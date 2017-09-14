Додано: Нед 17 бер, 2024 22:26

Бетон написав: Не впорався - іди



Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ.



За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".



Респект Не впорався - ідиЯкщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ.За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".Респект

Респект з точки зору, що це смачний такий копняк усім, хто прихильників проведення виборів записує до ворогів, шпійонів тощо.Тобто дана заява від брата мера Києва категорично спростовує їх отакі "думки"-звинуваченя любителів записувати усіх інакомислячих, ніж вони, у вороги України.Але треш з точки зору, що навіть два рідні брати не мають спільного бачення по такому важливому питанню (точніше: так абсолютно по різному бачать одну й ту саму ситуацію -- ризики розвалити виборами країну):1. Я переконаний у тому, що вибори проводити не можна. Дев'ять мільйонів українців перебувають зараз за кордоном. Приблизно така ж сама кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні. Більше мільйона українців зараз одягли військову форму і захищають нашу країну. Яким чином рахувати ці голоси? І в цей момент, коли у нас є зовнішній виклик, внутрішня політична боротьба може розвалити взагалі країну. Комусь Зеленський подобається, комусь - ні. Але я переконаний, що він виконує дуже важливу функцію президента України. І в цьому напрямку він повинен цю функцію виконувати до закінчення війни. І тільки після цього можемо проводити вибори і до Верховної Ради, і президента України, і будь-які інші.1.03.20242. "Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. Але ми все ще демократія", - заявив спортсмен.За словами Кличка, не влада повинна командувати народом, а навпаки: "Нам потрібні вибори, інакше у нас будуть такі ж умови, як у Росії".16.03.2024І якщо навіть старший брат не може пояснити своєму молодшому, або молодший старшому, то що ж тоді від інших чекати...Тому вердікт Конституційного суду є не просто потрібним, а вкрай необхідним.