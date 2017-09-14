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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7199720072017202
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 01:02

  vitaliiangel написав:
там большая статья
  ЛАД написав:Скотом не хотят становиться ни там, ни здесь.
я вам рекомендую посмотреть все видео по ссылке. Если скотом "там не хотят", тогда что на видео?


Есть разница между "хотят становиться" и " заставляют становиться"/"превращают в скот".
И в статье речь, насколько понял, об уголовниках, алкашах и нариках. Таких, которых у нас называют аватарами. Честно говоря, не уверен, как бы я повёл себя в боевых условиях к таким. До тех вещей, которые описаны в статье, конечно не дошёл бы. Ну так я и не уголовник. Воспитание не то. Но не уверен, что ограничился бы тем, что погрозил пальчиком.
ЛАД
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  #<1 ... 7199720072017202
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