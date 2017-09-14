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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7210721172127213>
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 21:41

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
сейчас другое время. В середине 90х все плохо жили, поэтому запросов к родителям никаких не было. Сейчас запросы есть. Можно отказывать, но тогда вырастет зашуганный и забитый социопат, злой на весь мир.

Однозначно, якщо батьки не куплять останню версію айфона дитині, то в школі заклюють і виросте соціопат злий на весь світ. Макаренко підтверджує.

контингент в Макаренко ще той був. як й методи виховання рукоятям нагану по обличчю.

а про iphone згоден. не всі й в США покупають :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 21:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ваш спір ніби про одне й те саме але з інших сторін. Комусь і 100 достатньо, а комусь і 1000 мало, це ж очевидно. Сам вважаю це нормальною допомогою(не зарплата)

Приклад
https://eva.ua/pr381453/ нехай беремо на міс 10 пачок, на іншу половину серветок та ще на пару кофтин вистачить.
звичайно що коляску за 1к не купити але на олх можна і бу знайти, ось перша в гуглі яку вибило
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... ULwWX.html
Тобто суть в тому щоб збільшити народжуваність, це суттева допомога буде.

В поляків 800+ тобто 200дол.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:03

Тільки що прямо над головою (був на вулиці) з дуже гучним звуком пролетіла ракета в сторону Житомир, Київ. Був би стінгер в руках, точно би поцілив, але наше ППО її чомусь навіть і не намагалось дістати, хоча і чутно її було і видно ... :( Схоже з білорусі блядіна летіла :twisted:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:24

  Василь-Рівне написав:Тільки що прямо над головою (був на вулиці) з дуже гучним звуком пролетіла ракета в сторону Житомир, Київ. Був би стінгер в руках, точно би поцілив, але наше ППО її чомусь навіть і не намагалось дістати, хоча і чутно її було і видно ... :( Схоже з білорусі блядіна летіла :twisted:

Стінгеру треба час на підготовку до бою. Це не калаш, скинув в гору і стріляй.
Вдалі випадки з ПЗРК завжди супроводжуються онлайн-даними про місце, курс. Тоді її чекають.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:26

  Бетон написав:Не впорався - іди

Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ.

За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".

Респект

Респект з точки зору, що це смачний такий копняк усім, хто прихильників проведення виборів записує до ворогів, шпійонів тощо.
Тобто дана заява від брата мера Києва категорично спростовує їх отакі "думки"-звинуваченя любителів записувати усіх інакомислячих, ніж вони, у вороги України.

Але треш з точки зору, що навіть два рідні брати не мають спільного бачення по такому важливому питанню (точніше: так абсолютно по різному бачать одну й ту саму ситуацію -- ризики розвалити виборами країну):
1. Я переконаний у тому, що вибори проводити не можна. Дев'ять мільйонів українців перебувають зараз за кордоном. Приблизно така ж сама кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Більше мільйона українців зараз одягли військову форму і захищають нашу країну. Яким чином рахувати ці голоси? І в цей момент, коли у нас є зовнішній виклик, внутрішня політична боротьба може розвалити взагалі країну. Комусь Зеленський подобається, комусь - ні. Але я переконаний, що він виконує дуже важливу функцію президента України. І в цьому напрямку він повинен цю функцію виконувати до закінчення війни. І тільки після цього можемо проводити вибори і до Верховної Ради, і президента України, і будь-які інші.
1.03.2024
https://www.dw.com/uk/vitalij-klicko-vi ... a-68419319

2. "Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - заявив спортсмен.
За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".
16.03.2024
https://espreso.tv/suspilstvo-yakshcho- ... ir-klichko

І якщо навіть старший брат не може пояснити своєму молодшому, або молодший старшому, то що ж тоді від інших чекати...
Тому вердікт Конституційного суду є не просто потрібним, а вкрай необхідним.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:33

  detroytred написав:
  Бетон написав:Не впорався - іди

Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ.

За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".

Респект

Респект з точки зору, що це смачний такий копняк усім, хто прихильників проведення виборів записує до ворогів, шпійонів тощо.
Тобто дана заява від брата мера Києва категорично спростовує їх отакі "думки"-звинуваченя любителів записувати усіх інакомислячих, ніж вони, у вороги України.

