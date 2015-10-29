ЛАД написав:Скотом не хотят становиться ни там, ни здесь.
я вам рекомендую посмотреть все видео по ссылке. Если скотом "там не хотят", тогда что на видео?
Есть разница между "хотят становиться" и " заставляют становиться"/"превращают в скот". И в статье речь, насколько понял, об уголовниках, алкашах и нариках. Таких, которых у нас называют аватарами. Честно говоря, не уверен, как бы я повёл себя в боевых условиях к таким. До тех вещей, которые описаны в статье, конечно не дошёл бы. Ну так я и не уголовник. Воспитание не то. Но не уверен, что ограничился бы тем, что погрозил пальчиком.
ЛАД написав:Мобилизация бывает не только в армию. Есть понятие "трудовая мобилизация".
Интересно где такое понятие когда то было, что оно обозначает (не госзаказ ли частному подрядчику) и каков результат? Пока пахнет какими то щтампами ВВ2 про детей стоящих у станка, что отношения к современному миру с уже не простыми станками, безработицей и кучей желающих у этих станков постоять как бы не имеет.
И сегодня не все станки с ЧПУ. Безработица во время войны это нонсенс. У нас существует только потому, что не работает оборонка, а надеемся на "партнёров". Должны были бы стоять если не дети, то женщины точно. А штампы ВВ2 стали штампами только потому, что такой войны не было уже 70 лет.
в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы.
Так тогда их просто уволят и на их место придут другие, как бы безработица в стране. Зачем тут мобилизация?
Как раз не уверен, что "другие" есть. Если говорить не о подсобниках, а о специалистах ("экскаваторщиках, ..."). Ручаться, конечно, не могу, данных не имею.
"Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой.
Тогда они не ЗАРАНЕЕ подготовлены, тогда это аврал и тут уже другие расклады. Кто-то про...бал пригласить строителей полгода-год назад и теперь роль строителей выполняют солдаты, это вообще отдельная тема.
Уже надоело повторять - год назад планировали наступление. В такой ситуации никто не готовит фортификацию. Если бы наступление удалось, укрепления (возможно) пришлось бы строить (если бы пришлось) совсем в других местах. Сильные постоянные укрепления строятся в местах, которые точно будут оборонять изо всех сил и хотя бы в относительной близости от занимаемых позиций. Как это сделали росс. войска. Они не делали укрепления в 100 км от линии фронта. Да у них и не было этих 100 км - это уже где-то в море.
Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс.
Тут слово опять же Будивельнику но кажется мне что строек сейчас по стране меньше чем до войны а выезд закрыт в Польшу на шабашку не поедешь
Будивельник уже достаточно давно не строитель. Не знаю, владеет ли он оперативной информацией. Строек, действительно, меньше. Но и экскаваторщиков меньше. Кто-то в армии, кто-то, возможно, удрал. Не уверен, что есть свободные.
И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.
Конечно. И тут мы подходим к другому важному вопросу в контексте высказанной мысли "ловить экскаваторщиков вместе с экскаваторами" - а какой вообще процент в общем объеме работ стройки занимает работа нижнего звена - каменщиков плотников копателей? Оно ж правильно Вы сказали - надо ж вначале чтоб кто-то сказал где копать и на сколько, потом кто-то приехал с лазерным уровнем местность снял, потом в Ревите проект сделали и смету сколько нужно человекочасов, досок, гвоздей, кирпичей и цемента, потом это все закупить (наверное через Прозорро?) и только потом собственно возникает вопрос экскаваторщиков, так тут собственно и вопрос - а нам именно экскаваторщиков и каменщиков не хватает? Все остальное вот лежит ждет когда рабочие придут?
