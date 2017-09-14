wild.tomcat написав:ви дуже полюбляєте робити занадто поспішні і занадто категоричні висновки. як взнали що він ухилянт, якщо в бусик його тагнули, навіть не спитавши документів? і чому на влк йому не дали право надати додаткові підтверджуючі документи (все, як зазвичай в таких випадках)? ви ж розумієте що людина не носить з собою постійно ці всі документи? вже тцк назначили повторну влк, побачимо як буде
ви як і всі ухилянти і їх прихильники завжди щось недоговорюєте і постійно брешете. Де доказ, що в нього не питали документи? Нема бо брехня. Видно, що його не одразу потягли в бусік, а лише коли пацанчик став саботувати процес. Якщо він такий хворий то чому раніше не надав документи в ТЦК? І останнє питання яке було раніше першим і якого ніхто типу не помічає- по якому закону волонтери не мобілізовуються в армію?
Ukrainian написав:«Одразу після відставки Залужного довіра знизилася ще на 5 відсоткових пунктів до 60%. Таким чином, загалом на період 5-10 лютого 64% довіряють президенту, але на кінець цього періоду показник становить 60%", — вказали в опитуванні.
Указ вийшов ввечері 8-го лютого. Так що побачимо пізніше рівень довіри. Я мало зустрічаю тепер захоплених Зе, а точніше особисто не зустрічаю, і можливо не тільки в зв'язку з відставкою.
Ким зараз захоплюються ті, кого Ви зустрічаєте? До речі, нагадаю, що питання "захоплення" досить слизьке - Черчилль, який фактично привів Британію до перемоги, наприкінці 1944 програв вибори.
wild.tomcat написав:ви дуже полюбляєте робити занадто поспішні і занадто категоричні висновки. як взнали що він ухилянт, якщо в бусик його тагнули, навіть не спитавши документів? і чому на влк йому не дали право надати додаткові підтверджуючі документи (все, як зазвичай в таких випадках)? ви ж розумієте що людина не носить з собою постійно ці всі документи? вже тцк назначили повторну влк, побачимо як буде
ви як і всі ухилянти і їх прихильники завжди щось недоговорюєте і постійно брешете. Де доказ, що в нього не питали документи? Нема бо брехня. Видно, що його не одразу потягли в бусік, а лише коли пацанчик став саботувати процес. Якщо він такий хворий то чому раніше не надав документи в ТЦК? І останнє питання яке було раніше першим і якого ніхто типу не помічає- по якому закону волонтери не мобілізовуються в армію?
По ситуации: В ТЦК уже признали,(правда уже после того как история разошлась во всю ширь по интернет-медиа) что были в этом случае грубейшие нарушения по сути на всех этапах и пообещали наказать виновных. Далее... ТЦК по сути признал, что никакая медкомиссия посреди ночи не проводилась. По-этому была назначена новая. Почему случай вызвал бурю эмоций? Был бы это кто другой - объявили бы злостным ухылянтом и делов то. А тут вдруг оказался волонтер - приходится как-то оправдываться, ну хотя бы для вида. И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.