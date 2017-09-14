flyman написав:. це все за власні кошти зароблені власними здібностями і працею.
сейчас другое время. В середине 90х все плохо жили, поэтому запросов к родителям никаких не было. Сейчас запросы есть. Можно отказывать, но тогда вырастет зашуганный и забитый социопат, злой на весь мир.
Однозначно, якщо батьки не куплять останню версію айфона дитині, то в школі заклюють і виросте соціопат злий на весь світ. Макаренко підтверджує.
контингент в Макаренко ще той був. як й методи виховання рукоятям нагану по обличчю.
Тільки що прямо над головою (був на вулиці) з дуже гучним звуком пролетіла ракета в сторону Житомир, Київ. Був би стінгер в руках, точно би поцілив, але наше ППО її чомусь навіть і не намагалось дістати, хоча і чутно її було і видно ... Схоже з білорусі блядіна летіла
Василь-Рівне написав:Тільки що прямо над головою (був на вулиці) з дуже гучним звуком пролетіла ракета в сторону Житомир, Київ. Був би стінгер в руках, точно би поцілив, але наше ППО її чомусь навіть і не намагалось дістати, хоча і чутно її було і видно ... Схоже з білорусі блядіна летіла
Стінгеру треба час на підготовку до бою. Це не калаш, скинув в гору і стріляй. Вдалі випадки з ПЗРК завжди супроводжуються онлайн-даними про місце, курс. Тоді її чекають.
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ.
За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".
Респект
Респект з точки зору, що це смачний такий копняк усім, хто прихильників проведення виборів записує до ворогів, шпійонів тощо. Тобто дана заява від брата мера Києва категорично спростовує їх отакі "думки"-звинуваченя любителів записувати усіх інакомислячих, ніж вони, у вороги України.
Але треш з точки зору, що навіть два рідні брати не мають спільного бачення по такому важливому питанню (точніше: так абсолютно по різному бачать одну й ту саму ситуацію -- ризики розвалити виборами країну): 1. Я переконаний у тому, що вибори проводити не можна. Дев'ять мільйонів українців перебувають зараз за кордоном. Приблизно така ж сама кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Більше мільйона українців зараз одягли військову форму і захищають нашу країну. Яким чином рахувати ці голоси? І в цей момент, коли у нас є зовнішній виклик, внутрішня політична боротьба може розвалити взагалі країну. Комусь Зеленський подобається, комусь - ні. Але я переконаний, що він виконує дуже важливу функцію президента України. І в цьому напрямку він повинен цю функцію виконувати до закінчення війни. І тільки після цього можемо проводити вибори і до Верховної Ради, і президента України, і будь-які інші. 1.03.2024 https://www.dw.com/uk/vitalij-klicko-vi ... a-68419319
2. "Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - заявив спортсмен. За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії". 16.03.2024 https://espreso.tv/suspilstvo-yakshcho- ... ir-klichko
І якщо навіть старший брат не може пояснити своєму молодшому, або молодший старшому, то що ж тоді від інших чекати... Тому вердікт Конституційного суду є не просто потрібним, а вкрай необхідним.
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ.
За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".
Респект
Респект з точки зору, що це смачний такий копняк усім, хто прихильників проведення виборів записує до ворогів, шпійонів тощо. Тобто дана заява від брата мера Києва категорично спростовує їх отакі "думки"-звинуваченя любителів записувати усіх інакомислячих, ніж вони, у вороги України.
Але треш з точки зору, що навіть два рідні брати не мають спільного бачення по такому важливому питанню (точніше: так абсолютно по різному бачать одну й ту саму ситуацію -- ризики розвалити виборами країну): 1. Я переконаний у тому, що вибори проводити не можна. Дев'ять мільйонів українців перебувають зараз за кордоном. Приблизно така ж сама кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Більше мільйона українців зараз одягли військову форму і захищають нашу країну. Яким чином рахувати ці голоси? І в цей момент, коли у нас є зовнішній виклик, внутрішня політична боротьба може розвалити взагалі країну. Комусь Зеленський подобається, комусь - ні. Але я переконаний, що він виконує дуже важливу функцію президента України. І в цьому напрямку він повинен цю функцію виконувати до закінчення війни. І тільки після цього можемо проводити вибори і до Верховної Ради, і президента України, і будь-які інші. 1.03.2024 https://www.dw.com/uk/vitalij-klicko-vi ... a-68419319
2. "Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - заявив спортсмен. За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії". 16.03.2024 https://espreso.tv/suspilstvo-yakshcho- ... ir-klichko
І якщо навіть старший брат не може пояснити своєму молодшому, або молодший старшому, то що ж тоді від інших чекати... Тому вердікт Конституційного суду є не просто потрібним, а вкрай необхідним.
Робити так як до того, і очікувати інший результат, це наївно. Заморозити статус кво влади і видати вічний мандат тому що "люди перемістилися" так собі аргумент. Ті що за кордоном, мабуть вирішили, що там їм краще, то чому має тих хто залишився колихати те що вони не хочуть проголосувати. З переміщеними особами ще простіше, вони ж можуть зараєструватися за місцем переміщення і проголосувати.
Далі в нас парламентсько-президентська республіка, а не керує одна особа, без якої настане крах. Із Констуцією теж нема колізій, це якщо в законників виникнуть які дивні питання.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 17 бер, 2024 22:37, всього редагувалось 3 разів.
Василь-Рівне написав:Тільки що прямо над головою (був на вулиці) з дуже гучним звуком пролетіла ракета в сторону Житомир, Київ. Був би стінгер в руках, точно би поцілив, але наше ППО її чомусь навіть і не намагалось дістати, хоча і чутно її було і видно ... Схоже з білорусі блядіна летіла
flyman написав:Робити так як до того, і очікувати інший результат, це наївно. Заморозити статус кво влади і видати вічний мандат тому що "люди перемістилися" так собі аргумент. Ті що за кордоном, мабуть вирішили, що там їм краще, то чому має тих хто залишився колихати те що вони не хочуть проголосувати. З переміщеними особами ще простіше, вони ж можуть зараєструватися за місцем переміщення і проголосувати.
Далі в нас парламентсько-президентська республіка, а не керує одна особа, без якої настане крах. Із Констуцією теж нема колізій, це якщо в законників виникнуть які дивні питання.
В інших інші бачення. Хто вирішує, як буде краще (правильніше? ефективніше? справедливіше? законніше? красивіше))? і т.д.)
flyman написав:Робити так як до того, і очікувати інший результат, це наївно. Заморозити статус кво влади і видати вічний мандат тому що "люди перемістилися" так собі аргумент. Ті що за кордоном, мабуть вирішили, що там їм краще, то чому має тих хто залишився колихати те що вони не хочуть проголосувати. З переміщеними особами ще простіше, вони ж можуть зараєструватися за місцем переміщення і проголосувати.
Далі в нас парламентсько-президентська республіка, а не керує одна особа, без якої настане крах. Із Констуцією теж нема колізій, це якщо в законників виникнуть які дивні питання.
В інших інші бачення. Хто вирішує, як буде краще (правильніше? ефективніше? справедливіше? законніше? красивіше))? і т.д.)
Вирішує те де ми себе бачимо. В Азії/Азіопі з її традиціями авторатаризму та деспотії. Чи в Європі з її традиціями демократії та свободи.