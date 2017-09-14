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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7200720172027203
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 08:24

Denik , злий ви якийсь.
А як же прощена неділя? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 08:56

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:страх перед тем, чего не существует это фобия. Может армия будет меня бояться, если я туда попаду?

Тебе точно в армії ніхто не боятиметься.
что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:06

  Бетон написав:
  Hotab написав:
  Бетон написав:В Киеве вынесли приговор охраннику дома, который предупреждал жителей о раздаче повесток сотрудниками ТЦК. В решении суда сказано, что у мужчины при неустановленных обстоятельствах возникло "устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ВС". А именно, он 5 раз писал в чат дома, в котором 818 человек: "адресная раздача повесток", "повестки адресно", "у нас снова ТЦК". Его приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. С решением суда можно ознакомиться здесь https://reyestr.court.gov.ua/Review/1...

От Розбійник!

Это ж вчера обсудили, ты забыл ?

  ЛАД написав:Бетон
Вчера уже долго обсуждалось, если не удалено.

Так он сам и обсуждал.

Такое не грех продублировать.
Они вообще телегу хотят запретить.
Где мы окажемся завтра? на роиси 2.0? одного меня это пугает


Та сама тєлєга повний доступ до якої у фсб. Особисто від дурова.

Як же ж таку квіточку можна забороняти...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:08

  katso написав:Ну, оппонирую:

  ЛАД написав:Мобилизация бывает не только в армию. Есть понятие "трудовая мобилизация".

Интересно где такое понятие когда то было, что оно обозначает (не госзаказ ли частному подрядчику) и каков результат? Пока пахнет какими то щтампами ВВ2 про детей стоящих у станка, что отношения к современному миру с уже не простыми станками, безработицей и кучей желающих у этих станков постоять как бы не имеет.

в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы.

Так тогда их просто уволят и на их место придут другие, как бы безработица в стране. Зачем тут мобилизация?

"Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой.

Тогда они не ЗАРАНЕЕ подготовлены, тогда это аврал и тут уже другие расклады. Кто-то про...бал пригласить строителей полгода-год назад и теперь роль строителей выполняют солдаты, это вообще отдельная тема.

Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс.

Тут слово опять же Будивельнику но кажется мне что строек сейчас по стране меньше чем до войны а выезд закрыт в Польшу на шабашку не поедешь
И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.

Конечно. И тут мы подходим к другому важному вопросу в контексте высказанной мысли "ловить экскаваторщиков вместе с экскаваторами" - а какой вообще процент в общем объеме работ стройки занимает работа нижнего звена - каменщиков плотников копателей? Оно ж правильно Вы сказали - надо ж вначале чтоб кто-то сказал где копать и на сколько, потом кто-то приехал с лазерным уровнем местность снял, потом в Ревите проект сделали и смету сколько нужно человекочасов, досок, гвоздей, кирпичей и цемента, потом это все закупить (наверное через Прозорро?) и только потом собственно возникает вопрос экскаваторщиков, так тут собственно и вопрос - а нам именно экскаваторщиков и каменщиков не хватает? Все остальное вот лежит ждет когда рабочие придут?

а далі починається "нагляд" різних трьох і більше буквенних структур по боротьбі з корупцією і не тільки
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.

Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:12

  ЛАД написав:Безработица во время войны это нонсенс. У нас существует только потому, что не работает оборонка, а надеемся на "партнёров". Должны были бы стоять если не дети, то женщины точно. А штампы ВВ2 стали штампами только потому, что такой войны не было уже 70 лет.

і повний тікток та онліфанс "в райбанах з нарощеними нігтями на економічному фронті"
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:16

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.

Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.

в одному з відео Гекко Беркут (той що за про побудову нової Хозарії) сказав приблизно так, що один розумний (єврей) створить більше проблем командиру чим двадцять аватарів
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:22

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.

Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.

вопрос нахиба. В другом месте он мог бы себя найти (надеюсь нашёл), стать душой компании, каким нибудь пианистом или танцором и прочее прочее. А так ни он армии не нужен, ни она ему. Отстутствие общения ни о чём само по себе не говорит. Это ж добровольно, как и дружба, хочет общается не хочет нет. Или говорит о силе воли не общаться, когда безвольное окружение чешет языками по поводу и без. :D Я в поездах тоже не общаюсь. Не вижу смысла. А бывает соседи по купе такие дебаты устраивают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

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Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:33

  Ukrainian написав:
  Banderlog написав: судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально

Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробити :lol: усе допомога союзників і дрони в тому числі.
Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають.
шо значить нехай краще? Шо поганого якщо вони постачають нам дрони? Чи ви гадаєте та ж британія чи канада не здатна виробляти морські дрони? Випускають експериментальні зразки і випробовують одразу в бойових умовах. Тому з нашої сторони їх й прикриває сбу або якась контррозвідка. Все логічно. Якби були наші розробники і пілоти то цими ударами займалась б зсу. Підрив моста грузовиками логічно доручити сбу. А запуск безпілотників чи ракет?...
Щодо недолугості не знаю шо там літає до сибіру, давайте про щось примітивніше про скиди..
Думаю нас читає більше народу ніж пише.
Поправте якщо я не правий.
Отвьорточна зборка китайських дронів в гаражах є.
Що з запчастин вироблено в Україні? Акумулятори? Ні.
Електромотори? Ну можливо.
розводку дротів? Да.
Оптика камери? Тут я вже сумніваюсь. Мікроелектроніка?
Не знаю чи хоть щось ми можем. Вирощування напівпровідникових пластин в нас ще десь збереглось? Шо ми в електроніці робим ? прошити контролер можем.
Конденсатори робим? Не певен.
Якісь пластмасові деталі печатаються на 3д принтері. А масове лиття пластмасових деталей на мільйон дронів? Самих фабричних "боєголовок" нема. Пілоти кидають шо попало і самі роблять з боєприпасів. щось ліплять з того
шо фантазія підкаже і шо під руки попадеться. Буває що хороші ініціативні пілоти за цим ділом підриваються, бо не може людина все знати. Бути й пілотом і взривотехніком.
Тепер давайте про дальні бпла.
шо там в середині? І шо ми з того зробили ?
Banderlog
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