Фонд розвитку України (UDF), який має об’єднати приватних інвесторів, планує забезпечити $15 мільярдів фінансування для проєктів в Україні за підтримки держав-партнерів і глобальних ринків капіталу. Про це віце-президент інвесткомпанії BlackRock Inc Філіп Хільдебранд розповів у інтерв`ю Bloomberg, констатує "БізнесЦензор".
За його словами, Фонд розвитку України планує залучити щонайменше $500 млн від окремих країн, банків розвитку та інших грантових установ, а також $2 млрд від приватних інвесторів.
Він уточнив, це могло б об’єднати у консорціум акціонерних і боргових інвесторів, які могли б профінансувати щонайменше $15 мільярдів на реконструкцію України.
Минулого місяця Світовий банк оцінив загальну вартість відновлення України після вторгнення Росії майже у $500 млрд, зауважує Bloomberg.
antey1969 написав:Ну ок, брехня так брехня. Извините, стесняюсь спросить, а кто вам сказал, что волонтеры освобождены от мобилизации? Насколько я вижу по форуму, никто этого не утверждает. Но вы почему-то упорно к этому вопросу возвращаетесь.)
Так саме з питання волонтерства і почалася істерика тут і саме про волонтерство усюди в ЗМІ наголошують, хоча про волонтерство фігуранта гугл до цього випадку не здогадувався і це не є приводом до відстрочки. У всіх випадках які озвучувалися ухилянти самі були винні.
Ви вважаєте що викрадення людини, з побиттям групою осіб це законно? Що там говорить про це кримінальний кодекс, яки діє, чи ні? Але це якщо по Закону, а не по беспредеєлу. Але ж наразі діє принцип "друзям - все, іншим Закон"(с)
Hotab написав:Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве. Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка
на кропивницкий постоянно летят ракеты то там возможно БК, а не ГЕС
Схоже, що лише Бетон не знає, що там у Кропивницькому Погоджуюсь із Хотабом. Бетон, вчора в Мико прилетіло 2 Іскандера - туди, куди раніше вже не раз прилітало. Там нема і не було ані БК, ані ГЕС.
Hotab написав:Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве. Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка
на кропивницкий постоянно летят ракеты то там возможно БК, а не ГЕС
Схоже, що лише Бетон не знає, що там у Кропивницькому Погоджуюсь із Хотабом. Бетон, вчора в Мико прилетіло 2 Іскандера - туди, куди раніше вже не раз прилітало. Там нема і не було ані БК, ані ГЕС.
ну шевелите мозгами, что там есть. и советую вылезти из марафона. вам там не показывают, что сумщину ровняют с землёй.\ и слава богу, что молодёжь уже не смотрит перших осіб, вся лента у молодых ребят забита помощью на сбор - эвакуацию из сумщины своими силами
цитата из письма мне: "у меня там мать и отчим ( перевёз в Шостку ) , а так выживаем как можем 😭 Эвакуации от власти нет , выехали те у кого были деньги , остальные на грани уничтожения и глава ОВА полный ноль в управлении обл. надеемся на скорую победу ЗСУ !"
"приглашаю вас в Сумскую обл. там разница очень большая . За одни сутки 31 фаб на село скинули ."
flyman написав:Різні бюджетники та держслужбовці з депутатами і силовиками не заробляють, а проїдають те що зібрано в бюджет.
мне тоже нравится формулировка "бюджетник заработал". Он что себя хорошо вёл, учился на отлично, выносил мусор. В чём работа?
сидят чаи гоняют безобразники
flyman, не треба всіх бюджетників під одну гребінку. Конкретизуйте, до кого саме та які у вас претензії. mephala, вчителі та медики "чаї ганяють"? vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?