RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7206720772087209>
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:14

  Бетон написав:Получаю сотни комментов под видосами про укрытия из сумской области: человек пишет что на село за сутки 31 фаб скинули.

Может ссылки сбросишь, где ты видосики размещаешь
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На некоторое время? На годы, а может и десятилетия это некоторое?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 17.12.22
Подякував: 80 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:15

  Василь-Рівне написав:Військову частину в Придністров'ї атакували дроном-камікадзе, сталися вибух і пожежа, — Міністерство Держбезпеки «Придністров'я». Хто скаже навіщо?

Зображення

Як тільки скажуть хто атакував стане зрозуміло навіщо,
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11750
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:16

  Banderlog написав:
  Ukrainian написав:
  Banderlog написав: судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально

Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробити :lol: усе допомога союзників і дрони в тому числі.
Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають.
шо значить нехай краще? Шо поганого якщо вони постачають нам дрони? Чи ви гадаєте та ж британія чи канада не здатна виробляти морські дрони? Випускають експериментальні зразки і випробовують одразу в бойових умовах. Тому з нашої сторони їх й прикриває сбу або якась контррозвідка. Все логічно. Якби були наші розробники і пілоти то цими ударами займалась б зсу. Підрив моста грузовиками логічно доручити сбу. А запуск безпілотників чи ракет?...
Щодо недолугості не знаю шо там літає до сибіру, давайте про щось примітивніше про скиди..
Думаю нас читає більше народу ніж пише.
Поправте якщо я не правий.
Отвьорточна зборка китайських дронів в гаражах є.
Що з запчастин вироблено в Україні? Акумулятори? Ні.
Електромотори? Ну можливо.
розводку дротів? Да.
Оптика камери? Тут я вже сумніваюсь. Мікроелектроніка?
Не знаю чи хоть щось ми можем. Вирощування напівпровідникових пластин в нас ще десь збереглось? Шо ми в електроніці робим ? прошити контролер можем.
Конденсатори робим? Не певен.
Якісь пластмасові деталі печатаються на 3д принтері. А масове лиття пластмасових деталей на мільйон дронів? Самих фабричних "боєголовок" нема. Пілоти кидають шо попало і самі роблять з боєприпасів. щось ліплять з того
шо фантазія підкаже і шо під руки попадеться. Буває що хороші ініціативні пілоти за цим ділом підриваються, бо не може людина все знати. Бути й пілотом і взривотехніком.
Тепер давайте про дальні бпла.
шо там в середині? І шо ми з того зробили ?

Якщо союзникі і правда роблять дрони для України то чому вже не зробити сотню крилатих ракет ?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11750
З нами з: 18.06.08
Подякував: 55 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:18

  Василь-Рівне написав:Військову частину в Придністров'ї атакували дроном-камікадзе, сталися вибух і пожежа, — Міністерство Держбезпеки «Придністров'я». Хто скаже навіщо?

Зображення

Тре почекати, чиїсь вуха такі вилізуть
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:19

  Бетон написав:На некоторое время? На годы, а может и десятилетия это некоторое?

Ты уже разговариваешь с собственными голосами в голове ? :)
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9316
З нами з: 31.08.09
Подякував: 532 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:23

  pesikot написав:
  Василь-Рівне написав:Військову частину в Придністров'ї атакували дроном-камікадзе, сталися вибух і пожежа, — Міністерство Держбезпеки «Придністров'я». Хто скаже навіщо?

Зображення

Тре почекати, чиїсь вуха такі вилізуть



Самопроголошена "влада" Придністров'я повідомила про атаку дрона на військову частину. Унаслідок атаки згорів вертоліт, ніхто не постраждав.

"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок атаки дрона-камікадзе", - пише "Первый Приднестровский", цитуючи заяву МДБ Придністров'я.

Стверджується, що жертв немає. При цьому придністровські ЗМІ публікують кадри з моментом удару безпілотника по гелікоптеру і наслідками пожежі.

https://www.unian.ua/world/ataka-drona- ... 75961.html
prodigy
 
Повідомлень: 10974
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3230 раз.
Подякували: 3290 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:28

  Василь-Рівне написав:Військову частину в Придністров'ї атакували дроном-камікадзе, сталися вибух і пожежа, — Міністерство Держбезпеки «Придністров'я». Хто скаже навіщо?

Зображення

Глівіцкий інцидент?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34213
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1576 раз.
Подякували: 2750 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 17:51

  Ukrainian написав:
  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того
Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі

«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.


це де так? в канаді? як ви, канадійці, там за україну переживаєте, ночей прямо не досипаєте....
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1458
З нами з: 28.10.09
Подякував: 45 раз.
Подякували: 273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:48

  antey1969 написав:Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ.
Тут как-то поневоле задумаешься.

А по якому закону волонтерів не беруть в армію?
А чому на нього звернули увагу, може через те, що він забив на повістки і в тецекашників в базі він був як ухилянт? А якщо він проходив ВЛК протягом року то оформлюють все швидко.
Чомусь ці всі пострадавшиє от бєспрєдєла ТЦК не уточнюють деталей.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2568
З нами з: 10.06.19
Подякував: 104 раз.
Подякували: 184 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7206720772087209>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 175364
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 11228
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 581564
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5114)
17.03.2024 19:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.