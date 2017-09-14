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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72017202720372047205>
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.

Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:16

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.

Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.

в одному з відео Гекко Беркут (той що за про побудову нової Хозарії) сказав приблизно так, що один розумний (єврей) створить більше проблем командиру чим двадцять аватарів
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:22

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.

Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.

вопрос нахиба. В другом месте он мог бы себя найти (надеюсь нашёл), стать душой компании, каким нибудь пианистом или танцором и прочее прочее. А так ни он армии не нужен, ни она ему. Отстутствие общения ни о чём само по себе не говорит. Это ж добровольно, как и дружба, хочет общается не хочет нет. Или говорит о силе воли не общаться, когда безвольное окружение чешет языками по поводу и без. :D Я в поездах тоже не общаюсь. Не вижу смысла. А бывает соседи по купе такие дебаты устраивают.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зображення
Denik
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 09:33

  Ukrainian написав:
  Banderlog написав: судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально

Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробити :lol: усе допомога союзників і дрони в тому числі.
Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають.
шо значить нехай краще? Шо поганого якщо вони постачають нам дрони? Чи ви гадаєте та ж британія чи канада не здатна виробляти морські дрони? Випускають експериментальні зразки і випробовують одразу в бойових умовах. Тому з нашої сторони їх й прикриває сбу або якась контррозвідка. Все логічно. Якби були наші розробники і пілоти то цими ударами займалась б зсу. Підрив моста грузовиками логічно доручити сбу. А запуск безпілотників чи ракет?...
Щодо недолугості не знаю шо там літає до сибіру, давайте про щось примітивніше про скиди..
Думаю нас читає більше народу ніж пише.
Поправте якщо я не правий.
Отвьорточна зборка китайських дронів в гаражах є.
Що з запчастин вироблено в Україні? Акумулятори? Ні.
Електромотори? Ну можливо.
розводку дротів? Да.
Оптика камери? Тут я вже сумніваюсь. Мікроелектроніка?
Не знаю чи хоть щось ми можем. Вирощування напівпровідникових пластин в нас ще десь збереглось? Шо ми в електроніці робим ? прошити контролер можем.
Конденсатори робим? Не певен.
Якісь пластмасові деталі печатаються на 3д принтері. А масове лиття пластмасових деталей на мільйон дронів? Самих фабричних "боєголовок" нема. Пілоти кидають шо попало і самі роблять з боєприпасів. щось ліплять з того
шо фантазія підкаже і шо під руки попадеться. Буває що хороші ініціативні пілоти за цим ділом підриваються, бо не може людина все знати. Бути й пілотом і взривотехніком.
Тепер давайте про дальні бпла.
шо там в середині? І шо ми з того зробили ?
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 10:16

  Hotab написав:ЛАД ,

Моё мнение, Ваши ситуации это преступление.


Идем дальше))
Если вы в аналогичной ситуации предупредите ключевых свидетелей, необходимых для поиска преступника (например родственников преступника), это что будет?))
Я сам не уверен в правильности ответов.
Но.. если в ходе следствия выяснится, что цель ваших действий было «чтобы жители избежали встречи с ТЦК», то это будет таки «перешкоджання діям». То есть вы таки хотели, чтобы ТЦК не смогло выполнить свою задачу.

З. Ы Есди вы сумеете следаку обосновать, что вы это делали с иных причин, то может и не перешкоджалы.


Хотів, аби встигли приготувати сіль, хліб, квіти...
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 10:27

  Bobua написав:
  Hotab написав:ЛАД ,

Моё мнение, Ваши ситуации это преступление.


Идем дальше))
Если вы в аналогичной ситуации предупредите ключевых свидетелей, необходимых для поиска преступника (например родственников преступника), это что будет?))
Я сам не уверен в правильности ответов.
Но.. если в ходе следствия выяснится, что цель ваших действий было «чтобы жители избежали встречи с ТЦК», то это будет таки «перешкоджання діям». То есть вы таки хотели, чтобы ТЦК не смогло выполнить свою задачу.

З. Ы Есди вы сумеете следаку обосновать, что вы это делали с иных причин, то может и не перешкоджалы.


Хотів, аби встигли приготувати сіль, хліб, квіти...

За це юрістам і платять :lol:
будете мати час ,дуже рекомендую
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... EB0CVnuwlF
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 10:39

  flyman написав:в одному з відео
держи ещё одну идею. пригодится
https://youtube.com/shorts/eFKMPtmYAr4? ... JTKTF9-CLI
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 10:46

  ЛАД написав:
  aklex написав:ЛАД
В 2018 была война. Были оккупированы территории. Интересно как Порох провел выборы? Это же было невозможно.
Надо поинтересоваться у расиян. Как они проводят выборы - у них же тоже война?

Не надо сравнивать божий дар с яичницей.
Если у Вас есть знакомые в армии, которые воевали и в 2018, спросите у них можно ли сравнивать.
В 2018 не было миллионов людей за границей, сравнительно мало было беженцев в Украине, армия была в несколько раз меньше, оккупировано было в 2 с лишним раза меньше территории.

Поинтересуйтесь у "расиян" - на их территории есть война, их города подвергаются ракетным обстрелам, у них погибают люди на остановках общественного транспорта или в супермаркетах от прилёта ракет, у них закрыты театры и кинотеатры из-за ракетной опасности, у них есть беженцы?

Вы рискнёте создавать избирательные участки, расположение которых будет широко известно, с учётом рисков обстрела? В 2018 такие риски были?

Как надоели дурацкие вопросы.


В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?
Bobua
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 10:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?
У відсутності бомбосховищ в певних районах міста. Зокрема в Ужгороді вони є тільки в частині, яка збудована в 50-80 рр. А в старому центрі і нових спальних районах їх нема. Думаєте багато виборців поїдуть на дільницю на інший кінець міста щоб проголосувати в сирому темному підвалі?
Дюрі-бачі
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