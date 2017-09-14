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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7207720872097210
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 20:31

  hume написав:
  BIGor написав:
  sens написав:Писали що за народження дитини приблизно 10к уо будуть платити,проте вже зараз

Там не 10 кує, а 385 тис грн. Щоб комусь щось дати - треба це в когось забрати - так це працює. Київська Школа Економіки (С)

Когда ты от всех партнёров требуешь налить и побольше для функционирования экономики можно смело раздавать по 10 куе за ребёнка. Бомжи оценят и начнут массово сношаться.

Министерство простых решений не устаёт удивлять

По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
Тому 10куе, це замало, але не разово, а до досягнення 18 років щомісячна виплата в еквіваленті ста USD.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 20:39

Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  hume написав:
  BIGor написав:Там не 10 кує, а 385 тис грн. Щоб комусь щось дати - треба це в когось забрати - так це працює. Київська Школа Економіки (С)

Когда ты от всех партнёров требуешь налить и побольше для функционирования экономики можно смело раздавать по 10 куе за ребёнка. Бомжи оценят и начнут массово сношаться.

Министерство простых решений не устаёт удивлять

По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
Тому 10куе, це замало, але не разово, а до досягнення 18 років щомісячна виплата в еквіваленті ста USD.
Якщо дитина в циганському таборі хіба що
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 20:40

  flyman написав:По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 20:48

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.

квартиру в Тетрісі / Тарян Таур забув
в ФРН дають біля 200євро допомоги на дитину, єслі чьо
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 20:53

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.

квартиру в Тетрісі / Тарян Таур забув
в ФРН дають біля 200євро допомоги на дитину, єслі чьо

Ок на гитаре можно 5-6 тыс сэкономить, купить не ямаху, а балалайку. или вапще программу для смартфона установить, там нажимаешь на аккорды и оно играет. Это я ещё про летний лагерь забыл и про экскурсии. А если вырастет трудный подросток, будешь ещё полиции башлять и родителям побитых/ограбленных им малолеток. Вейп само собой. Татухи. Презервативы.. от 50 грн пачка.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 21:02

quote="5699619:vitaliiangel"
====
  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.

квартиру в Тетрісі / Тарян Таур забув
в ФРН дають біля 200євро допомоги на дитину, єслі чьо

Ок на гитаре можно 5-6 тыс сэкономить, купить не ямаху, а балалайку. или вапще программу для смартфона установить, там нажимаешь на аккорды и оно играет. Это я ещё про летний лагерь забыл и про экскурсии.

====
Віталя, не треба свій особистий досвід переносити на інших.

Я колись акустичну гітару купив за стипендію. Також пробував зробив "весло" аля електро, достатньо було звукознімача і струни. Так що бюджет чисто символічний.
Друзі, кафе, кіно, магнітофон з касєтами і т.д. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 21:05

  flyman написав:Я колись акустичну гітару купив за стипендію. Також пробував зробив "весло" аля електро, достатньо було звукознімача і струни. Так що бюджет чисто символічний.
Друзі, кафе, кіно, магнітофон з касєтами і т.д. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
сейчас другие стандарты жизни. 7ми струнку из прошлого века на олх можно и бесплатно выпросить, вот только вряд ли сын это заценит. Мы в 14 лет беломорканал курили и много чего делали не так, как делают сейчас. Кассеты были почти общие, раздашь потом сам не помнишь кому.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 бер, 2024 21:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 21:07

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Я колись акустичну гітару купив за стипендію. Також пробував зробив "весло" аля електро, достатньо було звукознімача і струни. Так що бюджет чисто символічний.
Друзі, кафе, кіно, магнітофон з касєтами і т.д. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
сейчас другие стандарты жизни. 7ми струнку из прошлого века на олх можно и бесплатно выпросить, вот только вряд ли сын это заценит. Мы в 14 беломорканал курили и много чего делали не так, как делают сейчас.

З таким підходом, якщо держава не дає всього що ти перерахував, то може просто віддати в дитячий будинок?
flyman
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  #<1 ... 7207720872097210
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