Додано: Нед 17 бер, 2024 00:35

ЛАД написав: Мобилизация бывает не только в армию. Есть понятие "трудовая мобилизация".

Мобилизация бываетЕсть понятие "трудовая мобилизация".

в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы.



"Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой.



Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс.



И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.

Ну, оппонирую:Интересно где такое понятие когда то было, что оно обозначает (не госзаказ ли частному подрядчику) и каков результат? Пока пахнет какими то щтампами ВВ2 про детей стоящих у станка, что отношения к современному миру с уже не простыми станками, безработицей и кучей желающих у этих станков постоять как бы не имеет.Так тогда их просто уволят и на их место придут другие, как бы безработица в стране. Зачем тут мобилизация?Тогда они не ЗАРАНЕЕ подготовлены, тогда это аврал и тут уже другие расклады. Кто-то про...бал пригласить строителей полгода-год назад и теперь роль строителей выполняют солдаты, это вообще отдельная тема.Тут слово опять же Будивельнику но кажется мне что строек сейчас по стране меньше чем до войны а выезд закрыт в Польшу на шабашку не поедешьКонечно. И тут мы подходим к другому важному вопросу в контексте высказанной мысли "ловить экскаваторщиков вместе с экскаваторами" - а какой вообще процент в общем объеме работ стройки занимает работа нижнего звена - каменщиков плотников копателей? Оно ж правильно Вы сказали - надо ж вначале чтоб кто-то сказал где копать и на сколько, потом кто-то приехал с лазерным уровнем местность снял, потом в Ревите проект сделали и смету сколько нужно человекочасов, досок, гвоздей, кирпичей и цемента, потом это все закупить (наверное через Прозорро?) и только потом собственно возникает вопрос экскаваторщиков, так тут собственно и вопрос - а нам именно экскаваторщиков и каменщиков не хватает? Все остальное вот лежит ждет когда рабочие придут?