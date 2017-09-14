vitaliiangel написав:страх перед тем, чего не существует это фобия. Может армия будет меня бояться, если я туда попаду?
Тебе точно в армії ніхто не боятиметься.
что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.
Бетон написав:В Киеве вынесли приговор охраннику дома, который предупреждал жителей о раздаче повесток сотрудниками ТЦК. В решении суда сказано, что у мужчины при неустановленных обстоятельствах возникло "устойчивое преступное намерение препятствовать законной деятельности ВС". А именно, он 5 раз писал в чат дома, в котором 818 человек: "адресная раздача повесток", "повестки адресно", "у нас снова ТЦК". Его приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 3 года. С решением суда можно ознакомиться здесь https://reyestr.court.gov.ua/Review/1...
От Розбійник!
Это ж вчера обсудили, ты забыл ?
ЛАД написав:Бетон Вчера уже долго обсуждалось, если не удалено.
Так он сам и обсуждал.
Такое не грех продублировать. Они вообще телегу хотят запретить. Где мы окажемся завтра? на роиси 2.0? одного меня это пугает
Та сама тєлєга повний доступ до якої у фсб. Особисто від дурова.
ЛАД написав:Мобилизация бывает не только в армию. Есть понятие "трудовая мобилизация".
Интересно где такое понятие когда то было, что оно обозначает (не госзаказ ли частному подрядчику) и каков результат? Пока пахнет какими то щтампами ВВ2 про детей стоящих у станка, что отношения к современному миру с уже не простыми станками, безработицей и кучей желающих у этих станков постоять как бы не имеет.
в случае, если не захотят ехать просто так, по указанию владельца стройфирмы.
Так тогда их просто уволят и на их место придут другие, как бы безработица в стране. Зачем тут мобилизация?
"Заранее подготовленные позиции" могут быть очень недалеко от передовой.
Тогда они не ЗАРАНЕЕ подготовлены, тогда это аврал и тут уже другие расклады. Кто-то про...бал пригласить строителей полгода-год назад и теперь роль строителей выполняют солдаты, это вообще отдельная тема.
Экскаваторщик и на гражданке зарабатывает неплохо, наверняка больше 20 тыс.
Тут слово опять же Будивельнику но кажется мне что строек сейчас по стране меньше чем до войны а выезд закрыт в Польшу на шабашку не поедешь
И ещё. Не специалист в фортификации, но думаю, там есть свои особенности и требования, которые гражданские специалисты просто не знают. Так что к ним, по-видимому, в любом случае надо для руководства и контроля приставлять военных инженеров.
Конечно. И тут мы подходим к другому важному вопросу в контексте высказанной мысли "ловить экскаваторщиков вместе с экскаваторами" - а какой вообще процент в общем объеме работ стройки занимает работа нижнего звена - каменщиков плотников копателей? Оно ж правильно Вы сказали - надо ж вначале чтоб кто-то сказал где копать и на сколько, потом кто-то приехал с лазерным уровнем местность снял, потом в Ревите проект сделали и смету сколько нужно человекочасов, досок, гвоздей, кирпичей и цемента, потом это все закупить (наверное через Прозорро?) и только потом собственно возникает вопрос экскаваторщиков, так тут собственно и вопрос - а нам именно экскаваторщиков и каменщиков не хватает? Все остальное вот лежит ждет когда рабочие придут?
а далі починається "нагляд" різних трьох і більше буквенних структур по боротьбі з корупцією і не тільки
vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.
Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.
ЛАД написав:Безработица во время войны это нонсенс. У нас существует только потому, что не работает оборонка, а надеемся на "партнёров". Должны были бы стоять если не дети, то женщины точно. А штампы ВВ2 стали штампами только потому, что такой войны не было уже 70 лет.
і повний тікток та онліфанс "в райбанах з нарощеними нігтями на економічному фронті"
vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.
Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.
в одному з відео Гекко Беркут (той що за про побудову нової Хозарії) сказав приблизно так, що один розумний (єврей) створить більше проблем командиру чим двадцять аватарів
vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.
Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.
вопрос нахиба. В другом месте он мог бы себя найти (надеюсь нашёл), стать душой компании, каким нибудь пианистом или танцором и прочее прочее. А так ни он армии не нужен, ни она ему. Отстутствие общения ни о чём само по себе не говорит. Это ж добровольно, как и дружба, хочет общается не хочет нет. Или говорит о силе воли не общаться, когда безвольное окружение чешет языками по поводу и без. Я в поездах тоже не общаюсь. Не вижу смысла. А бывает соседи по купе такие дебаты устраивают.
Banderlog написав: судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально
Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробити усе допомога союзників і дрони в тому числі. Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають.
шо значить нехай краще? Шо поганого якщо вони постачають нам дрони? Чи ви гадаєте та ж британія чи канада не здатна виробляти морські дрони? Випускають експериментальні зразки і випробовують одразу в бойових умовах. Тому з нашої сторони їх й прикриває сбу або якась контррозвідка. Все логічно. Якби були наші розробники і пілоти то цими ударами займалась б зсу. Підрив моста грузовиками логічно доручити сбу. А запуск безпілотників чи ракет?... Щодо недолугості не знаю шо там літає до сибіру, давайте про щось примітивніше про скиди.. Думаю нас читає більше народу ніж пише. Поправте якщо я не правий. Отвьорточна зборка китайських дронів в гаражах є. Що з запчастин вироблено в Україні? Акумулятори? Ні. Електромотори? Ну можливо. розводку дротів? Да. Оптика камери? Тут я вже сумніваюсь. Мікроелектроніка? Не знаю чи хоть щось ми можем. Вирощування напівпровідникових пластин в нас ще десь збереглось? Шо ми в електроніці робим ? прошити контролер можем. Конденсатори робим? Не певен. Якісь пластмасові деталі печатаються на 3д принтері. А масове лиття пластмасових деталей на мільйон дронів? Самих фабричних "боєголовок" нема. Пілоти кидають шо попало і самі роблять з боєприпасів. щось ліплять з того шо фантазія підкаже і шо під руки попадеться. Буває що хороші ініціативні пілоти за цим ділом підриваються, бо не може людина все знати. Бути й пілотом і взривотехніком. Тепер давайте про дальні бпла. шо там в середині? І шо ми з того зробили ?