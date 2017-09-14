budivelnik написав: 1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством 2 Чи можна провести вибори - так можна
можно то проводьте. І вибори для того щоб суспільство надало владу людям , які будуть представляти його інтереси. І щоб не виникала узурпація влади. А не для того щоб закріпити положення пануючої групи.
Будівельник пропонував, як варіант, подібно до Ізраїля створити уряд національної єдності, а не моно. Є інший варіант, з мерами обл. центрів та голів ОТГ з населенням більше 50 тис. (чи скільки там щоб було в межах 100..200 представників). Мер на 50 тис. - один голос, а на 2.5 млн - 50 голосів.
buratinyo написав:... Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты. А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).
У них сегодня грустный день. Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
й що малося на увазі. чи так, зраду порозганяти?
й так, про зраду краще з України розповідати. а ви краще розповісте, що ви робите у Німеччині для сприяння перемоги України. чи нема чого розповідати?
Для вас ничего - что бы я не написал, вас не удовлетворяет, даже если это открытая информация напрямую из новостной ленты официальных украинских изданий. Можете добавить меня в черный список. Или вы мои сообщения чисто из мазохизма читаете?))) По поводу зрады... Любому вменяемому человеку не нравится беспредел. И если называть это зрадой... А потом еще и дать вам непременно отчет, что я делаю?))) Да вы оказывается забавный малый.)))
antey1969 написав:У них сегодня грустный день. Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
й що малося на увазі. чи так, зраду порозганяти?
й так, про зраду краще з України розповідати. а ви краще розповісте, що ви робите у Німеччині для сприяння перемоги України. чи нема чого розповідати?
Для вас ничего - что бы я не написал, вас не удовлетворяет, даже если это открытая информация напрямую из новостной ленты официальных украинских изданий. Можете добавить меня в черный список. Или вы мои сообщения чисто из мазохизма читаете?))) А по поводу зрады... Любому вменяемому человеку не нравится беспредел. И если называть это зрадой... то вы оказывается забавный малый.)))
мені ваші повідомлення не надто зачіпають. але ви ж цю зраду на всіх вкидаєте. не пам'ятаю від вас позитивних дописів. лише все погане з Німеччини російською мовою...
в мене в новинах нічого схожого немає. а у вас вже ДРУГЕ повідомлення без конкретики - дайте посилання - інструмент простий. чому я кажу про маніпуляцію - замість прямої мови якийсь мовні викрутаси
багато російськомовних в Німеччині вважає дії німецької служби яка опікується дітьми "безпределом". але там просто закони такі
upd Геннадій Москаль помер. люди уходять...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 бер, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Тепер давайте про дальні бпла. шо там в середині? І шо ми з того зробили ?
Пофигу кто делает.
Далі можно було не писати. розмова йде про те чи запрацював військовопромисловий комплекс.
В сравнении с каким периодом тоже вопрос ) Там сейчас пол ЕС под рэбом, не работает gps для самолётов и для граждан - это проблема. Но так ли не работает военно-промышленный комплекс ЕС по сравнению со вчера? )
Shaman написав:в мене в новинах нічого схожого немає. а у вас вже ДРУГЕ повідомлення без конкретики - дайте посилання - інструмент простий. чому я кажу про маніпуляцію - замість прямої мови якийсь мовні викрутаси
Успіх написав:Бажаю ВСІМ здоров'я! Тут, на форумі, в деяких склалась думка, що в ЗСУ нагороджують ЛИШЕ за носіння/розкладання бусолі, старлінку... За заряджання рацій/акумів... За миття снарядів... А головне - що ще й за дуже часте відвідування форуму Фінанс.юа!
Ну що ж... Не буду я ламати "картину світу")) Думайте і далі у "своєму напрямку" Тому, ласкаво просимо до лав ЗСУ! Де можна(на думку деяких форумчан) "ніяких важливих завдань не виконувати і "сидіти" на форумі дуже багато часу!" Думайте так і надалі! То може швидше прийдете і підмінити мене
antey1969 написав:У них сегодня грустный день. Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
Ситуация с бусифицированным ночью волонтером во Львове вызывает массу вопросов. Очевидно, что волонтёр кому то очень сильно мешал и у так людей появилась возможность быстро решать подобные "проблемы". Явление начинает набирать массовый характер.
Человека с помощью силы вывозят в сторону ТЦК. Там же вручается повестка, не выходя из кабинета проходится ВЛК и через 4 часа с момента бусификации отбывает в расположение части.
Кстати, бронь представителей полиции это такая себе взятка силовикам, чтоб всячески поддерживали действующую власть. По хорошему нам не нужна довоенная численность полиции на оставшееся население, но, с лёгкой руки гениальных управленцев они все под бронью. Ценные кадры... А вдруг майдан, а разгонять некому, все на войне))
Диктаторские режимы опираются на силовые ведомства. В белоруси и рф у всей полиции хорошие зп, соц пакеты, низкая ипотека и тд. У нас это бронь от армии и толерантность коррупции.