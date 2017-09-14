Banderlog написав:

Ukrainian написав: Banderlog написав: судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально

Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробити усе допомога союзників і дрони в тому числі.

Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають. Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробитиусе допомога союзників і дрони в тому числі.Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають.

шо значить нехай краще? Шо поганого якщо вони постачають нам дрони? Чи ви гадаєте та ж британія чи канада не здатна виробляти морські дрони? Випускають експериментальні зразки і випробовують одразу в бойових умовах. Тому з нашої сторони їх й прикриває сбу або якась контррозвідка. Все логічно. Якби були наші розробники і пілоти то цими ударами займалась б зсу. Підрив моста грузовиками логічно доручити сбу. А запуск безпілотників чи ракет?...Щодо недолугості не знаю шо там літає до сибіру, давайте про щось примітивніше про скиди..Думаю нас читає більше народу ніж пише.Поправте якщо я не правий.Отвьорточна зборка китайських дронів в гаражах є.Що з запчастин вироблено в Україні? Акумулятори? Ні.Електромотори? Ну можливо.розводку дротів? Да.Оптика камери? Тут я вже сумніваюсь. Мікроелектроніка?Не знаю чи хоть щось ми можем. Вирощування напівпровідникових пластин в нас ще десь збереглось? Шо ми в електроніці робим ? прошити контролер можем.Конденсатори робим? Не певен.Якісь пластмасові деталі печатаються на 3д принтері. А масове лиття пластмасових деталей на мільйон дронів? Самих фабричних "боєголовок" нема. Пілоти кидають шо попало і самі роблять з боєприпасів. щось ліплять з тогошо фантазія підкаже і шо під руки попадеться. Буває що хороші ініціативні пілоти за цим ділом підриваються, бо не може людина все знати. Бути й пілотом і взривотехніком.Тепер давайте про дальні бпла.шо там в середині? І шо ми з того зробили ?