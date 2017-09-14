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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7211721272137214
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 01:12

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність Сил оборони – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

Капец. Все кругом бегом виноваты.
Все.
Ты наш платиновый

Интересно, кто, по-вашему, виноват в том, что у нас нет далекобійних орудий/ракет?
Неужели Зеленский?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 01:16

  unicdima написав:
  antey1969 написав:По ситуации:
В ТЦК уже признали,(правда уже после того как история разошлась во всю ширь по интернет-медиа) что были в этом случае грубейшие нарушения по сути на всех этапах и пообещали наказать виновных.
Далее... ТЦК по сути признал, что никакая медкомиссия посреди ночи не проводилась. По-этому была назначена новая.
Почему случай вызвал бурю эмоций? Был бы это кто другой - объявили бы злостным ухылянтом и делов то. А тут вдруг оказался волонтер - приходится как-то оправдываться, ну хотя бы для вида.
И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.

Брехня.
ТЦК визнав, що було якесь порушення, сторона ухилянта як завжди не уточнила про яке саме річ. Сторона ухилянта визнала, що саме ухилянт відмовився проходити ВЛК.
А тепер повертаємось до питання яке всі прихильники ухилянта ігнорують- по якому закону волонтери звільнені від мобілізації?

Ну ок, брехня так брехня.
Извините, стесняюсь спросить, а кто вам сказал, что волонтеры освобождены от мобилизации? Насколько я вижу по форуму, никто этого не утверждает.
Но вы почему-то упорно к этому вопросу возвращаетесь.)
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 01:21

  Бетон написав:
  budivelnik написав:
  Ukrainian написав:Через нестачу боєприпасів до кінця місяця Україна збиватиме одну з п’яти ракет
Для Києва - це буде відчутне погіршення
Для інших - ні , бо в них і так збивали одну з пяти...

Інша справа - в педераційників в місяць може є 50 ракет а може й немає...

А до дронів-це відношення немає, основну масу дронів і так кулеметами збивали.

Для Києва як раз залишать.
А з інших міст уберуть предмет обстрілу

Це що? І куди уберуть?
Кстати, в Харькове ракеты вообще не сбивают - просто не успевают, слишком мало подлётное время.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 01:39

  antey1969 написав:Ну ок, брехня так брехня.
Извините, стесняюсь спросить, а кто вам сказал, что волонтеры освобождены от мобилизации? Насколько я вижу по форуму, никто этого не утверждает.
Но вы почему-то упорно к этому вопросу возвращаетесь.)

Так саме з питання волонтерства і почалася істерика тут і саме про волонтерство усюди в ЗМІ наголошують, хоча про волонтерство фігуранта гугл до цього випадку не здогадувався і це не є приводом до відстрочки.
У всіх випадках які озвучувалися ухилянти самі були винні.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 01:48

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  budivelnik написав:Для Києва - це буде відчутне погіршення
Для інших - ні , бо в них і так збивали одну з пяти...

Інша справа - в педераційників в місяць може є 50 ракет а може й немає...

А до дронів-це відношення немає, основну масу дронів і так кулеметами збивали.

Для Києва як раз залишать.
А з інших міст уберуть предмет обстрілу

Це що? І куди уберуть?
Кстати, в Харькове ракеты вообще не сбивают - просто не успевают, слишком мало подлётное время.

Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве.
Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 01:54

  detroytred написав:
  Бетон написав:Не впорався - іди

Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ.
.........

Респект з точки зору, що це смачний такий копняк усім, хто прихильників проведення виборів записує до ворогів, шпійонів тощо.
..............
І якщо навіть старший брат не може пояснити своєму молодшому, або молодший старшому, то що ж тоді від інших чекати...
Тому вердікт Конституційного суду є не просто потрібним, а вкрай необхідним.

1. "головнокомандувач ЗСУ" назначается Президентом, поэтому его вполне можно заменить простым приказом Верховного Главнокомандующего.
Президент избирается прямым и всеобщим голосованием народа. Мягко говоря, несколько более сложная процедура.
2. Когда речь идёт о высказываниях таких людей, которых Вы привели, возможны всякие варианты, в т.ч. и какие-то политические соображения/игры, а не невозможность договориться братьям. Хотя может быть и такое.
3. Насчёт копняка.От требующих немедленных выборов хотелось бы услышать какие-то логичные доказательства возможности и необходимости их провести. Пока что видна только ненависть тех, кто был против избрания Зеленского в 2019, с упором на явную ошибку в Конституции. Решение КСУ ничего не даст, т.к. любое решение, хоть положительное, хоть отрицательное, будет политически мотивированным, т.к. в Конституции явно нет ничего неясного, а всё вполне однозначно. Это будет не толкование, а исправление Конституции, на что КСУ не уполномочен.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 02:14

  ЛАД написав:До речі, нагадаю, що питання "захоплення" досить слизьке - Черчилль, який фактично привів Британію до перемоги, наприкінці 1944 програв вибори.


Можно отметить, что Черчилль 'прокакал' британскую империю. Первым шагом США получили доступ к британским колониям через договор 'эсминцы в обмен на базы' в 40-м году. Затем через подписание Атлантической хартии в 41-м. Вторым шагом США поимели доступ к торговле с колониями Б. империи. Британия сдала свои рынки. В конечном итоге был поставлен крест на имперском существовании.
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