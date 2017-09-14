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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7214721572167217>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:18

Из русского тг канала

Раз все подводят итоги выборов, то вот вам экзит-пол из одного из наших подразделений (боевых). У нас голоса делятся условно на тех, кто на передке, и тех, кто работает в тылу. На передке в этом подразделении за Путина проголосовало только 40% личного состава. И 60% — за других кандидатов. Мобы в большинстве. Однако тыловики принесли свои голоса и довели общую картину до 80% за Путина. Тоже в основном мобы. Таков расклад. Голосование шло действительно честное в этом подразделении. Никто ни на кого не давил, не принуждал. Аргументы голосовавших за Путина: «А за кого ещё?», «уже привыкли». Когда я пару недель назад написал, что процесс голосования идёт «почти как всегда», то это и имел в виду — за «правильного кандидата» дали желаемую картину, но честно, без принуждения. Лично я проголосовал так, как собирался. Однако мне пришлось выслушать от наших штатных давление, что кто не за верховного — тот (не прав). Я парировал тем, что при голосовании за другого кандидата нахожусь с ними тут, в Зоне, а не в эмиграции, например. И вопреки опасениям штатных проголосовал по своему плану. В целом, у нас голосовало сильно меньше штатной численности и укомплектованности, т.к. атмосфера напряжённая. Большинство занято войной. И запишите кто-нибудь результат с выражением мнения нашего передка (мобилизованные). Всё честно. Говорили «ВВП дембельнёт — проголосуем». Не дембельнул — такой результат вышел. Да, я думаю, что десантники, кадыровцы и республиканцы давали по 70-80% за действующего президента. У нас тоже, но за счёт тыловиков. И всё же, у нас — вот так.
такие настроения
Путин занял второе место на участке в Новосибирском государственном университете. Об этом свидетельствуют официальные данные ЦИК на УИКе №1953. Согласно ним, первое место в голосовании занял Владислав Даванков — он набрал 42,5%. За Владимира Путина на участке проголосовали 40,7% избирателей.
хоть где-то 2й :D
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:42

  unicdima написав:по якому закону волонтери звільнені від мобілізації?


ви так і за суддів, прокурорів і ментів переживаєте? чи підтримуєте касту богоізбраних по рукотворному закону?
чи ви прибічник - хто сіряк (не попав в касту богоізбраних) то його можна мордой в асфальт?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:43

  Shaman написав:
  fox767676 написав:...
Ну і сліпа віра в "ринок що все порішає", ще у 2022 знаходились дурники які казали що ринкова модель ефективніша ніж планова у впк. А тут виявилось що бещ запланових на найближчі 10 років стабільних кеш-флоу не дуже то воно првцює.

знову перебрехуєте. хто казав, що для ВПК краще ринкова економіка? вигадали?

приклади КНДР та Пакистану, та навіть Ірану, чітко показують, що якщо більшість коштів направляти на армію, то можна дечого досягти. населення буде з голою дупою, но то таке. ви б хотіли жити в КНДР? напевне так - гарантована стабільність, ніяких змін :lol:



Я саме на вас не вказував, але можливо ви себе впізнали зразка 2022 року :)
Таких достатньо було серед медіаперсон, Жданов наприклад. не кажучи про форуми-чати.
Пакістан ви даремно ставите в один ряд з КНДР та Іраном, там виборча демократія та багатовекторність, хоч і трохи архаічне суспільство, без кружевних труселів. Але, армія в топ-10.
Так краще, ніж доводити суспільство до повного розслабону і усунення держави, а потім ,бац, і "лопати" для 18-60
Ось, лоречі
https://defence-ua.com/news/pakistan_zr ... 13435.html
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 18 бер, 2024 10:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:44

  ЛАД написав:Интересно, кто, по-вашему, виноват в том, что у нас нет далекобійних орудий/ракет?
Неужели Зеленский?


его вина в том что вместо углубления и расширения он стопорнул то что порох начал.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:52

  Hotab написав:
  Бетон написав:
  budivelnik написав:Для Києва - це буде відчутне погіршення
Для інших - ні , бо в них і так збивали одну з пяти...

Інша справа - в педераційників в місяць може є 50 ракет а може й немає...

А до дронів-це відношення немає, основну масу дронів і так кулеметами збивали.

Для Києва як раз залишать.
А з інших міст уберуть предмет обстрілу

Це що? І куди уберуть?
Кстати, в Харькове ракеты вообще не сбивают - просто не успевают, слишком мало подлётное время.
Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве.
Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка

на кропивницкий постоянно летят ракеты то там возможно БК, а не ГЕС
Востаннє редагувалось Бетон в Пон 18 бер, 2024 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 09:53

  yama написав:
  unicdima написав:В умовах війни казати про якісь вибори чи зміну влади може лише ворог і як бачим з персоналій які про це кажуть так воно і є.

Я десь чув кажуть що вартість телемарафону приблизно дорівнє вартості виборів )))

марафон вместе с друзьями вовы, типа лены кравец - дороже
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:06

  Andrey2512 написав:
  sens написав:Щодо броні для поліції

Так полиция покоя не даёт?))) Или "хоть кого-то на фронт, но не меня"?))

Добре , прокуратура підійде?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:08

КІРБІ: США НЕ ПРОТИ, ЩОБ ІНШІ ЧЛЕНИ НАТО

Кожна країна-член НАТО самостійно вирішуватиме, чи відправляти війська в Україну. На цьому на брифінгу наголосив радник Білого дому Джон Кірбі, пише zn.ua.

Він заявив, що США не проти розміщення військ інших країн в Україні, однак Вашингтон не надсилатиме своїх військових.

«Це суверенне рішення, яке оцінює і приймає кожна нація. Я можу говорити лише від імені США і нашого головнокомандувача. Він чітко дав зрозуміти, що ми не розміщуватимемо своїх військ», — відповів Кірбі на запитання журналіста щодо ставлення Сполучених Штатів до перспективи відправки військ інших країн до України.

У Європі не вщухають дискусії щодо можливої відправки військ держав НАТО в Україну у майбутньому. Президент Франції Еммануель Макрон заговорив про можливу відправку військ НАТО в Україну після нового загострення ядерної риторики зі сторони Кремля.

Ідею Макрона надіслати підрозділи військ Північноатлантичного альянсу в Україну для тренувальної місії підтримали, зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, та прем`єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня.

Разом із тим, міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні застеріг, що можливе введення військових Північноатлантичного альянсу на територію України суттєво збільшує ризик Третьої світової війни.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:09

Доходи від заморожених російських активів буде використано для купівлі зброї для України, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції з прем`єром Польщі Дональдом Туском та президентом Франції Еммануелем Макроном, пише Liga.net.

За словами Шольца, наступного тижня міністри оборони НАТО зустрінуться на Рамштайні і обговорять детальний план реалізації.

23 січня стало відомо, що ЄС планує застосувати податок на надприбуток від заморожених активів Центрального банку Росії, проте без конфіскації коштів.

29 січня посли ЄС досягли "принципової" згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:10

  Investor_K написав:
  sens написав:якщо буде норма про 35000 зп,


Краще зробити 45000 грн


Якщо зробити аналіз зп по робота чи воркуа, небагато спеціальностей з достатнім рівнем досвіду можуть бути прирівняти до такої суми. Фактично тільки великі платники податків,саме керуючі посади.
sens
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