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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7207720872097210>
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 18:51

Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз
Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн

👉 Рішеннями судів багато пенсіонерів домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій та доплат за минулі роки. Пенсіонери виграли у держави в судах вже 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг.
Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, передають Українські Новини.

👉 Абсолютна більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери. Близько 57% цієї заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Воно передбачає прив’язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів на цей час. А в останні роки зарплати військових різко зросли.

👉 Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:06

  wild.tomcat написав:
  Ukrainian написав:
  Дюрі-бачі написав:Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі

«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.


це де так?


В Україні :wink:

Упродовж 5-10 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус»

https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=r ... 368&page=1Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:19

  sens написав:Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз
Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн

👉 Рішеннями судів багато пенсіонерів домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій та доплат за минулі роки. Пенсіонери виграли у держави в судах вже 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг.
Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, передають Українські Новини.

👉 Абсолютна більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери. Близько 57% цієї заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Воно передбачає прив’язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів на цей час. А в останні роки зарплати військових різко зросли.

👉 Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.
супер а нічого що в нас призовний вік до 60 ? Тим всім військовим пенсіонерам по 61 і більше ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.

Указ вийшов ввечері 8-го лютого. Так що побачимо пізніше рівень довіри. Я мало зустрічаю тепер захоплених Зе, а точніше особисто не зустрічаю, і можливо не тільки в зв'язку з відставкою.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  freeze написав:Кто больше двух лет в зоне БД надо инвалидность давать, Я с утра просыпаюсь в своем подвале, отхаркнул цемент из лёгких, что то гремит снаружи, мне пох, начштаба написал, что я в плохом состоянии, всё идёт нах, я отчётливо понимаю, что я не в адеквате. Надо менять, демобилизировать хлопцев больше года в зоне БД, это больные на голову люди.

В мене через набрану вагу холестерин і цукор на межі. А вагу набрав ще у 2022 поки адаптувався, а потім травма на нозі півроку боліла - навіть ходити на нормальні відстані міг лише через біль...
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз

Там не 10 кує, а 385 тис грн. Щоб комусь щось дати - треба це в когось забрати - так це працює. Київська Школа Економіки (С)
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:50

  BIGor написав:
  sens написав:Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз

Там не 10 кує, а 385 тис грн. Щоб комусь щось дати - треба це в когось забрати - так це працює. Київська Школа Економіки (С)
кому дадуть згідно рішення суду,кому і коли почнуть виплачувати? Чи виплати при народженні теж треба виключно через суд вирішувати??? Бананова федерація ????
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:52

  Ой+ написав:
  Ukrainian написав:«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.

Указ вийшов ввечері 8-го лютого. Так що побачимо пізніше рівень довіри. Я мало зустрічаю тепер захоплених Зе, а точніше особисто не зустрічаю, і можливо не тільки в зв'язку з відставкою.

Цей шоумен зі своїм рейтингом не розуміє що закони треба щоб їх виконували,а не покривати безуглістю недостатки сірої речовини
sens
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 19:52

  BIGor написав:
  sens написав:Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз

Там не 10 кує, а 385 тис грн. Щоб комусь щось дати - треба це в когось забрати - так це працює. Київська Школа Економіки (С)

Ну от не треба нам постулати школи економічного самокатчика.
Є добавлена вартість. І її можна розподілити, а у вас якась гра з нульовим призом.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 20:27

  BIGor написав:
  sens написав:Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз

Там не 10 кує, а 385 тис грн. Щоб комусь щось дати - треба це в когось забрати - так це працює. Київська Школа Економіки (С)

Когда ты от всех партнёров требуешь налить и побольше для функционирования экономики можно смело раздавать по 10 куе за ребёнка. Бомжи оценят и начнут массово сношаться.

Министерство простых решений не устаёт удивлять. Так и живём, то развязки за два ярда появляются, которых никогда не было, то ещё какая нибудь муть, главное чтоб цена была не менее ярда.
hume
 
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