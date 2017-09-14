ЛАД написав:............... Можно создать отдельный батальон/полк, короче часть, подчиняющуюся непосредственно Генштабу. Тогда любой "генерал (полковник) из условного Днепра" может быть послан... далеко. Но функции СБУ уж очень далеки. Возможно, деза для противника? Пусть ищут концы в СБУ?
судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально
Почему? Какая связь между СБУ и союзниками?
P.s. Уже прочитал Ваш ответ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 17 бер, 2024 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:а зараз оці промови про вибори - це якраз розхитування човна.
Правильно окреслена проблема - це вже половина вирішення цієї проблеми 1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством 2 Чи можна провести вибори - так можна 3 Чи збільшать проведені в сьогоднішніх умовах вибори - підтримку влади? - Ні не збільшать...
То навіщо суперечки можна чи не можна провести?( провести можна ІМХО, але провести так щоб результатам повірили - не вийде)) Якщо проведення в сьогоднішніх умовах нічого не вирішує? А що вирішує?
Правильно - Уряд в якому представлені всі політичні спектри(крім сепарського) Чи збільшить це довіру до влади? - Так збільшить Чи можна це зробити без виборів?- Так можна
То якщо це не робиться- то на кому лежить відповідальність за НЕ ЗРОБЛЕНЕ ?
Banderlog написав:Тепер давайте про дальні бпла. шо там в середині? І шо ми з того зробили ?
Пофигу кто делает, вопрос деталей и как они дублируются другими поставщиками и договоров в которых прописываются сроки и штрафные санкции при непоставке Готовая продукция может зависеть от одной детали одного поставщика и это 100% плохо. А может не зависеть или зависеть от 3х несвязанных поставщиков. И это супер.
Bobua написав:............. В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?
В начале марта глава Немецкого союза городов и общин Андре Бергхеггер (Andre Berghegger) в интервью изданиям медиагруппы Funke призвал увеличить количество бомбоубежищ в стране. По его словам, из 2000 общественных бомбоубежищ времен холодной войны в Германии осталось лишь 600, которые могут вместить 500 000 человек.
"Существует острая необходимость вернуть в эксплуатацию выведенные из нее убежища", - подчеркнул Бергхеггер. Кроме того, необходимо построить новые, современные укрытия и установить дополнительные сирены воздушной тревоги. Недопустимо, чтобы в ФРГ остались общины без этих средств оповещения, и не стоит полагаться лишь на приложения для смартфонов, указал он.
buratinyo написав:Проехался сегодня по центральным улицам Харькова. Как же эти ублюдки изуродовали мой город!!! Разбиты, иногда полностью, столько строений, много зданий, в том числе исторических, обезображены обстрелами кремлевских ублюдков. Уверен, что многие из киевлян, пишущих в основном здесь даже представить такое себе не смогут.
Как же было нам противно слышать и читать хвалебные отзывы в адрес российских террористов. которые обстреливали Харьков, со стороны белгородцев, которые были столько долгих лет нашими друзьями, торговыми партнерами, клиентами и поставщиками. Но гены сидящих в них убийц и грабителей видимо ничем не искоренить, даже временем. Я тогда думал, что они по другому начнут петь, когда начнет прилетать точно также по Белгороду. Ведь судьба изменчива, а они об этом не думали, пока на собственной шкуре не испытали законы божьей справедливости, ярость российской оппозиции и ВСУ. Конечно, привыкшим к обстрелам харьковчанам это кажется мелочью, хотя морально это приносит все-таки небольшое удовлетворение.
Но вчера из нескольких источников поступило предположение о повреждении/уничтожении одной из нескольких пусковых установок для ракет С-300, которыми из Белгородской области обстреливали больницы, склады, гостиницы, админздания и жилые кварталы Харькова в течении всей войны. Всего их вроде бы ~3 штуки было замечено в Белгородской области в последние месяцы. Но житья они нам не давали, запуская по 4-6 ракет за раз по городу. Остальными ракетами вероятно осуществляли защиту пусковых установок от ответного поражения со стороны ВСУ.
Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты. А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).
У них сегодня грустный день. Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
aklex написав:ЛАД В 2018 была война. Были оккупированы территории. Интересно как Порох провел выборы? Это же было невозможно. Надо поинтересоваться у расиян. Как они проводят выборы - у них же тоже война?
