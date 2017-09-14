flyman написав:З таким підходом, якщо держава не дає всього що ти перерахував, то може просто віддати в дитячий будинок?
а ты думаешь почему падает рождаемость? посчитай адекватно сколько на ребенка надо денег, окуеешь. И везде сцуко всё платно. Даже посидеть в антикафе посмотреть фильмы надо 150-200 грн на рыло, столько же на пиццу, плюс проезд.
Тобі ще мають доплачувати за те що отримуєш задоволення? В нас поки що розвиток суспільних економічних сил та відносин не дійшов до вищої фази. Народжуваність падає в основному через урбанізацію. В тісноті та перенаселеності процес відтворення не йде. Але мова була чисто за "економічний фактор", коли "вийти в нуль", а не робити на цьому прибутковий бізнес, або в збиток. Тобто щоб народжували і виховували ті, кому це цікаво, а не тому щоб вижити/заробити. Також є інші фактори, як ти пишеш, культуральні зсуви.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 21:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Народжуваність падає в основному через урбанізацію.
урбанизация от чего? в города едут на работу. Работают как правило оба супруга. Нормальная зарплата после 10лет опыта или после 30 лет. Потом квартирный вопрос. Друзья, рестораны, тусовки. И в 40 думают о детях. Если к тому моменту не разведутся.
flyman написав:По моїм розрахункам, на дитину потрібно біля $100 в місяць.
это если не покупать гаджеты, одежду, ролики, велосипеды, гитару. Не оплачивать кружки и секции, не давать карманных денег, не приглашать друзей в кафе на ДР. Про платную школу/продлёнку/репетиторов, медикаменты просто помолчим.
квартиру в Тетрісі / Тарян Таур забув в ФРН дають біля 200євро допомоги на дитину, єслі чьо
В ФРН у школах мабуть на книжки по 500 грн не збирають. Не вимагають щоб у кожної дитини був свій компьютер тому що можуть були онлайн уроки під час тривоги. Свій телефон кули прийде пароль до чогось там. Чи може там секції при школах бескоштовні. Не знаю. Але сума 100 доларів у місяць визиває посмішку. Як це взагалі порахувати - купив їжу на сім'ю, як виділити те що на дитину? Чи це за кишенькові гроші мова?
flyman написав:Народжуваність падає в основному через урбанізацію.
урбанизация от чего? в города едут на работу. Работают как правило оба супруга. Нормальная зарплата после 10лет опыта или после 30 лет. Потом квартирный вопрос. Друзья, рестораны, тусовки. И в 40 думают о детях. Если к тому моменту не разведутся.
В місто можна їздити електричкою. Або на вахту. Або електросамокатом. Залежно від відстані і транспорту.
antey1969 написав:Оказывается можно волонтерить, собирать деньги на ЗСУ, учить пользоваться турникетами и вдруг прямо посреди ночи тебе прописывают в рыло, ломая очки, запихивают в фургон, а буквально через час ты успешно проходишь (судя по всему специально ради такого случая ночью собранную) медкомиссию и уже на следующий день ты находишься в ВЧ. Тут как-то поневоле задумаешься.
А по якому закону волонтерів не беруть в армію? А чому на нього звернули увагу, може через те, що він забив на повістки і в тецекашників в базі він був як ухилянт? А якщо він проходив ВЛК протягом року то оформлюють все швидко. Чомусь ці всі пострадавшиє от бєспрєдєла ТЦК не уточнюють деталей.
ви дуже полюбляєте робити занадто поспішні і занадто категоричні висновки. як взнали що він ухилянт, якщо в бусик його тагнули, навіть не спитавши документів? і чому на влк йому не дали право надати додаткові підтверджуючі документи (все, як зазвичай в таких випадках)? ви ж розумієте що людина не носить з собою постійно ці всі документи? вже тцк назначили повторну влк, побачимо як буде
katso написав: В ФРН у школах мабуть на книжки по 500 грн не збирають. Не вимагають щоб у кожної дитини був свій компьютер тому що можуть були онлайн уроки під час тривоги. Свій телефон кули прийде пароль до чогось там. Чи може там секції при школах бескоштовні. Не знаю. Але сума 100 доларів у місяць визиває посмішку. Як це взагалі порахувати - купив їжу на сім'ю, як виділити те що на дитину? Чи це за кишенькові гроші мова?
Смартфон $40, б.у. комп до $100 з всіма аксесуарами. Пропоную тоді ще добавити $4000 в рік кожному в сім"ї на переліт до Філіпін і назад бізнес класом і закрити тему, що $100 в місяць допомоги на дитину мало, тому рожати жінки не будуть, бо тільки райбани 350 євро в Парижі.
flyman написав:. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
сейчас другое время. В середине 90х все плохо жили, поэтому запросов к родителям никаких не было. Сейчас запросы есть. Можно отказывать, но тогда вырастет зашуганный и забитый социопат, злой на весь мир.
flyman написав:. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
сейчас другое время. В середине 90х все плохо жили, поэтому запросов к родителям никаких не было. Сейчас запросы есть. Можно отказывать, но тогда вырастет зашуганный и забитый социопат, злой на весь мир.
Однозначно, якщо батьки не куплять останню версію айфона дитині, то в школі заклюють і виросте соціопат злий на весь світ. Макаренко підтверджує.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 21:42, всього редагувалось 1 раз.
у Макаренка основа воспитания - труд. И все были одинаковые в чёрных семейках. Трудоустрой куда-то подростка в 13-14 лет. Айфон не айфон но чтобы популярные игры тянул надо $150-200 потратить. На новый конечно. Б/у - деньги на ветер. Неизвестно что там с батареей и какие ещё глюки.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Нед 17 бер, 2024 21:42, всього редагувалось 1 раз.