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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7206720772087209
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:51

Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз
Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн

👉 Рішеннями судів багато пенсіонерів домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій та доплат за минулі роки. Пенсіонери виграли у держави в судах вже 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг.
Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, передають Українські Новини.

👉 Абсолютна більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери. Близько 57% цієї заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Воно передбачає прив’язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів на цей час. А в останні роки зарплати військових різко зросли.

👉 Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:06

  wild.tomcat написав:
  Ukrainian написав:
  Дюрі-бачі написав:Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі

«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.


це де так?


В Україні :wink:

Упродовж 5-10 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус»

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 368&page=1Зображення
Ukrainian
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  #<1 ... 7206720772087209
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