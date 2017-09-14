vitaliiangel написав:там большая статьяя вам рекомендую посмотреть все видео по ссылке. Если скотом "там не хотят", тогда что на видео?
Есть разница между "хотят становиться" и " заставляют становиться"/"превращают в скот".
И в статье речь, насколько понял, об уголовниках, алкашах и нариках. Таких, которых у нас называют аватарами. Честно говоря, не уверен, как бы я повёл себя в боевых условиях к таким. До тех вещей, которые описаны в статье, конечно не дошёл бы. Ну так я и не уголовник. Воспитание не то. Но не уверен, что ограничился бы тем, что погрозил пальчиком.