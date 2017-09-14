Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз
Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн
👉 Рішеннями судів багато пенсіонерів домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій та доплат за минулі роки. Пенсіонери виграли у держави в судах вже 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг.
Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, передають Українські Новини.
👉 Абсолютна більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери. Близько 57% цієї заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Воно передбачає прив’язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів на цей час. А в останні роки зарплати військових різко зросли.
👉 Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.