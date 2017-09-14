Shaman написав:а зараз оці промови про вибори - це якраз розхитування човна.
Правильно окреслена проблема - це вже половина вирішення цієї проблеми 1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством 2 Чи можна провести вибори - так можна 3 Чи збільшать проведені в сьогоднішніх умовах вибори - підтримку влади? - Ні не збільшать...
То навіщо суперечки можна чи не можна провести?( провести можна ІМХО, але провести так щоб результатам повірили - не вийде)) Якщо проведення в сьогоднішніх умовах нічого не вирішує? А що вирішує?
Правильно - Уряд в якому представлені всі політичні спектри(крім сепарського) Чи збільшить це довіру до влади? - Так збільшить Чи можна це зробити без виборів?- Так можна
То якщо це не робиться- то на кому лежить відповідальність за НЕ ЗРОБЛЕНЕ ?
Система яка працює без так званого негативного зворотнього зв"язку (тобто зглагоджує збурення а не іде в рознос) нестабільна. Вибори, один із методів стабілізації суспільства. Ще є баланс різниї гілок влади, але в даний момент, баланси або в однієї сили, а ті що не підконтрольні, або вимкнені, або не працюють. Хто за збереження статус кво системи, той свідомо чи не свідомо за те, щоб система повністю стала не придатна.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 12:48, всього редагувалось 1 раз.
Кто больше двух лет в зоне БД надо инвалидность давать, Я с утра просыпаюсь в своем подвале, отхаркнул цемент из лёгких, что то гремит снаружи, мне пох, начштаба написал, что я в плохом состоянии, всё идёт нах, я отчётливо понимаю, что я не в адеквате. Надо менять, демобилизировать хлопцев больше года в зоне БД, это больные на голову люди.
buratinyo написав:... Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты. А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).
У них сегодня грустный день. Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
й що малося на увазі. чи так, зраду порозганяти?
й так, про зраду краще з України розповідати. а ви краще розповісте, що ви робите у Німеччині для сприяння перемоги України. чи нема чого розповідати?
Диктатура. Термін, що характеризує систему влади одного правителя або вузької і замкненої групи осіб.
Не улалят мне за это сообщение?
Так вот в диктатуре тоже война, летают дроны. Но, почему даже в самой жёсткой диктатуре так трусятся провести хотя бы для видимости выборы?
тому що для диктатури саме важлива хоч якась процедура легалізації влади. тому вони цю імітацію й проводять. й для імітації війна якраз не проблема. війна проблема для вільного волевиявлення.
В нас трохи інша політична культура чим за поребриком. Нарп., той же гетьман на час походу (так званого "воєнного стану") був диктатором, але його могли змінити на іншого:
"На майдані біля церкви революція іде, хай чабан усі гукнули за отамана буде ..." (с)
Проблема не в диктатурі, а в змінності влади шляхом голосування осіб, які мають право голосу.
Чи воювали би козаки під гетьманом, в якого нема легітимності? А на болотах, навпаки "бунт бєсмислєнний і бєспощадний", тому там царь для збереження порядку. Там хаос і анархія означає повиний бєспрєдєл і всі проти всіх, а в нас - вища форма організації суспільства.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K написав:Хотабе, чому свої медалі до Києва не перевезете?
Скромний. По мірі появи вішав на клітку з папугою, йому потрібніше і веселіше було. Зараз папуги нема, і ним нема застосунку.
Не буду знецінювати заслуги Успіха (я не знаю як зараз у них дають оці відзнаки), але коли отримував я, то давали фактично всім учасникам, або просто хто служив нормально і не алкаш. Тобто в моїх очах не було їм належної ціни. Я ніколи не одягав на всілякі «покладання квітів» та «паради», навіть коли вимагали. Одягнув би мабуть орден. Їх більш-менш заслужено давали. (Хоча було і випадки, коли отримували зами.комбрига, які не виконали жодного бойового вильоту, зате вміло відправляли інших). Але у мене нема.
Якось дивився ціни в інеті, хотів позбавитись хоча б з профіітом. Копійки.
budivelnik написав: 1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством 2 Чи можна провести вибори - так можна
можно то проводьте. І вибори для того щоб суспільство надало владу людям , які будуть представляти його інтереси. І щоб не виникала узурпація влади. А не для того щоб закріпити положення пануючої групи.