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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:18
ЛАД написав:
В 2018 не было миллионов людей за границей, сравнительно мало было беженцев в Украине, армия была в несколько раз меньше, оккупировано было в 2 с лишним раза меньше территории.
вибачаюсь за повторення але з бігунцями та окупованими доведеться змиритись, розраховувати на покращення цих проблем не варто. А ось вибори рано чи пізно доведеться проводити. Точно що українці не мають бути заручниками волі бігунців, повернуться вони, не повернуться. Навіть має сенс заборонити взагалі нерезидентам голосувати, навіть якщо вони готові приїхати тимчасово, бо наобирають.
Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того.
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fox767676
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:25
fox767676 написав:
Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того
Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:25
Bobua написав: ЛАД написав: aklex написав:ЛАД
В 2018 была война. Были оккупированы территории. Интересно как Порох провел выборы? Это же было невозможно.
Надо поинтересоваться у расиян. Как они проводят выборы - у них же тоже война?
Не надо сравнивать божий дар с яичницей.
Если у Вас есть знакомые в армии, которые воевали и в 2018, спросите у них можно ли сравнивать.
В 2018 не было миллионов людей за границей, сравнительно мало было беженцев в Украине, армия была в несколько раз меньше, оккупировано было в 2 с лишним раза меньше территории.
Поинтересуйтесь у "расиян" - на их территории есть война, их города подвергаются ракетным обстрелам, у них погибают люди на остановках общественного транспорта или в супермаркетах от прилёта ракет, у них закрыты театры и кинотеатры из-за ракетной опасности, у них есть беженцы?
Вы рискнёте создавать избирательные участки, расположение которых будет широко известно, с учётом рисков обстрела? В 2018 такие риски были?
Как надоели дурацкие вопросы.
В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?
А натовп компактно біля входу в бомбосховища. Геніально.
І це тільки частина проблем. Окуповано в рази більше територій, в рази більше людей на них, а на контрольованих територіях значна частина виїхали і теж проголосувати не зможуть.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:28
fox767676 написав:Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того.
Бюджетників зі смартфонами зберуть десь в актовій залі, щоб голосували як треба і навіть на гречку не треба витрачатися. Спостерігачів не буде бо нема куди йти спостерігати.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:29
Дюрі-бачі написав: fox767676 написав:
Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того
Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі
це краще, ніж коли ковбаса та бігунці-ухилянти будуть голосувати назло українцям за фаріон та рабіновича
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:33
У когось є кращі пропозиції?
Будете стояти перед ковбасними бігунцям на колінах благати щоб повернулися?
Чи чекати колапсу рфії у 2037 ?
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:44
fox767676 написав:
У когось є кращі пропозиції?
Будете стояти перед ковбасними бігунцям на колінах благати щоб повернулися?
Чи чекати колапсу рфії у 2037 ?
Є. не лізти поперед батька в пекло.
Цього року вибори недоречні в поточних умовах. якщо стане зрозуміло, що ситуація на роки - тоді щось думати. але той самий випадок, коли проблеми треба вирішувати свого часу.у будь-якому разі вибори треба проводити, коли бойові дії перейдуть в таку стадію, яка була під час АТО.
а зараз оці промови про вибори - це якраз розхитування човна.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 11:51
Shaman написав: fox767676 написав:
У когось є кращі пропозиції?
Будете стояти перед ковбасними бігунцям на колінах благати щоб повернулися?
Чи чекати колапсу рфії у 2037 ?
Є. не лізти поперед батька в пекло.
Цього року вибори недоречні в поточних умовах. якщо стане зрозуміло, що ситуація на роки - тоді щось думати. але той самий випадок, коли проблеми треба вирішувати свого часу.у будь-якому разі вибори треба проводити, коли бойові дії перейдуть в таку стадію, яка була під час АТО.
а зараз оці промови про вибори - це якраз розхитування човна.
Так цього року можна і пережити.
Але влада повинна мати план на наступні і мати відповідь на це питання
"Після повної деокупації та повернення біженців" - не покатить, хто завгодно розпізнає у цьому намір (та хитрий механізм)не проводити вибори ніколи і зпастовбити владу. Ще якісь небажані політичні ексцеси спровокує...
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fox767676
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Додано: Нед 17 бер, 2024 12:02
Banderlog написав: ЛАД написав:
...............
Можно создать отдельный батальон/полк, короче часть, подчиняющуюся непосредственно Генштабу. Тогда любой "генерал (полковник) из условного Днепра" может быть послан... далеко.
Но функции СБУ уж очень далеки. Возможно, деза для противника? Пусть ищут концы в СБУ?
судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально
Почему?
Какая связь между СБУ и союзниками?
P.s. Уже прочитал Ваш ответ.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Нед 17 бер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 бер, 2024 12:06
Shaman написав:
а зараз оці промови про вибори - це якраз розхитування човна.
Правильно окреслена проблема - це вже половина вирішення цієї проблеми
1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством
2 Чи можна провести вибори - так можна
3 Чи збільшать проведені в сьогоднішніх умовах вибори - підтримку влади? - Ні не збільшать...
То навіщо суперечки можна чи не можна провести?( провести можна ІМХО, але провести так щоб результатам повірили - не вийде))
Якщо проведення в сьогоднішніх умовах нічого не вирішує?
А що вирішує?
Правильно - Уряд в якому представлені всі політичні спектри(крім сепарського)
Чи збільшить це довіру до влади? - Так збільшить
Чи можна це зробити без виборів?- Так можна
То якщо це не робиться- то на кому лежить відповідальність за НЕ ЗРОБЛЕНЕ ?
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