Не берусь судить, но, думаю, так строятся капитальные укрепления на границах ("линия Мажино"). Оборонительные линии во время войны, полагаю, строятся проще и без избыточной волокиты. Никто не буде планировать понтонную переправу так же тщательно, как капитальный мост. Сметы, если и составляются, то примерно так как Будивельник здесь сегодня рассчитывал затраты. И ресурсы прикидываются тоже на глазок. Вероятно, есть какие-то нормы. По ходу всё уточняется.
Hotab написав:ЛАД , наверное только в ГУРе, который замыкается на НГШ (вроде) сразу. А так любой генерал (полковник) из условного Днепра (оперативное командование) может позвонить и потребовать всю информацию.
Но без взаимодействия с ЗСУ тоже не обойтись : коридоры пролета через границу или фронт надо обеспечивать.
Можно создать отдельный батальон/полк, короче часть, подчиняющуюся непосредственно Генштабу. Тогда любой "генерал (полковник) из условного Днепра" может быть послан... далеко. Но функции СБУ уж очень далеки. Возможно, деза для противника? Пусть ищут концы в СБУ?
Порошенко_______Україна___________Росія___________втрати вбитих__ 2015 року – понад 1 910 млн дол. __40 млрд_______20 разів____907___воюєм 2016 року – 2 млрд 110 млн дол.; __42 млрд_______20 разів____519___закінчуємо 2017 року – 2 млрд 650 млн дол.; _44млрд________16 разів_____323 2018 року – 3 млрд 200 млн дол.; _46млрд________14разів______204 2019 року – понад 4 млрд дол.; ___48млрд________12разів______163 Зеленський_________________________Росія 2020 року – понад 5 млрд 200 млн дол.__50 млрд__10 разів_____91 2021 року - понад 4 млрд 480 млн дол__61 млрд___13,6разів___131
Кстати, интересно. По Вашим данным Вы видите снижение расходов в 2021 по сравнению с 2020, но почему-то молчите о том, что они всё равно заметно выше, чем в 2015-2019 гг., и "не замечаете" значительного роста на 30% (!) в 2020 по сравнению с 2019.
Вы, к сожалению, не дали ссылку, откуда Ваши данные, но, как видите, они вызывают вопросы. Так что пока не вижу оснований для Вашего утверждения о снижении оборонных расходов при Зеленском вообще и в 2021, в частности.
Hotab написав:ЛАД , наверное только в ГУРе, который замыкается на НГШ (вроде) сразу. А так любой генерал (полковник) из условного Днепра (оперативное командование) может позвонить и потребовать всю информацию.
Но без взаимодействия с ЗСУ тоже не обойтись : коридоры пролета через границу или фронт надо обеспечивать.
Можно создать отдельный батальон/полк, короче часть, подчиняющуюся непосредственно Генштабу. Тогда любой "генерал (полковник) из условного Днепра" может быть послан... далеко. Но функции СБУ уж очень далеки. Возможно, деза для противника? Пусть ищут концы в СБУ?
судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально
Це означає, прогнозує The Telegraph, що замість того, щоб намагатися збити чотири з п’яти російських ракет, як це робиться зараз, Україна зможе використати свої системи ППО для того щоб збити лише одну з п’яти ракет. The Telegraph водночас цитує російських офіційних осіб, які заявили, що "знають, що в Україні закінчуються боєприпаси" і готові завдавати ударів.
Hotab написав:ЛАД , наверное только в ГУРе, который замыкается на НГШ (вроде) сразу. А так любой генерал (полковник) из условного Днепра (оперативное командование) может позвонить и потребовать всю информацию.
Но без взаимодействия с ЗСУ тоже не обойтись : коридоры пролета через границу или фронт надо обеспечивать.
Можно создать отдельный батальон/полк, короче часть, подчиняющуюся непосредственно Генштабу. Тогда любой "генерал (полковник) из условного Днепра" может быть послан... далеко. Но функции СБУ уж очень далеки. Возможно, деза для противника? Пусть ищут концы в СБУ?
судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально
Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробити усе допомога союзників і дрони в тому числі. Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають.