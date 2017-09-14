Додано: Нед 17 бер, 2024 13:13

Shaman написав: antey1969 написав: buratinyo написав: ...

Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты. А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции). ...Кстати, почему-то приумолкли сегодня ярые форумные патриоты.А ведь повод для обсуждения небольших положительных моментов для Украины есть - бесспорно и с подтверждениями повреждены активы дочерних компаний Газпрома (НПЗ и электростанции).

У них сегодня грустный день.

Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ.

Тут как-то поневоле задумаешься. У них сегодня грустный день.Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ.Тут как-то поневоле задумаешься.

й що малося на увазі. чи так, зраду порозганяти?



й так, про зраду краще з України розповідати. а ви краще розповісте, що ви робите у Німеччині для сприяння перемоги України. чи нема чого розповідати? й що малося на увазі. чи так, зраду порозганяти?й так, про зраду краще з України розповідати. а ви краще розповісте, що ви робите у Німеччині для сприяння перемоги України. чи нема чого розповідати?

Для вас ничего - что бы я не написал, вас не удовлетворяет, даже если это открытая информация напрямую из новостной ленты официальных украинских изданий. Можете добавить меня в черный список. Или вы мои сообщения чисто из мазохизма читаете?)))По поводу зрады... Любому вменяемому человеку не нравится беспредел. И если называть это зрадой... А потом еще и дать вам непременно отчет, что я делаю?)))Да вы оказывается забавный малый.)))