Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн
👉 Рішеннями судів багато пенсіонерів домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій та доплат за минулі роки. Пенсіонери виграли у держави в судах вже 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг. Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, передають Українські Новини.
👉 Абсолютна більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери. Близько 57% цієї заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Воно передбачає прив’язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів на цей час. А в останні роки зарплати військових різко зросли.
👉 Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.
Дюрі-бачі написав:Можна не витрачати кошти і одразу нарисувати 73% діючій владі
«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.
це де так?
В Україні
Упродовж 5-10 лютого 2024 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус»
sens написав:Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз Держава заборгувала пенсіонерам за програними судовими справами 66 млрд грн
👉 Рішеннями судів багато пенсіонерів домоглися перерахунку розмірів своїх пенсій та доплат за минулі роки. Пенсіонери виграли у держави в судах вже 66 млрд грн, але у бюджеті немає коштів для того, щоб виплатити цей борг. Про це повідомила перша заступниця міністерки соціальної політики України Дарина Марчак, передають Українські Новини.
👉 Абсолютна більшість із тих, хто виграв суди — військові пенсіонери. Близько 57% цієї заборгованості виникла за судовими справами колишніх військовослужбовців та працівників силових органів, для яких діє спеціальне пенсійне законодавство. Воно передбачає прив’язку розміру пенсійної виплати до поточного розміру заробітної плати, яку отримують військові та представники силових органів на цей час. А в останні роки зарплати військових різко зросли.
👉 Ще 26% суми заборгованості держави за пенсійними справами стосується виплат чорнобильцям.
супер а нічого що в нас призовний вік до 60 ? Тим всім військовим пенсіонерам по 61 і більше ?
Ukrainian написав:«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.
Указ вийшов ввечері 8-го лютого. Так що побачимо пізніше рівень довіри. Я мало зустрічаю тепер захоплених Зе, а точніше особисто не зустрічаю, і можливо не тільки в зв'язку з відставкою.
freeze написав:Кто больше двух лет в зоне БД надо инвалидность давать, Я с утра просыпаюсь в своем подвале, отхаркнул цемент из лёгких, что то гремит снаружи, мне пох, начштаба написал, что я в плохом состоянии, всё идёт нах, я отчётливо понимаю, что я не в адеквате. Надо менять, демобилизировать хлопцев больше года в зоне БД, это больные на голову люди.
В мене через набрану вагу холестерин і цукор на межі. А вагу набрав ще у 2022 поки адаптувався, а потім травма на нозі півроку боліла - навіть ходити на нормальні відстані міг лише через біль...
Ukrainian написав:«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.
Указ вийшов ввечері 8-го лютого. Так що побачимо пізніше рівень довіри. Я мало зустрічаю тепер захоплених Зе, а точніше особисто не зустрічаю, і можливо не тільки в зв'язку з відставкою.
Цей шоумен зі своїм рейтингом не розуміє що закони треба щоб їх виконували,а не покривати безуглістю недостатки сірої речовини