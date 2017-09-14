antey1969 написав:По ситуации: В ТЦК уже признали,(правда уже после того как история разошлась во всю ширь по интернет-медиа) что были в этом случае грубейшие нарушения по сути на всех этапах и пообещали наказать виновных. Далее... ТЦК по сути признал, что никакая медкомиссия посреди ночи не проводилась. По-этому была назначена новая. Почему случай вызвал бурю эмоций? Был бы это кто другой - объявили бы злостным ухылянтом и делов то. А тут вдруг оказался волонтер - приходится как-то оправдываться, ну хотя бы для вида. И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.
Брехня. ТЦК визнав, що було якесь порушення, сторона ухилянта як завжди не уточнила про яке саме річ. Сторона ухилянта визнала, що саме ухилянт відмовився проходити ВЛК. А тепер повертаємось до питання яке всі прихильники ухилянта ігнорують- по якому закону волонтери звільнені від мобілізації?
Ну ок, брехня так брехня. Извините, стесняюсь спросить, а кто вам сказал, что волонтеры освобождены от мобилизации? Насколько я вижу по форуму, никто этого не утверждает. Но вы почему-то упорно к этому вопросу возвращаетесь.)
antey1969 написав:Ну ок, брехня так брехня. Извините, стесняюсь спросить, а кто вам сказал, что волонтеры освобождены от мобилизации? Насколько я вижу по форуму, никто этого не утверждает. Но вы почему-то упорно к этому вопросу возвращаетесь.)
Так саме з питання волонтерства і почалася істерика тут і саме про волонтерство усюди в ЗМІ наголошують, хоча про волонтерство фігуранта гугл до цього випадку не здогадувався і це не є приводом до відстрочки. У всіх випадках які озвучувалися ухилянти самі були винні.
budivelnik написав:Для Києва - це буде відчутне погіршення Для інших - ні , бо в них і так збивали одну з пяти...
Інша справа - в педераційників в місяць може є 50 ракет а може й немає...
А до дронів-це відношення немає, основну масу дронів і так кулеметами збивали.
Для Києва як раз залишать. А з інших міст уберуть предмет обстрілу
Це що? І куди уберуть? Кстати, в Харькове ракеты вообще не сбивают - просто не успевают, слишком мало подлётное время.
Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве. Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. .........
Респект з точки зору, що це смачний такий копняк усім, хто прихильників проведення виборів записує до ворогів, шпійонів тощо. .............. І якщо навіть старший брат не може пояснити своєму молодшому, або молодший старшому, то що ж тоді від інших чекати... Тому вердікт Конституційного суду є не просто потрібним, а вкрай необхідним.
1. "головнокомандувач ЗСУ" назначается Президентом, поэтому его вполне можно заменить простым приказом Верховного Главнокомандующего. Президент избирается прямым и всеобщим голосованием народа. Мягко говоря, несколько более сложная процедура. 2. Когда речь идёт о высказываниях таких людей, которых Вы привели, возможны всякие варианты, в т.ч. и какие-то политические соображения/игры, а не невозможность договориться братьям. Хотя может быть и такое. 3. Насчёт копняка.От требующих немедленных выборов хотелось бы услышать какие-то логичные доказательства возможности и необходимости их провести. Пока что видна только ненависть тех, кто был против избрания Зеленского в 2019, с упором на явную ошибку в Конституции. Решение КСУ ничего не даст, т.к. любое решение, хоть положительное, хоть отрицательное, будет политически мотивированным, т.к. в Конституции явно нет ничего неясного, а всё вполне однозначно. Это будет не толкование, а исправление Конституции, на что КСУ не уполномочен.
ЛАД написав:До речі, нагадаю, що питання "захоплення" досить слизьке - Черчилль, який фактично привів Британію до перемоги, наприкінці 1944 програв вибори.
Можно отметить, что Черчилль 'прокакал' британскую империю. Первым шагом США получили доступ к британским колониям через договор 'эсминцы в обмен на базы' в 40-м году. Затем через подписание Атлантической хартии в 41-м. Вторым шагом США поимели доступ к торговле с колониями Б. империи. Британия сдала свои рынки. В конечном итоге был поставлен крест на имперском существовании.
antey1969 написав:И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.
Могли бы вы указать на взаимосвязь между полным правоввым беспределом и новым законом о мобилизации. Что будет больше дальше ? PS Я понимаю так, что полный правовой беспредел есть действия нарушающие право.
Shaman написав:а зараз оці промови про вибори - це якраз розхитування човна.
Правильно окреслена проблема - це вже половина вирішення цієї проблеми 1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством 2 Чи можна провести вибори - так можна 3 Чи збільшать проведені в сьогоднішніх умовах вибори - підтримку влади? - Ні не збільшать...
вибори для того щоб суспільство надало владу людям , які будуть представляти його інтереси. І щоб не виникала узурпація влади. А не для того щоб закріпити положення пануючої групи.
То навіщо суперечки можна чи не можна провести?( провести можна ІМХО, але провести так щоб результатам повірили - не вийде))
Полностью согласен. То навіщо?
Якщо проведення в сьогоднішніх умовах нічого не вирішує? А що вирішує?
Правильно - Уряд в якому представлені всі політичні спектри(крім сепарського) Чи збільшить це довіру до влади? - Так збільшить Чи можна це зробити без виборів?- Так можна
Первое вряд ли. Второе - можно. Нужно ли, вопрос. Вы приводили пример Израиля, я Вам ответил - viewtopic.php?p=5699023#p5699023. Пример неудачный. Кроме того, у нас нет сегодня политических партий. Фактически все партии чисто лидерские, а не так, как в других странах, где партии представляют, как правило, интересы разных слоёв населения. Там имеет смысл создание Правительства национального единства/спасения/... В сегодняшней ВР кроме "слуг" присутствуют ещё всего 3 партии: Европейская солидарность, Батькивщина, Голос и 4 депутатских группы (https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20231110-verhovna-rada-ukrayiny-yaki-partiyi-do-neyi-vhodyat-ta-yak-prohodyat-vybory/). У каждой из них в 10 раз меньше мест, чем у "Слуг". Сколько и каких министерских постов надо им отдать? И ради чего, только чтобы удовлетворить чьи-то личные амбиции? Министр, вообще-то, не чисто политическая должность и не обязательно должен быть членом правящей партии. Если есть очень толковые кандидаты, то Зеленский мог бы назначить министром не члена партии, но именно за толковость, а не за членство в какой-то партии. Фёдоров, например, не являлся членом партии, хотя шёл на выборы в списке "Слуг". Можете предложить конкретные кандидатуры?
ЛАД написав:До речі, нагадаю, що питання "захоплення" досить слизьке - Черчилль, який фактично привів Британію до перемоги, наприкінці 1944 програв вибори.
Можно отметить, что Черчилль 'прокакал' британскую империю. Первым шагом США получили доступ к британским колониям через договор 'эсминцы в обмен на базы' в 40-м году. Затем через подписание Атлантической хартии в 41-м. Вторым шагом США поимели доступ к торговле с колониями Б. империи. Британия сдала свои рынки. В конечном итоге был поставлен крест на имперском существовании.
1. А куда ему было деваться? Вопрос стоял - или потерять империю, или потерять независимость. Да и просто сил на удержание империи уже не хватило бы. А базы, переданные в аренду на 99 лет, в большинстве были закрыты через 9 лет, остальные позже. А государства, на территории которых находились эти базы, стали независимыми. 2. После 2МВ развалились практически все империи. 3. Не избрали его по другим причинам, не имеющим отношения к проблемам империи.