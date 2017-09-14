|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 17 бер, 2024 20:31
hume написав: BIGor написав: sens написав:
Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз
Там не 10 кує, а 385 тис грн. Щоб комусь щось дати - треба це в когось забрати - так це працює. Київська Школа Економіки (С)
Когда ты от всех партнёров требуешь налить и побольше для функционирования экономики можно смело раздавать по 10 куе за ребёнка. Бомжи оценят и начнут массово сношаться.
Министерство простых решений не устаёт удивлять
По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
Тому 10куе, це замало, але не разово, а до досягнення 18 років щомісячна виплата в еквіваленті ста USD.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34220
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1577 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 17 бер, 2024 20:39
flyman написав: hume написав: BIGor написав:
Там не 10 кує, а 385 тис грн. Щоб комусь щось дати - треба це в когось забрати - так це працює. Київська Школа Економіки (С)
Когда ты от всех партнёров требуешь налить и побольше для функционирования экономики можно смело раздавать по 10 куе за ребёнка. Бомжи оценят и начнут массово сношаться.
Министерство простых решений не устаёт удивлять
По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
Тому 10куе, це замало, але не разово, а до досягнення 18 років щомісячна виплата в еквіваленті ста USD.
Якщо дитина в циганському таборі хіба що
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34657
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1440 раз.
- Подякували: 7959 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Нед 17 бер, 2024 20:40
flyman написав:
По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22482
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 бер, 2024 20:48
vitaliiangel написав: flyman написав:
По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.
квартиру в Тетрісі / Тарян Таур забув
в ФРН дають біля 200євро допомоги на дитину, єслі чьо
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34220
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1577 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 17 бер, 2024 20:53
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.
квартиру в Тетрісі / Тарян Таур забув
в ФРН дають біля 200євро допомоги на дитину, єслі чьо
Ок на гитаре можно 5-6 тыс сэкономить, купить не ямаху, а балалайку. или вапще программу для смартфона установить, там нажимаешь на аккорды и оно играет. Это я ещё про летний лагерь забыл и про экскурсии. А если вырастет трудный подросток, будешь ещё полиции башлять и родителям побитых/ограбленных им малолеток. Вейп само собой. Татухи. Презервативы.. от 50 грн пачка.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22482
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 бер, 2024 21:02
quote="5699619:vitaliiangel"
====
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.
квартиру в Тетрісі / Тарян Таур забув
в ФРН дають біля 200євро допомоги на дитину, єслі чьо
Ок на гитаре можно 5-6 тыс сэкономить, купить не ямаху, а балалайку. или вапще программу для смартфона установить, там нажимаешь на аккорды и оно играет. Это я ещё про летний лагерь забыл и про экскурсии.
====
Віталя, не треба свій особистий досвід переносити на інших.
Я колись акустичну гітару купив за стипендію. Також пробував зробив "весло" аля електро, достатньо було звукознімача і струни. Так що бюджет чисто символічний.
Друзі, кафе, кіно, магнітофон з касєтами і т.д. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34220
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1577 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Нед 17 бер, 2024 21:05
flyman написав:
Я колись акустичну гітару купив за стипендію. Також пробував зробив "весло" аля електро, достатньо було звукознімача і струни. Так що бюджет чисто символічний.
Друзі, кафе, кіно, магнітофон з касєтами і т.д. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
сейчас другие стандарты жизни. 7ми струнку из прошлого века на олх можно и бесплатно выпросить, вот только вряд ли сын это заценит. Мы в 14 лет беломорканал курили и много чего делали не так, как делают сейчас. Кассеты были почти общие, раздашь потом сам не помнишь кому.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Нед 17 бер, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22482
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 17 бер, 2024 21:07
vitaliiangel написав: flyman написав:
Я колись акустичну гітару купив за стипендію. Також пробував зробив "весло" аля електро, достатньо було звукознімача і струни. Так що бюджет чисто символічний.
Друзі, кафе, кіно, магнітофон з касєтами і т.д. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
сейчас другие стандарты жизни. 7ми струнку из прошлого века на олх можно и бесплатно выпросить, вот только вряд ли сын это заценит. Мы в 14 беломорканал курили и много чего делали не так, как делают сейчас.
З таким підходом, якщо держава не дає всього що ти перерахував, то може просто віддати в дитячий будинок?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34220
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1577 раз.
- Подякували: 2750 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1493
|175392
|
|
|9
|11293
|
|
|6076
|581713
|
|