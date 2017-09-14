Banderlog написав: судячи з усього це допомога союзників. Так само як морські дрони. Тоді з функціями все нормально
Звісно що так, українці недолугі самі нічого не можуть зробити усе допомога союзників і дрони в тому числі. Союзники нехай краще ракетами до ппо домагають.
шо значить нехай краще? Шо поганого якщо вони постачають нам дрони? Чи ви гадаєте та ж британія чи канада не здатна виробляти морські дрони? Випускають експериментальні зразки і випробовують одразу в бойових умовах. Тому з нашої сторони їх й прикриває сбу або якась контррозвідка. Все логічно. Якби були наші розробники і пілоти то цими ударами займалась б зсу. Підрив моста грузовиками логічно доручити сбу. А запуск безпілотників чи ракет?... Щодо недолугості не знаю шо там літає до сибіру, давайте про щось примітивніше про скиди.. Думаю нас читає більше народу ніж пише. Поправте якщо я не правий. Отвьорточна зборка китайських дронів в гаражах є. Що з запчастин вироблено в Україні? Акумулятори? Ні. Електромотори? Ну можливо. розводку дротів? Да. Оптика камери? Тут я вже сумніваюсь. Мікроелектроніка? Не знаю чи хоть щось ми можем. Вирощування напівпровідникових пластин в нас ще десь збереглось? Шо ми в електроніці робим ? прошити контролер можем. Конденсатори робим? Не певен. Якісь пластмасові деталі печатаються на 3д принтері. А масове лиття пластмасових деталей на мільйон дронів? Самих фабричних "боєголовок" нема. Пілоти кидають шо попало і самі роблять з боєприпасів. щось ліплять з того шо фантазія підкаже і шо під руки попадеться. Буває що хороші ініціативні пілоти за цим ділом підриваються, бо не може людина все знати. Бути й пілотом і взривотехніком. Тепер давайте про дальні бпла. шо там в середині? І шо ми з того зробили ?
Якщо союзникі і правда роблять дрони для України то чому вже не зробити сотню крилатих ракет ?
Василь-Рівне написав:Військову частину в Придністров'ї атакували дроном-камікадзе, сталися вибух і пожежа, — Міністерство Держбезпеки «Придністров'я». Хто скаже навіщо?
Тре почекати, чиїсь вуха такі вилізуть
Самопроголошена "влада" Придністров'я повідомила про атаку дрона на військову частину. Унаслідок атаки згорів вертоліт, ніхто не постраждав.
"Сьогодні на території однієї з військових частин Тирасполя сталася пожежа, що виникла внаслідок вибуху. Попередньо встановлено, що вибух стався внаслідок атаки дрона-камікадзе", - пише "Первый Приднестровский", цитуючи заяву МДБ Придністров'я.
Стверджується, що жертв немає. При цьому придністровські ЗМІ публікують кадри з моментом удару безпілотника по гелікоптеру і наслідками пожежі.
fox767676 написав:Вибори проводити в Дії, стареньким 70+ проводити голосування на дому, як і було до того
Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі
«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.
це де так? в канаді? як ви, канадійці, там за україну переживаєте, ночей прямо не досипаєте....
antey1969 написав:Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
А по якому закону волонтерів не беруть в армію? А чому на нього звернули увагу, може через те, що він забив на повістки і в тецекашників в базі він був як ухилянт? А якщо він проходив ВЛК протягом року то оформлюють все швидко. Чомусь ці всі пострадавшиє от бєспрєдєла ТЦК не уточнюють деталей.