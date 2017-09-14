ЛАД написав:

aklex написав: ЛАД

В 2018 была война. Были оккупированы территории. Интересно как Порох провел выборы? Это же было невозможно.

Надо поинтересоваться у расиян. Как они проводят выборы - у них же тоже война? В 2018 была война. Были оккупированы территории. Интересно как Порох провел выборы? Это же было невозможно.Надо поинтересоваться у расиян. Как они проводят выборы - у них же тоже война?

Не надо сравнивать божий дар с яичницей.Если у Вас есть знакомые в армии, которые воевали и в 2018, спросите у них можно ли сравнивать.В 2018 не было миллионов людей за границей, сравнительно мало было беженцев в Украине, армия была в несколько раз меньше, оккупировано было в 2 с лишним раза меньше территории.Поинтересуйтесь у "расиян" - на их территории есть война, их города подвергаются ракетным обстрелам, у них погибают люди на остановках общественного транспорта или в супермаркетах от прилёта ракет, у них закрыты театры и кинотеатры из-за ракетной опасности, у них есть беженцы?Вы рискнёте создавать избирательные участки, расположение которых будет широко известно, с учётом рисков обстрела? В 2018 такие риски были?Как надоели дурацкие вопросы.