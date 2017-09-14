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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7210721172127213
Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:52

  vitaliiangel написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність Сил оборони – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:52

  vitaliiangel написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність Сил оборони – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

А нормальною мовою для "срєдніх умов" можна розтлумачити так як не нейтів на мові Езопа в сторону дипломатії?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 22:56

  Ukrainian написав:Через нестачу боєприпасів до кінця місяця Україна збиватиме одну з п’яти ракет
Для Києва - це буде відчутне погіршення
Для інших - ні , бо в них і так збивали одну з пяти...

Інша справа - в педераційників в місяць може є 50 ракет а може й немає...

А до дронів-це відношення немає, основну масу дронів і так кулеметами збивали.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:06

  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Через нестачу боєприпасів до кінця місяця Україна збиватиме одну з п’яти ракет
Для Києва - це буде відчутне погіршення
Для інших - ні , бо в них і так збивали одну з пяти...

Інша справа - в педераційників в місяць може є 50 ракет а може й немає...

А до дронів-це відношення немає, основну масу дронів і так кулеметами збивали.

Для Києва як раз залишать.
А з інших міст уберуть предмет обстрілу
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  wild.tomcat написав:ви дуже полюбляєте робити занадто поспішні і занадто категоричні висновки. як взнали що він ухилянт, якщо в бусик його тагнули, навіть не спитавши документів? і чому на влк йому не дали право надати додаткові підтверджуючі документи (все, як зазвичай в таких випадках)? ви ж розумієте що людина не носить з собою постійно ці всі документи? вже тцк назначили повторну влк, побачимо як буде

ви як і всі ухилянти і їх прихильники завжди щось недоговорюєте і постійно брешете.
Де доказ, що в нього не питали документи? Нема бо брехня. Видно, що його не одразу потягли в бусік, а лише коли пацанчик став саботувати процес.
Якщо він такий хворий то чому раніше не надав документи в ТЦК?
І останнє питання яке було раніше першим і якого ніхто типу не помічає- по якому закону волонтери не мобілізовуються в армію?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 17 бер, 2024 23:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 00:35

  Ой+ написав:
  Ukrainian написав:«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.

Указ вийшов ввечері 8-го лютого. Так що побачимо пізніше рівень довіри. Я мало зустрічаю тепер захоплених Зе, а точніше особисто не зустрічаю, і можливо не тільки в зв'язку з відставкою.

Ким зараз захоплюються ті, кого Ви зустрічаєте?
До речі, нагадаю, що питання "захоплення" досить слизьке - Черчилль, який фактично привів Британію до перемоги, наприкінці 1944 програв вибори.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 00:43

  unicdima написав:
  wild.tomcat написав:ви дуже полюбляєте робити занадто поспішні і занадто категоричні висновки. як взнали що він ухилянт, якщо в бусик його тагнули, навіть не спитавши документів? і чому на влк йому не дали право надати додаткові підтверджуючі документи (все, як зазвичай в таких випадках)? ви ж розумієте що людина не носить з собою постійно ці всі документи? вже тцк назначили повторну влк, побачимо як буде

ви як і всі ухилянти і їх прихильники завжди щось недоговорюєте і постійно брешете.
Де доказ, що в нього не питали документи? Нема бо брехня. Видно, що його не одразу потягли в бусік, а лише коли пацанчик став саботувати процес.
Якщо він такий хворий то чому раніше не надав документи в ТЦК?
І останнє питання яке було раніше першим і якого ніхто типу не помічає- по якому закону волонтери не мобілізовуються в армію?

По ситуации:
В ТЦК уже признали,(правда уже после того как история разошлась во всю ширь по интернет-медиа) что были в этом случае грубейшие нарушения по сути на всех этапах и пообещали наказать виновных.
Далее... ТЦК по сути признал, что никакая медкомиссия посреди ночи не проводилась. По-этому была назначена новая.
Почему случай вызвал бурю эмоций? Был бы это кто другой - объявили бы злостным ухылянтом и делов то. А тут вдруг оказался волонтер - приходится как-то оправдываться, ну хотя бы для вида.
И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 00:48

  unicdima написав:В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.

Выборы во время войны на своей территории невозможно провести в принципе.
Да у нас по хорошему сейчас все Рады давно должны были быть распущены.
Верховный и на него завязанная вертикаль власти, все!
antey1969
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