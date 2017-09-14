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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:53
unicdima написав:
В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.
Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:54
unicdima написав: antey1969 написав:
По ситуации:
В ТЦК уже признали,(правда уже после того как история разошлась во всю ширь по интернет-медиа) что были в этом случае грубейшие нарушения по сути на всех этапах и пообещали наказать виновных.
Далее... ТЦК по сути признал, что никакая медкомиссия посреди ночи не проводилась. По-этому была назначена новая.
Почему случай вызвал бурю эмоций? Был бы это кто другой - объявили бы злостным ухылянтом и делов то. А тут вдруг оказался волонтер - приходится как-то оправдываться, ну хотя бы для вида.
И вопрос здесь совсем не в том, годен парень или нет, вопрос в полном правовом беспределе. И это еще не принят новый Закон о мобилизации. Дальше будет больше.
Брехня.
ТЦК визнав, що було якесь порушення, сторона ухилянта як завжди не уточнила про яке саме річ. Сторона ухилянта визнала, що саме ухилянт відмовився проходити ВЛК.
А тепер повертаємось до питання яке всі прихильники ухилянта ігнорують- по якому закону волонтери звільнені від мобілізації?
Виж кажете про порушення законодавства? Тоді з точки зору законності повернутися можна тільки до одного питання -- згідно якого законодавства ТЦК має повноваження хоч будь-кого (хоч тричі ухилянта в кубі) заштовхувати до бусика (фактично - затримувати і викрадати громадянина)?
Максимум - зафіксувати факт відмови від отримання повістки, від згоди проходити влк. І або винести адміністративну постанову (виносить виключно начальник тцк), або направити звернення до поліції на розшук, або спрямувати справу за ухилення до суду. Все.
І друге ключове - якщо для потреб оборони країни практично цілком припустимо отак "забирати" громадянина (громадянина!!!), то чому не "забирають" автівки, ноутбуки і т.д.?
Отак йдуть по вулиці і забирають все те, що потрібно для війська.
Це на порядок менше порушення, ніж "забирання" громадянина-людини.
Для картинки справедливості можна було б забирати у корупціонерів, злочинців, порушників ПДД, сплати податків і т.д. (тобто що порушника обліку, що порушника ПДД - яка різниця-то?).
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- ні.
Востаннє редагувалось detroytred
в Пон 18 бер, 2024 07:57, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:55
yama написав: unicdima написав:
В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.
Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- н
Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 18 бер, 2024 08:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:57
Bobua
Bobua написав:
А в результаті ми побачимо скільки є голосів за “кордони91р”，і т.п. марення.
А скільки за укріплення на ЛР. І чіткі строки...
тоді допускати на вибори треба якогось Медведчука чи іншого прихильника руського "миру"
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Додано: Пон 18 бер, 2024 08:38
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- ні.
всё будет. голодомор и репрессии тоже не сразу начались. Тут главное понимать от кого идёт инициатива и поощрение.
Щодо броні для поліції,якщо буде норма про 35000 зп,то у більшості нацполіції вона більша
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Додано: Пон 18 бер, 2024 08:50
sens написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- ні.
всё будет. голодомор и репрессии тоже не сразу начались. Тут главное понимать от кого идёт инициатива и поощрение.
Щодо броні для поліції,якщо буде норма про 35000 зп,то у більшості нацполіції вона більша
Ньюанс в том, что они не плательщики налога по сути, а потребители бюджета.
Посмотрим что пропишут в законе, но бронь для бюджетника по зарплате (а не по его нужности именно в тылу ) - это как-то глупо.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 08:53
Bobua написав:
І виростають черешеньки нездатні піти на фронт... Навіть для захисту того свого казкового елойського життя...
Вы правы, чем лучше жизнь, тем меньше желающих идти на фронт. Что надо сделать чтобы это исправить? Вернуть совок.
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в Пон 18 бер, 2024 08:59, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 08:55
yama написав: unicdima написав:
В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.
Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
В огороді бузина, а в Києві дядько.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 09:03
vitaliiangel написав: Bobua написав:
І виростають черешеньки нездатні піти на фронт... Навіть для захисту того свого казкового елойського життя...
вы же как-то выросли? наверное в суровых условиях в телогрейке с топором.
Недостатньо суворих...
Або ж -- не у тому напрямку, який треба було би.
Тут бува пишуть, що літні табори для дітей занадто дорогі.
Отже, є сенс зробити їх продовженням школи.
Закінчилась чверть, згребли всіх дітей в автобуси, завезли в ліс, поселили в намети, видали лопати, сокири і граблі -- і нумо прокладати турист.маршрути. І пейтбольні полігони...
Всі сили треба кинути на протидію руйнівній елоїзації суспільства...
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