antey1969 написав:У них сегодня грустный день. Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
Ситуация с бусифицированным ночью волонтером во Львове вызывает массу вопросов. Очевидно, что волонтёр кому то очень сильно мешал и у так людей появилась возможность быстро решать подобные "проблемы". Явление начинает набирать массовый характер.
Человека с помощью силы вывозят в сторону ТЦК. Там же вручается повестка, не выходя из кабинета проходится ВЛК и через 4 часа с момента бусификации отбывает в расположение части.
меня лично приехали паковать по заказу в пгт дн-ской области. это демократия панове. не подобаєшся депутату - фас
Воєнний речник Повітряних сил ЗСУ, який протягом двох років повномасштабної війни інформував націю про найголовніші події у небі, вперше прокоментував своє звільнення.
З посади керівника служби зв’язків з громадськістю Ігната зняли напередодні, 16 березня. Про його відставку повідомив командувач Микола Олещук. За словами військового, на роботі було важко, але за неї точно не буде соромно.
"Дякую усім медіа, з ким довелось працювати. Усім, хто допомагав, і всім, хто критикував. Дякую командувачу Повітряних Сил Миколі Олещуку та керівному складу нашого виду за підтримку та велику довіру. Це - головне в нашій роботі!" - написав він у Facebook.
Полковник додав, що впродовж служби у Повітряних силах фактично не розлучався з 3 речами: ноутбуком, світлом та камерою. "Це основні інструменти, які постійно носиш з собою, буквально спиш із ними", - уточнив він.
fox767676 написав:Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того
Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі
«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.
Идем дальше)) Если вы в аналогичной ситуации предупредите ключевых свидетелей, необходимых для поиска преступника (например родственников преступника), это что будет?)) Я сам не уверен в правильности ответов. Но.. если в ходе следствия выяснится, что цель ваших действий было «чтобы жители избежали встречи с ТЦК», то это будет таки «перешкоджання діям». То есть вы таки хотели, чтобы ТЦК не смогло выполнить свою задачу.
З. Ы Есди вы сумеете следаку обосновать, что вы это делали с иных причин, то может и не перешкоджалы.
Хотів, аби встигли приготувати сіль, хліб, квіти...
Ого... Як багато зніжених елоїв влізло в ту залу... Цікаво, якби на їхню країну напали, і треба було би сидіти в бліндажах і окопах -- як би вони шукали охочих?
До речі, Урсула ле Гвін в оповіданні “ті, що покидають Омелас” показала “максимальну корисність”... Але чомусь і гидко, і хтось таки “покидав”.
Щодо нашої війни -- ситуація зовсім сумна. Справедливість чи моральність тут і поряд не стояли. 1% населення на фронті, й ледь більше 0.1% на нулях, без права на звільнення, поки у тилах штамптують новобуди, замість надійних укріплень на фронті -- то неймовірне паскудство... Причому жереб і/або добровільна згода були ще аж два роки тому. Чому решта вирішила, що все це має бути на довічно? Що вони нескінченно піддаватимуть нас ризикам, бо їм чомусь примарилось, ніби так “користь” буде найбільша (насправді -- не буде...)
Ще цікаво, чи роблять такі лекції в текст.формі. Бо хоч це і один з небагатьох видів не тупих відео, але було стійке відчуття, що читати те все можна було би в рази швидше.
Bobua написав: Ого... Як багато зніжених елоїв влізло в ту залу... Цікаво, якби на їхню країну напали, і треба було би сидіти в бліндажах і окопах -- як би вони шукали охочих?
До речі, Урсула ле Гвін в оповіданні “ті, що покидають Омелас” показала “максимальну корисність”... Але чомусь і гидко, і хтось таки “покидав”.
Щодо нашої війни -- ситуація зовсім сумна. Справедливість чи моральність тут і поряд не стояли. 1% населення на фронті, й ледь більше 0.1% на нулях, без права на звільнення, поки у тилах штамптують новобуди, замість надійних укріплень на фронті -- то неймовірне паскудство... Причому жереб і/або добровільна згода були ще аж два роки тому. Чому решта вирішила, що все це має бути на довічно? Що вони нескінченно піддаватимуть нас ризикам, бо їм чомусь примарилось, ніби так “користь” буде найбільша (насправді -- не буде...)
Ще цікаво, чи роблять такі лекції в текст.формі. Бо хоч це і один з небагатьох видів не тупих відео, але було стійке відчуття, що читати те все можна було би в рази швидше.
при чому тут решта, якщо це не їх компетенція, тим більше змінити менеджерів неначасі, ви не туди пишете свої рапорти, пишіть в Спортлото, буде більше толку
antey1969 написав:У них сегодня грустный день. Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
Ситуация с бусифицированным ночью волонтером во Львове вызывает массу вопросов. Очевидно, что волонтёр кому то очень сильно мешал и у так людей появилась возможность быстро решать подобные "проблемы". Явление начинает набирать массовый характер.
Человека с помощью силы вывозят в сторону ТЦК. Там же вручается повестка, не выходя из кабинета проходится ВЛК и через 4 часа с момента бусификации отбывает в расположение части.
меня лично приехали паковать по заказу в пгт дн-ской области. это демократия панове. не подобаєшся депутату - фас
За два роки ви (тили) не домоглись кращих умов для війська (чіткі й короткі терміни, хороші інж.укріплення, безпека солдатів передусім) і тепер пожинаєте плоди... Гіркі, правда ж?
Schmit написав:«Хто хоче – шукає можливості, а хто не хоче – шукає причину»
Виборчі дільниці в бомбосховищах - реальне вирішення однієї з таких причин, які вишукують противники виборів.
Якщо б на сьогодні у Зе рейтинг був не нижче %50, то вибори оголосили б аж бігом, не дивлячись ні на що. Але бачать, що шанси на переобрання мізерні і після виборів за усі про**би слугам буде не весело, тому то і вибори неначасі. Для справедливості зазначу, що і так звані порохоботи зараз в більшості проти виборів, бо і їх кумиру нічого не світить.
Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.
antey1969 написав:У них сегодня грустный день. Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься. Ситуация с бусифицированным ночью волонтером во Львове вызывает массу вопросов. Очевидно, что волонтёр кому то очень сильно мешал и у так людей появилась возможность быстро решать подобные "проблемы". Явление начинает набирать массовый характер.
Человека с помощью силы вывозят в сторону ТЦК. Там же вручается повестка, не выходя из кабинета проходится ВЛК и через 4 часа с момента бусификации отбывает в расположение части.
меня лично приехали паковать по заказу в пгт дн-ской области. это демократия панове. не подобаєшся депутату - фас
За два роки ви (тили) не домоглись кращих умов для війська (чіткі й короткі терміни, хороші інж.укріплення, безпека солдатів передусім) і тепер пожинаєте плоди... Гіркі, правда ж?
Тю звісно. Це ж ми шашлики жарили і території прогавили. Ну звісно винуватий я. Ну а хто