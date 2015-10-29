Додано: Нед 17 бер, 2024 01:32

katso написав: Ну, оппонирую:



ЛАД написав: Мобилизация бывает не только в армию. Есть понятие "трудовая мобилизация".

Мобилизация бываетЕсть понятие "трудовая мобилизация".

Интересно где такое понятие когда то было, что оно обозначает (не госзаказ ли частному подрядчику) и каков результат? Пока пахнет какими то щтампами ВВ2 про детей стоящих у станка, что отношения к современному миру с уже не простыми станками, безработицей и кучей желающих у этих станков постоять как бы не имеет. Ну, оппонирую:Интересно где такое понятие когда то было, что оно обозначает (не госзаказ ли частному подрядчику) и каков результат? Пока пахнет какими то щтампами ВВ2 про детей стоящих у станка, что отношения к современному миру с уже не простыми станками, безработицей и кучей желающих у этих станков постоять как бы не имеет.

в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы.



Так тогда их просто уволят и на их место придут другие, как бы безработица в стране. Зачем тут мобилизация? Так тогда их просто уволят и на их место придут другие, как бы безработица в стране. Зачем тут мобилизация?

"Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой.



Тогда они не ЗАРАНЕЕ подготовлены, тогда это аврал и тут уже другие расклады. Кто-то про...бал пригласить строителей полгода-год назад и теперь роль строителей выполняют солдаты, это вообще отдельная тема. Тогда они не ЗАРАНЕЕ подготовлены, тогда это аврал и тут уже другие расклады. Кто-то про...бал пригласить строителей полгода-год назад и теперь роль строителей выполняют солдаты, это вообще отдельная тема.

Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс.

Тут слово опять же Будивельнику но кажется мне что строек сейчас по стране меньше чем до войны а выезд закрыт в Польшу на шабашку не поедешь Тут слово опять же Будивельнику но кажется мне что строек сейчас по стране меньше чем до войны а выезд закрыт в Польшу на шабашку не поедешь

И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.

Конечно. И тут мы подходим к другому важному вопросу в контексте высказанной мысли "ловить экскаваторщиков вместе с экскаваторами" - а какой вообще процент в общем объеме работ стройки занимает работа нижнего звена - каменщиков плотников копателей? Оно ж правильно Вы сказали - надо ж вначале чтоб кто-то сказал где копать и на сколько, потом кто-то приехал с лазерным уровнем местность снял, потом в Ревите проект сделали и смету сколько нужно человекочасов, досок, гвоздей, кирпичей и цемента, потом это все закупить (наверное через Прозорро?) и только потом собственно возникает вопрос экскаваторщиков, так тут собственно и вопрос - а нам именно экскаваторщиков и каменщиков не хватает? Все остальное вот лежит ждет когда рабочие придут? Конечно. И тут мы подходим к другому важному вопросу в контексте высказанной мысли "ловить экскаваторщиков вместе с экскаваторами" - а какой вообще процент в общем объеме работ стройки занимает работа нижнего звена - каменщиков плотников копателей? Оно ж правильно Вы сказали - надо ж вначале чтоб кто-то сказал где копать и на сколько, потом кто-то приехал с лазерным уровнем местность снял, потом в Ревите проект сделали и смету сколько нужно человекочасов, досок, гвоздей, кирпичей и цемента, потом это все закупить (наверное через Прозорро?) и только потом собственно возникает вопрос экскаваторщиков, так тут собственно и вопрос - а нам именно экскаваторщиков и каменщиков не хватает? Все остальное вот лежит ждет когда рабочие придут?

И сегодня не все станки с ЧПУ.Безработица во время войны это нонсенс. У нас существует только потому, что не работает оборонка, а надеемся на "партнёров". Должны были бы стоять если не дети, то женщины точно. А штампы ВВ2 стали штампами только потому, что такой войны не было уже 70 лет.Как раз не уверен, что "другие" есть. Если говорить не о подсобниках, а о специалистах ("экскаваторщиках, ..."). Ручаться, конечно, не могу, данных не имею.Уже надоело повторять - год назад планировали наступление. В такой ситуации никто не готовит фортификацию. Если бы наступление удалось, укрепления (возможно) пришлось бы строить (если бы пришлось) совсем в других местах. Сильные постоянные укрепления строятся в местах, которые точно будут оборонять изо всех сил и хотя бы в относительной близости от занимаемых позиций. Как это сделали росс. войска. Они не делали укрепления в 100 км от линии фронта. Да у них и не было этих 100 км - это уже где-то в море.Будивельник уже достаточно давно не строитель. Не знаю, владеет ли он оперативной информацией. Строек, действительно, меньше. Но и экскаваторщиков меньше. Кто-то в армии, кто-то, возможно, удрал. Не уверен, что есть свободные.Не берусь судить, но, думаю, так строятся капитальные укрепления на границах ("линия Мажино").Оборонительные линии во время войны, полагаю, строятся проще и без избыточной волокиты. Никто не буде планировать понтонную переправу так же тщательно, как капитальный мост. Сметы, если и составляются, то примерно так как Будивельник здесь сегодня рассчитывал затраты. И ресурсы прикидываются тоже на глазок. Вероятно, есть какие-то нормы. По ходу всё уточняется.