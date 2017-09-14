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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7214721572167217
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:11

Фонд розвитку України (UDF), який має об’єднати приватних інвесторів, планує забезпечити $15 мільярдів фінансування для проєктів в Україні за підтримки держав-партнерів і глобальних ринків капіталу. Про це віце-президент інвесткомпанії BlackRock Inc Філіп Хільдебранд розповів у інтерв`ю Bloomberg, констатує "БізнесЦензор".

За його словами, Фонд розвитку України планує залучити щонайменше $500 млн від окремих країн, банків розвитку та інших грантових установ, а також $2 млрд від приватних інвесторів.

Він уточнив, це могло б об’єднати у консорціум акціонерних і боргових інвесторів, які могли б профінансувати щонайменше $15 мільярдів на реконструкцію України.

Минулого місяця Світовий банк оцінив загальну вартість відновлення України після вторгнення Росії майже у $500 млрд, зауважує Bloomberg.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:16

  sens написав:
  Investor_K написав:
  sens написав:якщо буде норма про 35000 зп,


Краще зробити 45000 грн


Якщо зробити аналіз зп по робота чи воркуа, небагато спеціальностей з достатнім рівнем досвіду можуть бути прирівняти до такої суми. Фактично тільки великі платники податків,саме керуючі посади.

Різні бюджетники та держслужбовці з депутатами і силовиками не заробляють, а проїдають те що зібрано в бюджет. З них спрос на першому місці має бути.

Вони собі можуть намалювати хоч мільйонні з.п., придумати підстави для броні, на відміну від тих, що дійсно працюють та сворюють ВВП.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:24

  flyman написав:Різні бюджетники та держслужбовці з депутатами і силовиками не заробляють, а проїдають те що зібрано в бюджет.
мне тоже нравится формулировка "бюджетник заработал". Он что себя хорошо вёл, учился на отлично, выносил мусор. В чём работа?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:26

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Різні бюджетники та держслужбовці з депутатами і силовиками не заробляють, а проїдають те що зібрано в бюджет.
мне тоже нравится формулировка "бюджетник заработал". Он что себя хорошо вёл, учился на отлично, выносил мусор. В чём работа?


Треба на однакову кількість бюджетників поділити кошти і зменшити витрати.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:31

  unicdima написав:
  antey1969 написав:Ну ок, брехня так брехня.
Извините, стесняюсь спросить, а кто вам сказал, что волонтеры освобождены от мобилизации? Насколько я вижу по форуму, никто этого не утверждает.
Но вы почему-то упорно к этому вопросу возвращаетесь.)

Так саме з питання волонтерства і почалася істерика тут і саме про волонтерство усюди в ЗМІ наголошують, хоча про волонтерство фігуранта гугл до цього випадку не здогадувався і це не є приводом до відстрочки.
У всіх випадках які озвучувалися ухилянти самі були винні.

Ви вважаєте що викрадення людини, з побиттям групою осіб це законно?
Що там говорить про це кримінальний кодекс, яки діє, чи ні?
Але це якщо по Закону, а не по беспредеєлу.
Але ж наразі діє принцип "друзям - все, іншим Закон"(с)
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:36

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Різні бюджетники та держслужбовці з депутатами і силовиками не заробляють, а проїдають те що зібрано в бюджет.
мне тоже нравится формулировка "бюджетник заработал". Он что себя хорошо вёл, учился на отлично, выносил мусор. В чём работа?


сидят чаи гоняют безобразники
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:40

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве.
Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка

на кропивницкий постоянно летят ракеты то там возможно БК, а не ГЕС

Схоже, що лише Бетон не знає, що там у Кропивницькому :roll: Погоджуюсь із Хотабом.
Бетон, вчора в Мико прилетіло 2 Іскандера - туди, куди раніше вже не раз прилітало. Там нема і не було ані БК, ані ГЕС.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:42

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
Президент Володимир Зеленський заявив, що в умовах війни в Україні недалекобійність Сил оборони – це "очевидна недалекоглядність деяких партнерів".

Капец. Все кругом бегом виноваты.
Все.
Ты наш платиновый

Интересно, кто, по-вашему, виноват в том, что у нас нет далекобійних орудий/ракет?
Неужели Зеленский?

Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины Источник: https://censor.net/ru/r3176375

значит кто виноват? правильно! иван фёдорович крузенштерн - человек и пароход
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:43

  fler написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве.
Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка

на кропивницкий постоянно летят ракеты то там возможно БК, а не ГЕС

Схоже, що лише Бетон не знає, що там у Кропивницькому :roll: Погоджуюсь із Хотабом.
Бетон, вчора в Мико прилетіло 2 Іскандера - туди, куди раніше вже не раз прилітало. Там нема і не було ані БК, ані ГЕС.

ну шевелите мозгами, что там есть.
Бетон
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