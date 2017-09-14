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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:53
unicdima написав:
В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.
Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:54
)))
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:55
yama написав: unicdima написав:
В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.
Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- н
Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 18 бер, 2024 08:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 07:57
Bobua
Bobua написав:
А в результаті ми побачимо скільки є голосів за “кордони91р”，і т.п. марення.
А скільки за укріплення на ЛР. І чіткі строки...
тоді допускати на вибори треба якогось Медведчука чи іншого прихильника руського "миру"
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Додано: Пон 18 бер, 2024 08:38
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- ні.
всё будет. голодомор и репрессии тоже не сразу начались. Тут главное понимать от кого идёт инициатива и поощрение.
Щодо броні для поліції,якщо буде норма про 35000 зп,то у більшості нацполіції вона більша
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Додано: Пон 18 бер, 2024 08:50
sens написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- ні.
всё будет. голодомор и репрессии тоже не сразу начались. Тут главное понимать от кого идёт инициатива и поощрение.
Щодо броні для поліції,якщо буде норма про 35000 зп,то у більшості нацполіції вона більша
Ньюанс в том, что они не плательщики налога по сути, а потребители бюджета.
Посмотрим что пропишут в законе, но бронь для бюджетника по зарплате (а не по его нужности именно в тылу ) - это как-то глупо.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 08:53
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 бер, 2024 09:09, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 08:55
yama написав: unicdima написав:
В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.
Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
В огороді бузина, а в Києві дядько.
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Додано: Пон 18 бер, 2024 09:10
sens написав:
якщо буде норма про 35000 зп,
Краще зробити 45000 грн
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Додано: Пон 18 бер, 2024 09:17
sens написав:
Щодо броні для поліції
Так полиция покоя не даёт?))) Или "хоть кого-то на фронт, но не меня"?))
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