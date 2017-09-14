|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:59
fler написав:
flyman, не треба всіх бюджетників під одну гребінку. Конкретизуйте, до кого саме та які у вас претензії.
mephala, вчителі та медики "чаї ганяють"?
vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?
Чому у Вас лише до Хотаба немає запитань?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9759
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 893 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 10:59
fler написав:
vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?
Заработал означает произвёл нечто конкурентное с добавленной стоимостью и смог продать. Что конкурентное произвели пенсионный фонд, госказначейство? Я не говорю что они ничего не делают. Полезного не делают. Как и многие учителя. Зачем делать что-то полезное, если и так платят? Или вы можете выбирать учителей в школе, чтобы лучшим платили больше? Вот и получается что им платят "за хорошее поведение". С врачами иначе. К хорошему доктору очередь на 2 недели вперёд.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 бер, 2024 11:01, всього редагувалось 2 разів.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22499
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:00
fler
если вы не поняли стеб то ваши проблемы
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9041
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:01
Бетон написав:
и советую вылезти из марафона. вам там не показывают, что сумщину ровняют с землёй.\
... За одни сутки 31 фаб на село скинули ."
и тп
Бетон, ворушіть мізками (не м'язами))), на Миколаївщині вже давно не одне село зрівняли з землею. Це війна, Бетон, якщо ви досі не зрозуміли.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 4739
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1185 раз.
- Подякували: 1332 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:03
vitaliiangel написав: fler написав:
vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?
Заработал означает произвёл нечто конкурентное с добавленной стоимостью и смог продать. Что конкурентное произвели пенсионный фонд, госказначейство? Я не говорю что они ничего не делают. Полезного не делают. Как и многие учителя. Зачем делать что-то полезное, если и так платят? Или вы можете выбирать учителей в школе, чтобы лучшим платили больше? Вот и получается что им платят "за хорошее поведение".
походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать" ?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9041
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:04
mephala написав:
походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать"
гуляйте. Выше есть объяснение. "Заработал" означает "принёс измеримую пользу". То что у вас иначе меня не удивляет. В бизнесе за то что не приносишь пользу увольняют. И у каждого сотрудника чёткие критерии KPI
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22499
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:08
vitaliiangel написав: mephala написав:
походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать"
гуляйте. Выше есть объяснение. "Заработал" означает "принёс измеримую пользу". То что у вас иначе меня не удивляет. В бизнесе за то что не приносишь пользу увольняют.
культура 80 лвл
аргументированный ответ будет?
не ваше ИМХО а что именно означает у всех людей "заработать"
ЗЫ
даже дам подсказку - словарь....
Востаннє редагувалось mephala
в Пон 18 бер, 2024 11:10, всього редагувалось 1 раз.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 9041
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 331 раз.
- Подякували: 1017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:09
mephala написав:
даже дам подсказку - словарь....
вам деньги словарь платит? Своими словами что такое "польза" за которую платят сформирулировать никак?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Пон 18 бер, 2024 11:12, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 22499
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2379 раз.
- Подякували: 3344 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 18 бер, 2024 11:09
mephala написав: vitaliiangel написав: fler написав:
vitaliiangel, треба пояснити "в чьому їх праця"? Досі не знаєте, що таке освітні та медичні послуги? Чи не в курсі, чим займаються працівники пенсійного фонду, держказначейства і т.д?
Заработал означает произвёл нечто конкурентное с добавленной стоимостью и смог продать. Что конкурентное произвели пенсионный фонд, госказначейство? Я не говорю что они ничего не делают. Полезного не делают. Как и многие учителя. Зачем делать что-то полезное, если и так платят? Или вы можете выбирать учителей в школе, чтобы лучшим платили больше? Вот и получается что им платят "за хорошее поведение".
походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать" ?
Опишіть різницю між "отримав" і "заробив" ("получил" и "заработал")(рус)?
-
_Mykola_
-
-
- Повідомлень: 4741
- З нами з: 09.02.09
- Подякував: 664 раз.
- Подякували: 684 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens
, unicdima
, ЛАД
і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|1493
|175619
|
|
|9
|11807
|
|
|6076
|582644
|
|