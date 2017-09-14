antey1969 написав:По ситуации: В ТЦК уже признали,(правда уже после того как история разошлась во всю ширь по интернет-медиа) что были в этом случае грубейшие нарушения по сути на всех этапах и пообещали наказать виновных. Далее... ТЦК по сути признал, что никакая медкомиссия посреди ночи не проводилась. По-этому была назначена новая. Почему случай вызвал бурю эмоций? Был бы это кто другой - объявили бы злостным ухылянтом и делов то. А тут вдруг оказался волонтер - приходится как-то оправдываться, ну хотя бы для вида. И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.
Брехня. ТЦК визнав, що було якесь порушення, сторона ухилянта як завжди не уточнила про яке саме річ. Сторона ухилянта визнала, що саме ухилянт відмовився проходити ВЛК. А тепер повертаємось до питання яке всі прихильники ухилянта ігнорують- по якому закону волонтери звільнені від мобілізації?
Ну ок, брехня так брехня. Извините, стесняюсь спросить, а кто вам сказал, что волонтеры освобождены от мобилизации? Насколько я вижу по форуму, никто этого не утверждает. Но вы почему-то упорно к этому вопросу возвращаетесь.)
antey1969 написав:Ну ок, брехня так брехня. Извините, стесняюсь спросить, а кто вам сказал, что волонтеры освобождены от мобилизации? Насколько я вижу по форуму, никто этого не утверждает. Но вы почему-то упорно к этому вопросу возвращаетесь.)
Так саме з питання волонтерства і почалася істерика тут і саме про волонтерство усюди в ЗМІ наголошують, хоча про волонтерство фігуранта гугл до цього випадку не здогадувався і це не є приводом до відстрочки. У всіх випадках які озвучувалися ухилянти самі були винні.
budivelnik написав:Для Києва - це буде відчутне погіршення Для інших - ні , бо в них і так збивали одну з пяти...
Інша справа - в педераційників в місяць може є 50 ракет а може й немає...
А до дронів-це відношення немає, основну масу дронів і так кулеметами збивали.
Для Києва як раз залишать. А з інших міст уберуть предмет обстрілу
Це що? І куди уберуть? Кстати, в Харькове ракеты вообще не сбивают - просто не успевают, слишком мало подлётное время.
Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве. Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка
Якщо у воєнний час можна замінити головнокомандувача ЗСУ, то це ж стосується і президента, так? Ми живемо в умовах воєнного стану - все централізовано контролюється: суд, міліція, ЗМІ. .........
Респект з точки зору, що це смачний такий копняк усім, хто прихильників проведення виборів записує до ворогів, шпійонів тощо. .............. І якщо навіть старший брат не може пояснити своєму молодшому, або молодший старшому, то що ж тоді від інших чекати... Тому вердікт Конституційного суду є не просто потрібним, а вкрай необхідним.
1. "головнокомандувач ЗСУ" назначается Президентом, поэтому его вполне можно заменить простым приказом Верховного Главнокомандующего. Президент избирается прямым и всеобщим голосованием народа. Мягко говоря, несколько более сложная процедура. 2. Когда речь идёт о высказываниях таких людей, которых Вы привели, возможны всякие варианты, в т.ч. и какие-то политические соображения/игры, а не невозможность договориться братьям. Хотя может быть и такое. 3. Насчёт копняка.От требующих немедленных выборов хотелось бы услышать какие-то логичные доказательства возможности и необходимости их провести. Пока что видна только ненависть тех, кто был против избрания Зеленского в 2019, с упором на явную ошибку в Конституции. Решение КСУ ничего не даст, т.к. любое решение, хоть положительное, хоть отрицательное, будет политически мотивированным, т.к. в Конституции явно нет ничего неясного, а всё вполне однозначно. Это будет не толкование, а исправление Конституции, на что КСУ не уполномочен.
antey1969 написав:И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.
Могли бы вы указать на взаимосвязь между полным правоввым беспределом и новым законом о мобилизации. Что будет больше дальше ? PS Я понимаю так, что полный правовой беспредел есть действия нарушающие право.
Shaman написав:а зараз оці промови про вибори - це якраз розхитування човна.
Правильно окреслена проблема - це вже половина вирішення цієї проблеми 1 Навіщо вибори- Щоб збільшити підтримку влади суспільством 2 Чи можна провести вибори - так можна 3 Чи збільшать проведені в сьогоднішніх умовах вибори - підтримку влади? - Ні не збільшать...
