по 4-6 ракет за раз по городу. Остальными ракетами вероятно осуществляли защиту пусковых установок от ответного поражения со стороны ВСУ.

Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты. :) А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).
buratinyo
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  #<1 ... 7199720072017202>
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