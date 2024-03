Додано: Суб 16 бер, 2024 23:34

Бетон написав: Через 4-5 місяців у росії буде достатньо FPV-дронів, аби атакувати кожного українського солдата на передовій, - Флеш



Україна випустить мільйон таких дронів в 2024. Це достатньо чи ні аби атакувати кожного раша фашика ?Ukraine to produce a million FPV drones next year -minister.Dec 20 (Reuters) - Kyiv plans to produce a million FPV (first-person-view) drones, widely in demand on the front line, and more than 11,000 medium- and long-range attack drones next year, Ukraine's minister for strategic industries said on Wednesday.Ukraine intensively used FPV drones - small drones originally for personal civilian use, but modified for the battlefield - since the first days of the 2022 Russian invasion as a cheap but effective option for reconnaissance and attacks.The tactic was subsequently adopted by Moscow's troops, now estimated to have many more such drones at their disposal."All production facilities are ready, and contracting for 2024 begins," Oleksandr Kamyshin, the minister, said on Telegram messenger.The figure includes at least 1,000 drones with a range of more than 1,000 km (600 miles), he said.