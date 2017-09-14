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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7212721372147215
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 03:21

  ЛАД написав:1. А куда ему было деваться?
Вопрос стоял - или потерять империю, или потерять независимость. Да и просто сил на удержание империи уже не хватило бы.
А базы, переданные в аренду на 99 лет, в большинстве были закрыты через 9 лет, остальные позже. А государства, на территории которых находились эти базы, стали независимыми.


Вы бывает употребляете слово конспирология. Чем там руководствовался Черчилль и как стоял вопрос - это из разряда предположений.
Может он сознательно рушил империю в конкретных интересах каких-либо сил.

  ЛАД написав: 2. После 2МВ развалились практически все империи.

Тут может найдутся желающие поспорить являются ли США империей. У меня желания нет. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 03:56

  tumos написав:
  ЛАД написав:1. А куда ему было деваться?
Вопрос стоял - или потерять империю, или потерять независимость. Да и просто сил на удержание империи уже не хватило бы.
А базы, переданные в аренду на 99 лет, в большинстве были закрыты через 9 лет, остальные позже. А государства, на территории которых находились эти базы, стали независимыми.


Вы бывает употребляете слово конспирология. Чем там руководствовался Черчилль и как стоял вопрос - это из разряда предположений.
Может он сознательно рушил империю в конкретных интересах каких-либо сил.

  ЛАД написав: 2. После 2МВ развалились практически все империи.

Тут может найдутся желающие поспорить являются ли США империей. У меня желания нет. )

При желании можно придумать много конспирологических теорий. Но то, что без союза с США Британия в одиночку не выстояла бы, это точно. А после мая 1940 она реально осталась одна против Германии и её сателлитов. И легко могла оказаться в полной блокаде.
Кто разрушил французскую империю? Не буду говорить о Германии, Японии, Италии. Они проиграли войну.
Насчёт США у меня тоже нет желания спорить. Но в любом случае точно не классическая империя. Формальных колоний у них нет.
ЛАД
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