Але треш з точки зору, що навіть два рідні брати не мають спільного бачення по такому важливому питанню (точніше: так абсолютно по різному бачать одну й ту саму ситуацію -- ризики розвалити виборами країну):
1. Я переконаний у тому, що вибори проводити не можна. Дев'ять мільйонів українців перебувають зараз за кордоном. Приблизно така ж сама кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Більше мільйона українців зараз одягли військову форму і захищають нашу країну. Яким чином рахувати ці голоси? І в цей момент, коли у нас є зовнішній виклик, внутрішня політична боротьба може розвалити взагалі країну. Комусь Зеленський подобається, комусь - ні. Але я переконаний, що він виконує дуже важливу функцію президента України. І в цьому напрямку він повинен цю функцію виконувати до закінчення війни. І тільки після цього можемо проводити вибори і до Верховної Ради, і президента України, і будь-які інші.
1.03.2024
https://www.dw.com/uk/vitalij-klicko-vi ... a-68419319

2. "Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - заявив спортсмен.
За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".
16.03.2024
https://espreso.tv/suspilstvo-yakshcho- ... ir-klichko

І якщо навіть старший брат не може пояснити своєму молодшому, або молодший старшому, то що ж тоді від інших чекати...
Тому вердікт Конституційного суду є не просто потрібним, а вкрай необхідним.

Робити так як до того, і очікувати інший результат, це наївно.
Заморозити статус кво влади і видати вічний мандат тому що "люди перемістилися" так собі аргумент. Ті що за кордоном, мабуть вирішили, що там їм краще, то чому має тих хто залишився колихати те що вони не хочуть проголосувати. З переміщеними особами ще простіше, вони ж можуть зараєструватися за місцем переміщення і проголосувати.

Далі в нас парламентсько-президентська республіка, а не керує одна особа, без якої настане крах.
Із Констуцією теж нема колізій, це якщо в законників виникнуть які дивні питання.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 22:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:34

  Василь-Рівне написав:Тільки що прямо над головою (був на вулиці) з дуже гучним звуком пролетіла ракета в сторону Житомир, Київ. Був би стінгер в руках, точно би поцілив, але наше ППО її чомусь навіть і не намагалось дістати, хоча і чутно її було і видно ... :( Схоже з білорусі блядіна летіла :twisted:

Якщо вірити британським журналістам то буде ще гірше.
The Telegraph: Через нестачу боєприпасів до кінця місяця Україна збиватиме одну з п’яти ракет
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/17/7446827/
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:42

  flyman написав:Робити так як до того, і очікувати інший результат, це наївно.
Заморозити статус кво влади і видати вічний мандат тому що "люди перемістилися" так собі аргумент. Ті що за кордоном, мабуть вирішили, що там їм краще, то чому має тих хто залишився колихати те що вони не хочуть проголосувати. З переміщеними особами ще простіше, вони ж можуть зараєструватися за місцем переміщення і проголосувати.

Далі в нас парламентсько-президентська республіка, а не керує одна особа, без якої настане крах.
Із Констуцією теж нема колізій, це якщо в законників виникнуть які дивні питання.

В інших інші бачення.
Хто вирішує, як буде краще (правильніше? ефективніше? справедливіше? законніше? красивіше))? і т.д.)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:43

  detroytred написав:
  flyman написав:Робити так як до того, і очікувати інший результат, це наївно.
Заморозити статус кво влади і видати вічний мандат тому що "люди перемістилися" так собі аргумент. Ті що за кордоном, мабуть вирішили, що там їм краще, то чому має тих хто залишився колихати те що вони не хочуть проголосувати. З переміщеними особами ще простіше, вони ж можуть зараєструватися за місцем переміщення і проголосувати.

Далі в нас парламентсько-президентська республіка, а не керує одна особа, без якої настане крах.
Із Констуцією теж нема колізій, це якщо в законників виникнуть які дивні питання.

В інших інші бачення.
Хто вирішує, як буде краще (правильніше? ефективніше? справедливіше? законніше? красивіше))? і т.д.)

Вирішує те де ми себе бачимо. В Азії/Азіопі з її традиціями авторатаризму та деспотії. Чи в Європі з її традиціями демократії та свободи.
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:45

Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність Сил оборони – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".
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