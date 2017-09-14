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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72137214721572167217>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 07:53

  unicdima написав:В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.

Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 07:54

)))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 18 бер, 2024 09:13, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 07:55

  yama написав:
  unicdima написав:В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.

Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))

Згоден щоб виборчу дільницю розмістили в львівському ТЦК? 😀


Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- н



Механізм «віддай «монєту» щоб не бусифікували» впроваджується. Все буде.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 18 бер, 2024 08:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 07:57

Bobua
  Bobua написав:А в результаті ми побачимо скільки є голосів за “кордони91р”，і т.п. марення.
А скільки за укріплення на ЛР. І чіткі строки...

тоді допускати на вибори треба якогось Медведчука чи іншого прихильника руського "миру"
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 08:38

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- ні.
всё будет. голодомор и репрессии тоже не сразу начались. Тут главное понимать от кого идёт инициатива и поощрение.

Щодо броні для поліції,якщо буде норма про 35000 зп,то у більшості нацполіції вона більша
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 08:50

  sens написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Але диво-дивне: громадян бусифікують, а якусь залізяку -- ні.
всё будет. голодомор и репрессии тоже не сразу начались. Тут главное понимать от кого идёт инициатива и поощрение.

Щодо броні для поліції,якщо буде норма про 35000 зп,то у більшості нацполіції вона більша

Ньюанс в том, что они не плательщики налога по сути, а потребители бюджета.
Посмотрим что пропишут в законе, но бронь для бюджетника по зарплате (а не по его нужности именно в тылу ) - это как-то глупо.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 08:53

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Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 09:09, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 08:55

  yama написав:
  unicdima написав:В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.

Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))

В огороді бузина, а в Києві дядько.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:якщо буде норма про 35000 зп,


Краще зробити 45000 грн
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Щодо броні для поліції

Так полиция покоя не даёт?))) Или "хоть кого-то на фронт, но не меня"?))
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