Додано: Нед 17 бер, 2024 16:50

Banderlog написав: Bobua написав: Hotab написав:

ЛАД ,

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Моё мнение, Ваши ситуации это преступление.



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Идем дальше))

Если вы в аналогичной ситуации предупредите ключевых свидетелей, необходимых для поиска преступника (например родственников преступника), это что будет?))

Я сам не уверен в правильности ответов.

Но.. если в ходе следствия выяснится, что цель ваших действий было «чтобы жители избежали встречи с ТЦК», то это будет таки «перешкоджання діям». То есть вы таки хотели, чтобы ТЦК не смогло выполнить свою задачу.



З. Ы Есди вы сумеете следаку обосновать, что вы это делали с иных причин, то может и не перешкоджалы. quote]Моё мнение, Ваши ситуации это преступление.[/quoteИдем дальше))Если вы в аналогичной ситуации предупредите ключевых свидетелей, необходимых для поиска преступника (например родственников преступника), это что будет?))Я сам не уверен в правильности ответов.Но.. если в ходе следствия выяснится, что цель ваших действий было «чтобы жители избежали встречи с ТЦК», то это будет таки «перешкоджання діям». То есть вы таки хотели, чтобы ТЦК не смогло выполнить свою задачу.З. Ы Есди вы сумеете следаку обосновать, что вы это делали с иных причин, то может и не перешкоджалы.



Хотів, аби встигли приготувати сіль, хліб, квіти... Хотів, аби встигли приготувати сіль, хліб, квіти...

За це юрістам і платять

будете мати час ,дуже рекомендую

https://www.youtube.com/playlist?list=P ... EB0CVnuwlF За це юрістам і платятьбудете мати час ,дуже рекомендую

Ого... Як багато зніжених елоїв влізло в ту залу...Цікаво, якби на їхню країну напали, і треба було би сидіти в бліндажах і окопах -- як би вони шукали охочих?До речі, Урсула ле Гвін в оповіданні “ті, що покидають Омелас” показала “максимальну корисність”... Але чомусь і гидко, і хтось таки “покидав”.Щодо нашої війни -- ситуація зовсім сумна. Справедливість чи моральність тут і поряд не стояли.1% населення на фронті, й ледь більше 0.1% на нулях, без права на звільнення, поки у тилах штамптують новобуди, замість надійних укріплень на фронті -- то неймовірне паскудство...Причому жереб і/або добровільна згода були ще аж два роки тому. Чому решта вирішила, що все це має бути на довічно? Що вони нескінченно піддаватимуть нас ризикам, бо їм чомусь примарилось, ніби так “користь” буде найбільша (насправді -- не буде...)Ще цікаво, чи роблять такі лекції в текст.формі.Бо хоч це і один з небагатьох видів не тупих відео, але було стійке відчуття, що читати те все можна було би в рази швидше.