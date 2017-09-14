Hotab написав:

Investor_K написав: Хотабе, чому свої медалі до Києва не перевезете? Хотабе, чому свої медалі до Києва не перевезете?

Скромний. По мірі появи вішав на клітку з папугою, йому потрібніше і веселіше було. Зараз папуги нема, і ним нема застосунку.Не буду знецінювати заслуги Успіха (я не знаю як зараз у них дають оці відзнаки), але коли отримував я, то давали фактично всім учасникам, або просто хто служив нормально і не алкаш. Тобто в моїх очах не було їм належної ціни. Я ніколи не одягав на всілякі «покладання квітів» та «паради», навіть коли вимагали.Одягнув би мабуть орден. Їх більш-менш заслужено давали. (Хоча було і випадки, коли отримували зами.комбрига, які не виконали жодного бойового вильоту, зате вміло відправляли інших). Але у мене нема.Якось дивився ціни в інеті, хотів позбавитись хоча б з профіітом. Копійки.Стало не цікаво.А ви свої трудові побрякушки пристосували? Комусь показуєте?