вибори для того щоб суспільство надало владу людям , які будуть представляти його інтереси. І щоб не виникала узурпація влади. А не для того щоб закріпити положення пануючої групи.
То навіщо суперечки можна чи не можна провести?( провести можна ІМХО, але провести так щоб результатам повірили - не вийде))
Полностью согласен. То навіщо?
Якщо проведення в сьогоднішніх умовах нічого не вирішує? А що вирішує?
Правильно - Уряд в якому представлені всі політичні спектри(крім сепарського) Чи збільшить це довіру до влади? - Так збільшить Чи можна це зробити без виборів?- Так можна
Первое вряд ли. Второе - можно. Нужно ли, вопрос. Вы приводили пример Израиля, я Вам ответил - viewtopic.php?p=5699023#p5699023. Пример неудачный. Кроме того, у нас нет сегодня политических партий. Фактически все партии чисто лидерские, а не так, как в других странах, где партии представляют, как правило, интересы разных слоёв населения. Там имеет смысл создание Правительства национального единства/спасения/... В сегодняшней ВР кроме "слуг" присутствуют ещё всего 3 партии: Европейская солидарность, Батькивщина, Голос и 4 депутатских группы (https://fakty.com.ua/ru/ukraine/20231110-verhovna-rada-ukrayiny-yaki-partiyi-do-neyi-vhodyat-ta-yak-prohodyat-vybory/). У каждой из них в 10 раз меньше мест, чем у "Слуг". Сколько и каких министерских постов надо им отдать? И ради чего, только чтобы удовлетворить чьи-то личные амбиции? Министр, вообще-то, не чисто политическая должность и не обязательно должен быть членом правящей партии. Если есть очень толковые кандидаты, то Зеленский мог бы назначить министром не члена партии, но именно за толковость, а не за членство в какой-то партии. Фёдоров, например, не являлся членом партии, хотя шёл на выборы в списке "Слуг". Можете предложить конкретные кандидатуры?
Bobua написав:В чому проблема зробити виборч.дільниці в бомбосховищах?
У відсутності бомбосховищ в певних районах міста. Зокрема в Ужгороді вони є тільки в частині, яка збудована в 50-80 рр. А в старому центрі і нових спальних районах їх нема. Думаєте багато виборців поїдуть на дільницю на інший кінець міста щоб проголосувати в сирому темному підвалі?
Захотят пойдут, захотят не пойдут на другой конец города - это уже личное дело каждого. Кто-то и раньше на выборы аж из-за границы к месту прописки приезжал - а кому то было влом выйти во двор в ближайшую школу. Выборы будут состоявшимися и уже никто не упрекнет в диктатуре. А чтоб не было толп на немногочисленных участках - выборы можно растянуть на несколько дней, вроде бы закон это не запрещает?
Ще можна якусь електронну чергу зробити. В ДіЯ? Аби людина знала, що в її 9-9:30 напр, не буде натовпів.
А в результаті ми побачимо скільки є голосів за “кордони91р”，і т.п. марення. А скільки за укріплення на ЛР. І чіткі строки...
За інформацією Telegram-каналу Baza, безпілотник атакував територію заводу у Сизрані. Сталася пожежа, площа складає 500 кв.
"Атака сталася о 6-й ранку за місцевим часом. Перший дрон атакував територію нафтопереробного заводу в Сизрані. Там почалася пожежа. Зараз площа займання становить 500 квадратних метрів", - повідомили на каналі.
Також дрон атакував Новокуйбишівський НПЗ. Там також виникла пожежа, яку рятувальники загасили.
"В цей же час кілька інших дронів атакували Новокуйбишевський НПЗ. Там також почалася пожежа, яка через півгодини була загашена", - повідомили адміністратори каналу Baza.
В понеділок ми можемо прокинутись в новій реальності як для світового ринку нафти так і для курсу рубля.
Нова фінансова реальність для рф буде не в понеділок а трохи пізніше. Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти у квітні 2024. Податки за квітень матимуть вплив на сплату НДПІ в травні та сплату податку на прибуток по результатам 2 кварталу - аж в серпні 2024 року. Це співпаде зі зростанням попиту на валюту в рфії під час літніх відпусток. Тобто з курсом буде весело і буде стабільний перехід за 100. А це означає, що 200 тис. виплати оркам за участь у війні стане менше за 2 тис. доларів.