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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 бер, 2024 03:21
ЛАД написав:
1. А куда ему было деваться?
Вопрос стоял - или потерять империю, или потерять независимость. Да и просто сил на удержание империи уже не хватило бы.
А базы, переданные в аренду на 99 лет, в большинстве были закрыты через 9 лет, остальные позже. А государства, на территории которых находились эти базы, стали независимыми.
Вы бывает употребляете слово конспирология. Чем там руководствовался Черчилль и как стоял вопрос - это из разряда предположений.
Может он сознательно рушил империю в конкретных интересах каких-либо сил.
ЛАД написав:
2. После 2МВ развалились практически все империи.
Тут может найдутся желающие поспорить являются ли США империей. У меня желания нет. )
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tumos
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Додано: Пон 18 бер, 2024 03:56
tumos написав: ЛАД написав:
1. А куда ему было деваться?
Вопрос стоял - или потерять империю, или потерять независимость. Да и просто сил на удержание империи уже не хватило бы.
А базы, переданные в аренду на 99 лет, в большинстве были закрыты через 9 лет, остальные позже. А государства, на территории которых находились эти базы, стали независимыми.
Вы бывает употребляете слово конспирология. Чем там руководствовался Черчилль и как стоял вопрос - это из разряда предположений.
Может он сознательно рушил империю в конкретных интересах каких-либо сил.
ЛАД написав:
2. После 2МВ развалились практически все империи.
Тут может найдутся желающие поспорить являются ли США империей. У меня желания нет. )
При желании можно придумать много конспирологических теорий. Но то, что без союза с США Британия в одиночку не выстояла бы, это точно. А после мая 1940 она реально осталась одна против Германии и её сателлитов. И легко могла оказаться в полной блокаде.
Кто разрушил французскую империю? Не буду говорить о Германии, Японии, Италии. Они проиграли войну.
Насчёт США у меня тоже нет желания спорить. Но в любом случае точно не классическая империя. Формальных колоний у них нет.
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ЛАД
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