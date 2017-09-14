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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7202720372047205
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:08

  Banderlog написав:Тепер давайте про дальні бпла.
шо там в середині? І шо ми з того зробили ?

Пофигу кто делает, вопрос деталей и как они дублируются другими поставщиками и договоров в которых прописываются сроки и штрафные санкции при непоставке :) Готовая продукция может зависеть от одной детали одного поставщика и это 100% плохо. А может не зависеть или зависеть от 3х несвязанных поставщиков. И это супер.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:10

  Bobua написав:.............
В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?

В начале марта глава Немецкого союза городов и общин Андре Бергхеггер (Andre Berghegger) в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. По его словам, из 2000 общественных бомбоубежищ времен холодной войны в Германии осталось лишь 600, которые могут вместить 500 000 человек.

"Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию выведенные из нее убежища", - подчеркнул Бергхеггер. Кроме того, необходимо построить новые, современные укрытия и установить дополнительные сирены воздушной тревоги. Недопустимо, чтобы в ФРГ остались общины без этих средств оповещения, и не стоит полагаться лишь на приложения для смартфонов, указал он.

https://www.dw.com/ru/glava-minobrazovania-frg-v-skole-dolzny-ucit-grazdanskoj-oborone/a-68591976
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:11

  buratinyo написав:Проехался сегодня по центральным улицам Харькова. Как же эти ублюдки изуродовали мой город!!! Разбиты, иногда полностью, столько строений, много зданий, в том числе исторических, обезображены обстрелами кремлевских ублюдков. Уверен, что многие из киевлян, пишущих в основном здесь даже представить такое себе не смогут.

Как же было нам противно слышать и читать хвалебные отзывы в адрес российских террористов. которые обстреливали Харьков, со стороны белгородцев, которые были столько долгих лет нашими друзьями, торговыми партнерами, клиентами и поставщиками. Но гены сидящих в них убийц и грабителей видимо ничем не искоренить, даже временем. Я тогда думал, что они по другому начнут петь, когда начнет прилетать точно также по Белгороду. Ведь судьба изменчива, а они об этом не думали, пока на собственной шкуре не испытали законы божьей справедливости, ярость российской оппозиции и ВСУ. Конечно, привыкшим к обстрелам харьковчанам это кажется мелочью, хотя морально это приносит все-таки небольшое удовлетворение.

Но вчера из нескольких источников поступило предположение о повреждении/уничтожении одной из нескольких пусковых установок для ракет С-300, которыми из Белгородской области обстреливали больницы, склады, гостиницы, админздания и жилые кварталы Харькова в течении всей войны. Всего их вроде бы ~3 штуки было замечено в Белгородской области в последние месяцы. Но житья они нам не давали, запуская по 4-6 ракет за раз по городу. Остальными ракетами вероятно осуществляли защиту пусковых установок от ответного поражения со стороны ВСУ.

Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты. :) А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).

У них сегодня грустный день.
Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ.
Тут как-то поневоле задумаешься.
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:14

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  aklex написав:ЛАД
В 2018 была война. Были оккупированы территории. Интересно как Порох провел выборы? Это же было невозможно.
Надо поинтересоваться у расиян. Как они проводят выборы - у них же тоже война?

Не надо сравнивать божий дар с яичницей.
Если у Вас есть знакомые в армии, которые воевали и в 2018, спросите у них можно ли сравнивать.
В 2018 не было миллионов людей за границей, сравнительно мало было беженцев в Украине, армия была в несколько раз меньше, оккупировано было в 2 с лишним раза меньше территории.

Поинтересуйтесь у "расиян" - на их территории есть война, их города подвергаются ракетным обстрелам, у них погибают люди на остановках общественного транспорта или в супермаркетах от прилёта ракет, у них закрыты театры и кинотеатры из-за ракетной опасности, у них есть беженцы?

Вы рискнёте создавать избирательные участки, расположение которых будет широко известно, с учётом рисков обстрела? В 2018 такие риски были?

Как надоели дурацкие вопросы.


В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?

«Хто хоче – шукає можливості, а хто не хоче – шукає причину»

Виборчі дільниці в бомбосховищах - реальне вирішення однієї з таких причин, які вишукують противники виборів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В первый раз с начала войны повёл детей в кинотеатр на мультик. Перед началом показали ролик, где дети зовут маму в разных ситуациях. Потому показывают тревогу, взрыв, больницу и мамину руку с капельницей и сигнал остановки сердца.
У меня вопрос: мои дети пережили множество бомбёжек, в наш дом попал шахед, над дачей сбивали ракеты. Дети психически нездоровы.
Зачем на мультфильме запугивать детей? Им мало этого в жизни, не понимаю

В школе один сплошной траур. Никаких праздников, нового года. Зато девочка приходит рассказывает как она ненавидит русских, вырастет и пойдёт их убивать. Как она любит бога и будет ему молиться. Всё это хорошо, но наверное, перебора для 6 лет
Я не специалист в образовании, но я приходил к директору и сообщал, что как мастер спорта, немножко понимаю в физической культуре и крик с обзываниями физрука не даст результатов.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 17 бер, 2024 12:32, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:27

  Бетон написав:В первый раз с начала войны повёл детей в кинотеатр на мультик. Перед началом показали ролик, где дети зовут маму в разных ситуациях. Потому показывают тревогу, взрыв, больницу и мамину руку с капельницей и сигнал остановки сердца.
У меня вопрос: мои дети пережили множество бомбёжек, в наш дом попал шахед, над дачей сбивали ракеты. Дети психически нездоровы.
Зачем на мультфильме запугивать детей? Им мало этого в жизни, не понимаю

Вы, вроде, в Днепре?
У Вас ещё и кинотеатры работают?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:31

  ЛАД написав:
  Бетон написав:В первый раз с начала войны повёл детей в кинотеатр на мультик. Перед началом показали ролик, где дети зовут маму в разных ситуациях. Потому показывают тревогу, взрыв, больницу и мамину руку с капельницей и сигнал остановки сердца.
У меня вопрос: мои дети пережили множество бомбёжек, в наш дом попал шахед, над дачей сбивали ракеты. Дети психически нездоровы.
Зачем на мультфильме запугивать детей? Им мало этого в жизни, не понимаю

Вы, вроде, в Днепре?
У Вас ещё и кинотеатры работают?

Я в Киеве. В Днепре был в командировке. Но мне кажется там работают кинотеатры в штатном режиме
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:37

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того
Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі

Президента треба обирати як в США, представники громад, а повноважень має бути не більше як в Штангельмаєра
flyman
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  #<1 ... 7202720372047205
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