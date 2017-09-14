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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7204720572067207>
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:37

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того
Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі

Президента треба обирати як в США, представники громад, а повноважень має бути не більше як в Штангельмаєра
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:44

  budivelnik написав:
  Shaman написав:а зараз оці промови про вибори - це якраз розхитування човна.
Правильно окреслена проблема - це вже половина вирішення цієї проблеми
1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством
2 Чи можна провести вибори - так можна
3 Чи збільшать проведені в сьогоднішніх умовах вибори - підтримку влади? - Ні не збільшать...

То навіщо суперечки можна чи не можна провести?( провести можна ІМХО, але провести так щоб результатам повірили - не вийде))
Якщо проведення в сьогоднішніх умовах нічого не вирішує?
А що вирішує?

Правильно - Уряд в якому представлені всі політичні спектри(крім сепарського)
Чи збільшить це довіру до влади? - Так збільшить
Чи можна це зробити без виборів?- Так можна

То якщо це не робиться- то на кому лежить відповідальність за НЕ ЗРОБЛЕНЕ ?

Система яка працює без так званого негативного зворотнього зв"язку (тобто зглагоджує збурення а не іде в рознос) нестабільна.
Вибори, один із методів стабілізації суспільства.
Ще є баланс різниї гілок влади, але в даний момент, баланси або в однієї сили, а ті що не підконтрольні, або вимкнені, або не працюють.
Хто за збереження статус кво системи, той свідомо чи не свідомо за те, щоб система повністю стала не придатна.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 12:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:45

  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того
Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі

Президента треба обирати як в США, представники громад, а повноважень має бути не більше як в Штангельмаєра

На росии диктатура?

Диктатура.
Термін, що характеризує систему влади одного правителя або вузької і замкненої групи осіб.

Не улалят мне за это сообщение?

Так вот в диктатуре тоже война, летают дроны.
Но, почему даже в самой жёсткой диктатуре так трусятся провести хотя бы для видимости выборы?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:47

  Бетон написав:
  flyman написав:
  Дюрі-бачі написав:Президента треба обирати як в США, представники громад, а повноважень має бути не більше як в Штангельмаєра

На росии диктатура?

Диктатура.
Термін, що характеризує систему влади одного правителя або вузької і замкненої групи осіб.

Не улалят мне за это сообщение?

Так вот в диктатуре тоже война, летают дроны.
Но, почему даже в самой жёсткой диктатуре так трусятся провести хотя бы для видимости выборы?

тому що для диктатури саме важлива хоч якась процедура легалізації влади. тому вони цю імітацію й проводять. й для імітації війна якраз не проблема. війна проблема для вільного волевиявлення.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:49

  stm написав:
  Banderlog написав:Тепер давайте про дальні бпла.
шо там в середині? І шо ми з того зробили ?

Пофигу кто делает.

Далі можно було не писати.
:wink: розмова йде про те чи запрацював військовопромисловий комплекс.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто больше двух лет в зоне БД надо инвалидность давать, Я с утра просыпаюсь в своем подвале, отхаркнул цемент из лёгких, что то гремит снаружи, мне пох, начштаба написал, что я в плохом состоянии, всё идёт нах, я отчётливо понимаю, что я не в адеквате. Надо менять, демобилизировать хлопцев больше года в зоне БД, это больные на голову люди.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:50

  antey1969 написав:
  buratinyo написав:...
Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты. :) А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).

У них сегодня грустный день.
Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ.
Тут как-то поневоле задумаешься.

й що малося на увазі. чи так, зраду порозганяти?

й так, про зраду краще з України розповідати. а ви краще розповісте, що ви робите у Німеччині для сприяння перемоги України. чи нема чого розповідати?
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:53

  Shaman написав:
  Бетон написав:На росии диктатура?

Диктатура.
Термін, що характеризує систему влади одного правителя або вузької і замкненої групи осіб.

Не улалят мне за это сообщение?

Так вот в диктатуре тоже война, летают дроны.
Но, почему даже в самой жёсткой диктатуре так трусятся провести хотя бы для видимости выборы?

тому що для диктатури саме важлива хоч якась процедура легалізації влади. тому вони цю імітацію й проводять. й для імітації війна якраз не проблема. війна проблема для вільного волевиявлення.

В нас трохи інша політична культура чим за поребриком.
Нарп., той же гетьман на час походу (так званого "воєнного стану") був диктатором, але його могли змінити на іншого:

"На майдані біля церкви
революція іде,
хай чабан усі гукнули
за отамана буде ..." (с)

Проблема не в диктатурі, а в змінності влади шляхом голосування осіб, які мають право голосу.

Чи воювали би козаки під гетьманом, в якого нема легітимності?
А на болотах, навпаки "бунт бєсмислєнний і бєспощадний", тому там царь для збереження порядку. Там хаос і анархія означає повиний бєспрєдєл і всі проти всіх, а в нас - вища форма організації суспільства.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 12:59

  Hotab написав:
  Investor_K написав:Хотабе, чому свої медалі до Києва не перевезете?

Скромний. По мірі появи вішав на клітку з папугою, йому потрібніше і веселіше було. Зараз папуги нема, і ним нема застосунку.

Не буду знецінювати заслуги Успіха (я не знаю як зараз у них дають оці відзнаки), але коли отримував я, то давали фактично всім учасникам, або просто хто служив нормально і не алкаш. Тобто в моїх очах не було їм належної ціни. Я ніколи не одягав на всілякі «покладання квітів» та «паради», навіть коли вимагали.
Одягнув би мабуть орден. Їх більш-менш заслужено давали. (Хоча було і випадки, коли отримували зами.комбрига, які не виконали жодного бойового вильоту, зате вміло відправляли інших). Але у мене нема.

Якось дивився ціни в інеті, хотів позбавитись хоча б з профіітом. Копійки.

https://izi.ua/uk/p-73374386-medal-zakh ... i-ukrayina

Стало не цікаво.
А ви свої трудові побрякушки пристосували? Комусь показуєте?

Стоять у стінці під склом. Ще в резюме.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:00

  budivelnik написав:
1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством
2 Чи можна провести вибори - так можна
можно то проводьте.
І вибори для того щоб суспільство надало владу людям , які будуть представляти його інтереси. І щоб не виникала узурпація влади. А не для того щоб закріпити положення пануючої групи.
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