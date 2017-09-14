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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72167217721872197220>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:flyman, не треба всіх бюджетників під одну гребінку. Конкретизуйте, до кого саме та які у вас претензії.
mephala, вчителі та медики "чаї ганяють"?
vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?
Чому у Вас лише до Хотаба немає запитань? :roll:
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 10:59

  fler написав:vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?
Заработал означает произвёл нечто конкурентное с добавленной стоимостью и смог продать. Что конкурентное произвели пенсионный фонд, госказначейство? Я не говорю что они ничего не делают. Полезного не делают. Как и многие учителя. Зачем делать что-то полезное, если и так платят? Или вы можете выбирать учителей в школе, чтобы лучшим платили больше? Вот и получается что им платят "за хорошее поведение". С врачами иначе. К хорошему доктору очередь на 2 недели вперёд.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:00

fler
если вы не поняли стеб то ваши проблемы :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:01

  Бетон написав:и советую вылезти из марафона. вам там не показывают, что сумщину ровняют с землёй.\
... За одни сутки 31 фаб на село скинули ."
и тп

Бетон, ворушіть мізками (не м'язами))), на Миколаївщині вже давно не одне село зрівняли з землею. Це війна, Бетон, якщо ви досі не зрозуміли. :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:03

  vitaliiangel написав:
  fler написав:vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?
Заработал означает произвёл нечто конкурентное с добавленной стоимостью и смог продать. Что конкурентное произвели пенсионный фонд, госказначейство? Я не говорю что они ничего не делают. Полезного не делают. Как и многие учителя. Зачем делать что-то полезное, если и так платят? Или вы можете выбирать учителей в школе, чтобы лучшим платили больше? Вот и получается что им платят "за хорошее поведение".


походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать" ?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:04

  mephala написав:походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать"
гуляйте. Выше есть объяснение. "Заработал" означает "принёс измеримую пользу". То что у вас иначе меня не удивляет. В бизнесе за то что не приносишь пользу увольняют. И у каждого сотрудника чёткие критерии KPI
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:08

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать"
гуляйте. Выше есть объяснение. "Заработал" означает "принёс измеримую пользу". То что у вас иначе меня не удивляет. В бизнесе за то что не приносишь пользу увольняют.


культура 80 лвл
аргументированный ответ будет?
не ваше ИМХО а что именно означает у всех людей "заработать"

ЗЫ
даже дам подсказку - словарь....
Востаннє редагувалось mephala в Пон 18 бер, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:09

  mephala написав:даже дам подсказку - словарь....
вам деньги словарь платит? Своими словами что такое "польза" за которую платят сформирулировать никак?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Пон 18 бер, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:09

  mephala написав:
  vitaliiangel написав:
  fler написав:vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?
Заработал означает произвёл нечто конкурентное с добавленной стоимостью и смог продать. Что конкурентное произвели пенсионный фонд, госказначейство? Я не говорю что они ничего не делают. Полезного не делают. Как и многие учителя. Зачем делать что-то полезное, если и так платят? Или вы можете выбирать учителей в школе, чтобы лучшим платили больше? Вот и получается что им платят "за хорошее поведение".


походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать" ?

Опишіть різницю між "отримав" і "заробив" ("получил" и "заработал")(рус)?
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:11

  Investor_K написав:
  fler написав:flyman, не треба всіх бюджетників під одну гребінку. Конкретизуйте, до кого саме та які у вас претензії.
Чому у Вас лише до Хотаба немає запитань? :roll:

Це неправда.
fler
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