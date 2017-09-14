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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7204720572067207
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:02

  Banderlog написав:
  budivelnik написав:
1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством
2 Чи можна провести вибори - так можна
можно то проводьте.
І вибори для того щоб суспільство надало владу людям , які будуть представляти його інтереси. І щоб не виникала узурпація влади. А не для того щоб закріпити положення пануючої групи.

Будівельник пропонував, як варіант, подібно до Ізраїля створити уряд національної єдності, а не моно.
Є інший варіант, з мерами обл. центрів та голів ОТГ з населенням більше 50 тис. (чи скільки там щоб було в межах 100..200 представників). Мер на 50 тис. - один голос, а на 2.5 млн - 50 голосів.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:13

  Shaman написав:
  antey1969 написав:
  buratinyo написав:...
Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты. :) А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).

У них сегодня грустный день.
Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ.
Тут как-то поневоле задумаешься.

й що малося на увазі. чи так, зраду порозганяти?

й так, про зраду краще з України розповідати. а ви краще розповісте, що ви робите у Німеччині для сприяння перемоги України. чи нема чого розповідати?

Для вас ничего - что бы я не написал, вас не удовлетворяет, даже если это открытая информация напрямую из новостной ленты официальных украинских изданий. Можете добавить меня в черный список. Или вы мои сообщения чисто из мазохизма читаете?)))
По поводу зрады... Любому вменяемому человеку не нравится беспредел. И если называть это зрадой... А потом еще и дать вам непременно отчет, что я делаю?)))
Да вы оказывается забавный малый.)))
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:20

  antey1969 написав:
  Shaman написав:
  antey1969 написав:У них сегодня грустный день.
Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ.
Тут как-то поневоле задумаешься.

й що малося на увазі. чи так, зраду порозганяти?

й так, про зраду краще з України розповідати. а ви краще розповісте, що ви робите у Німеччині для сприяння перемоги України. чи нема чого розповідати?

Для вас ничего - что бы я не написал, вас не удовлетворяет, даже если это открытая информация напрямую из новостной ленты официальных украинских изданий. Можете добавить меня в черный список. Или вы мои сообщения чисто из мазохизма читаете?)))
А по поводу зрады... Любому вменяемому человеку не нравится беспредел. И если называть это зрадой... то вы оказывается забавный малый.)))

мені ваші повідомлення не надто зачіпають. але ви ж цю зраду на всіх вкидаєте. не пам'ятаю від вас позитивних дописів. лише все погане з Німеччини російською мовою...

в мене в новинах нічого схожого немає. а у вас вже ДРУГЕ повідомлення без конкретики - дайте посилання - інструмент простий. чому я кажу про маніпуляцію - замість прямої мови якийсь мовні викрутаси ;)

багато російськомовних в Німеччині вважає дії німецької служби яка опікується дітьми "безпределом". але там просто закони такі :D

upd Геннадій Москаль помер. люди уходять...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 17 бер, 2024 13:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:21

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:Тепер давайте про дальні бпла.
шо там в середині? І шо ми з того зробили ?

Пофигу кто делает.

Далі можно було не писати.
:wink: розмова йде про те чи запрацював військовопромисловий комплекс.

В сравнении с каким периодом тоже вопрос )
Там сейчас пол ЕС под рэбом, не работает gps для самолётов и для граждан - это проблема. Но так ли не работает военно-промышленный комплекс ЕС по сравнению со вчера? )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:52

  Shaman написав:в мене в новинах нічого схожого немає. а у вас вже ДРУГЕ повідомлення без конкретики - дайте посилання - інструмент простий. чому я кажу про маніпуляцію - замість прямої мови якийсь мовні викрутаси ;)

Гадаю, що Антей мав на увазі оцей випадок:
https://varta1.com.ua/news/cholovik-yak ... 78286.html
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 13:54

  Успіх написав:Бажаю ВСІМ здоров'я!
Тут, на форумі, в деяких склалась думка, що в ЗСУ нагороджують ЛИШЕ за носіння/розкладання бусолі, старлінку... За заряджання рацій/акумів...
За миття снарядів... :D
А головне - що ще й за дуже часте відвідування форуму Фінанс.юа! :D

Ну що ж...
Не буду я ламати "картину світу"))
Думайте і далі у "своєму напрямку" :wink: :D
Зображення
Зображення
Тому, ласкаво просимо до лав ЗСУ!
Де можна(на думку деяких форумчан) "ніяких важливих завдань не виконувати і "сидіти" на форумі дуже багато часу!"
Думайте так і надалі! То може швидше прийдете і підмінити мене ;)

Все буде добре!
Все буде Успіх!
Все буде Україна!!!©

то на дємбєль не дуже і хочеться?
жінка медальку не дасть
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 14:02

  antey1969 написав:У них сегодня грустный день.
Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ.
Тут как-то поневоле задумаешься.

Ситуация с бусифицированным ночью волонтером во Львове вызывает массу вопросов. Очевидно, что волонтёр кому то очень сильно мешал и у так людей появилась возможность быстро решать подобные "проблемы". Явление начинает набирать массовый характер.

Человека с помощью силы вывозят в сторону ТЦК. Там же вручается повестка, не выходя из кабинета проходится ВЛК и через 4 часа с момента бусификации отбывает в расположение части.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 14:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кстати, бронь представителей полиции это такая себе взятка силовикам, чтоб всячески поддерживали действующую власть. По хорошему нам не нужна довоенная численность полиции на оставшееся население, но, с лёгкой руки гениальных управленцев они все под бронью. Ценные кадры... А вдруг майдан, а разгонять некому, все на войне))

Диктаторские режимы опираются на силовые ведомства. В белоруси и рф у всей полиции хорошие зп, соц пакеты, низкая ипотека и тд. У нас это бронь от армии и толерантность коррупции.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 14:25

  antey1969 написав:По поводу зрады... Любому вменяемому человеку не нравится беспредел. И если называть это зрадой...

Да, вменяемому человеку не нравится беспредел, только от тебя никогда не было ни одной позитивной новости об Украине

У тебя всё всегда плохо в Украине.
И ты тащил сюда то Шария, то Арестовича. Но тут уже вопрос про вменяемость
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  #<1 ... 7204720572067207
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