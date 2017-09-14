vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.
Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.
vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.
Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.
в одному з відео Гекко Беркут (той що за про побудову нової Хозарії) сказав приблизно так, що один розумний (єврей) створить більше проблем командиру чим двадцять аватарів
vitaliiangel написав:что это тебя задело? отсутствие чувства юмора - признак низкого интеллекта, даже если ты копипастишь оверумную аналитику, не понимая её. Интеллект не в количестве информации, а в её понимании. Чувство юмора хорошая метрика, понял ли человек о чём шла речь.
Коли я вчився на військовій підготовці в нас в взводі був 1 чел з факультету лінгвістики, який до цього все життя провчився переважно з дівчатами. Він ні з ким не спілкувався. Його не сильно боляче підйобували, але не фізично і не пиздили. Все одно в оточенні "довбойобів" з технічних спеціальностей він якось просидів лише рік із необхідних двох. Присягу не прийняв офіцером так і не став.
вопрос нахиба. В другом месте он мог бы себя найти (надеюсь нашёл), стать душой компании, каким нибудь пианистом или танцором и прочее прочее. А так ни он армии не нужен, ни она ему. Отстутствие общения ни о чём само по себе не говорит. Это ж добровольно, как и дружба, хочет общается не хочет нет. Или говорит о силе воли не общаться, когда безвольное окружение чешет языками по поводу и без. Я в поездах тоже не общаюсь. Не вижу смысла. А бывает соседи по купе такие дебаты устраивают.
Banderlog написав: судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально
Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробити усе допомога союзників і дрони в тому числі. Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають.
шо значить нехай краще? Шо поганого якщо вони постачають нам дрони? Чи ви гадаєте та ж британія чи канада не здатна виробляти морські дрони? Випускають експериментальні зразки і випробовують одразу в бойових умовах. Тому з нашої сторони їх й прикриває сбу або якась контррозвідка. Все логічно. Якби були наші розробники і пілоти то цими ударами займалась б зсу. Підрив моста грузовиками логічно доручити сбу. А запуск безпілотників чи ракет?... Щодо недолугості не знаю шо там літає до сибіру, давайте про щось примітивніше про скиди.. Думаю нас читає більше народу ніж пише. Поправте якщо я не правий. Отвьорточна зборка китайських дронів в гаражах є. Що з запчастин вироблено в Україні? Акумулятори? Ні. Електромотори? Ну можливо. розводку дротів? Да. Оптика камери? Тут я вже сумніваюсь. Мікроелектроніка? Не знаю чи хоть щось ми можем. Вирощування напівпровідникових пластин в нас ще десь збереглось? Шо ми в електроніці робим ? прошити контролер можем. Конденсатори робим? Не певен. Якісь пластмасові деталі печатаються на 3д принтері. А масове лиття пластмасових деталей на мільйон дронів? Самих фабричних "боєголовок" нема. Пілоти кидають шо попало і самі роблять з боєприпасів. щось ліплять з того шо фантазія підкаже і шо під руки попадеться. Буває що хороші ініціативні пілоти за цим ділом підриваються, бо не може людина все знати. Бути й пілотом і взривотехніком. Тепер давайте про дальні бпла. шо там в середині? І шо ми з того зробили ?
Идем дальше)) Если вы в аналогичной ситуации предупредите ключевых свидетелей, необходимых для поиска преступника (например родственников преступника), это что будет?)) Я сам не уверен в правильности ответов. Но.. если в ходе следствия выяснится, что цель ваших действий было «чтобы жители избежали встречи с ТЦК», то это будет таки «перешкоджання діям». То есть вы таки хотели, чтобы ТЦК не смогло выполнить свою задачу.
З. Ы Есди вы сумеете следаку обосновать, что вы это делали с иных причин, то может и не перешкоджалы.
Хотів, аби встигли приготувати сіль, хліб, квіти...
Идем дальше)) Если вы в аналогичной ситуации предупредите ключевых свидетелей, необходимых для поиска преступника (например родственников преступника), это что будет?)) Я сам не уверен в правильности ответов. Но.. если в ходе следствия выяснится, что цель ваших действий было «чтобы жители избежали встречи с ТЦК», то это будет таки «перешкоджання діям». То есть вы таки хотели, чтобы ТЦК не смогло выполнить свою задачу.
З. Ы Есди вы сумеете следаку обосновать, что вы это делали с иных причин, то может и не перешкоджалы.
Хотів, аби встигли приготувати сіль, хліб, квіти...
aklex написав:ЛАД В 2018 была война. Были оккупированы территории. Интересно как Порох провел выборы? Это же было невозможно. Надо поинтересоваться у расиян. Как они проводят выборы - у них же тоже война?
Не надо сравнивать божий дар с яичницей. Если у Вас есть знакомые в армии, которые воевали и в 2018, спросите у них можно ли сравнивать. В 2018 не было миллионов людей за границей, сравнительно мало было беженцев в Украине, армия была в несколько раз меньше, оккупировано было в 2 с лишним раза меньше территории.
Поинтересуйтесь у "расиян" - на их территории есть война, их города подвергаются ракетным обстрелам, у них погибают люди на остановках общественного транспорта или в супермаркетах от прилёта ракет, у них закрыты театры и кинотеатры из-за ракетной опасности, у них есть беженцы?
Вы рискнёте создавать избирательные участки, расположение которых будет широко известно, с учётом рисков обстрела? В 2018 такие риски были?
Как надоели дурацкие вопросы.
В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?
Bobua написав:В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?
У відсутності бомбосховищ в певних районах міста. Зокрема в Ужгороді вони є тільки в частині, яка збудована в 50-80 рр. А в старому центрі і нових спальних районах їх нема. Думаєте багато виборців поїдуть на дільницю на інший кінець міста щоб проголосувати в сирому темному підвалі?