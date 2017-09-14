antey1969 написав:

По ситуации:В ТЦК уже признали,(правда уже после того как история разошлась во всю ширь по интернет-медиа) что были в этом случае грубейшие нарушения по сути на всех этапах и пообещали наказать виновных.Далее... ТЦК по сути признал, что никакая медкомиссия посреди ночи не проводилась. По-этому была назначена новая.Почему случай вызвал бурю эмоций? Был бы это кто другой - объявили бы злостным ухылянтом и делов то. А тут вдруг оказался волонтер - приходится как-то оправдываться, ну хотя бы для вида.И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.