Не надо сравнивать божий дар с яичницей. Если у Вас есть знакомые в армии, которые воевали и в 2018, спросите у них можно ли сравнивать. В 2018 не было миллионов людей за границей, сравнительно мало было беженцев в Украине, армия была в несколько раз меньше, оккупировано было в 2 с лишним раза меньше территории.
Поинтересуйтесь у "расиян" - на их территории есть война, их города подвергаются ракетным обстрелам, у них погибают люди на остановках общественного транспорта или в супермаркетах от прилёта ракет, у них закрыты театры и кинотеатры из-за ракетной опасности, у них есть беженцы?
Вы рискнёте создавать избирательные участки, расположение которых будет широко известно, с учётом рисков обстрела? В 2018 такие риски были?
Как надоели дурацкие вопросы.
В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?
«Хто хоче – шукає можливості, а хто не хоче – шукає причину»
Виборчі дільниці в бомбосховищах - реальне вирішення однієї з таких причин, які вишукують противники виборів.
Якщо б на сьогодні у Зе рейтинг був не нижче %50, то вибори оголосили б аж бігом, не дивлячись ні на що. Але бачать, що шанси на переобрання мізерні і після виборів за усі про**би слугам буде не весело, тому то і вибори неначасі. Для справедливості зазначу, що і так звані порохоботи зараз в більшості проти виборів, бо і їх кумиру нічого не світить.
Востаннє редагувалось Schmit в Нед 17 бер, 2024 12:39, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:Хотабе, чому свої медалі до Києва не перевезете?
Скромний. По мірі появи вішав на клітку з папугою, йому потрібніше і веселіше було. Зараз папуги нема, і ним нема застосунку.
Не буду знецінювати заслуги Успіха (я не знаю як зараз у них дають оці відзнаки), але коли отримував я, то давали фактично всім учасникам, або просто хто служив нормально і не алкаш. Тобто в моїх очах не було їм належної ціни. Я ніколи не одягав на всілякі «покладання квітів» та «паради», навіть коли вимагали. Одягнув би мабуть орден. Їх більш-менш заслужено давали. (Хоча було і випадки, коли отримували зами.комбрига, які не виконали жодного бойового вильоту, зате вміло відправляли інших). Але у мене нема.
Якось дивився ціни в інеті, хотів позбавитись хоча б з профіітом. Копійки.
В первый раз с начала войны повёл детей в кинотеатр на мультик. Перед началом показали ролик, где дети зовут маму в разных ситуациях. Потому показывают тревогу, взрыв, больницу и мамину руку с капельницей и сигнал остановки сердца. У меня вопрос: мои дети пережили множество бомбёжек, в наш дом попал шахед, над дачей сбивали ракеты. Дети психически нездоровы. Зачем на мультфильме запугивать детей? Им мало этого в жизни, не понимаю
В школе один сплошной траур. Никаких праздников, нового года. Зато девочка приходит рассказывает как она ненавидит русских, вырастет и пойдёт их убивать. Как она любит бога и будет ему молиться. Всё это хорошо, но наверное, перебора для 6 лет Я не специалист в образовании, но я приходил к директору и сообщал, что как мастер спорта, немножко понимаю в физической культуре и крик с обзываниями физрука не даст результатов.
Востаннє редагувалось Бетон в Нед 17 бер, 2024 12:32, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:В первый раз с начала войны повёл детей в кинотеатр на мультик. Перед началом показали ролик, где дети зовут маму в разных ситуациях. Потому показывают тревогу, взрыв, больницу и мамину руку с капельницей и сигнал остановки сердца. У меня вопрос: мои дети пережили множество бомбёжек, в наш дом попал шахед, над дачей сбивали ракеты. Дети психически нездоровы. Зачем на мультфильме запугивать детей? Им мало этого в жизни, не понимаю
Вы, вроде, в Днепре? У Вас ещё и кинотеатры работают?
Бетон написав:В первый раз с начала войны повёл детей в кинотеатр на мультик. Перед началом показали ролик, где дети зовут маму в разных ситуациях. Потому показывают тревогу, взрыв, больницу и мамину руку с капельницей и сигнал остановки сердца. У меня вопрос: мои дети пережили множество бомбёжек, в наш дом попал шахед, над дачей сбивали ракеты. Дети психически нездоровы. Зачем на мультфильме запугивать детей? Им мало этого в жизни, не понимаю
Вы, вроде, в Днепре? У Вас ещё и кинотеатры работают?
Я в Киеве. В Днепре был в командировке. Но мне кажется там работают кинотеатры в штатном режиме