mephala написав:походу вы не понимаете тонко. спрошу толсто - приведете определение термина "заработать"
гуляйте. Выше есть объяснение. "Заработал" означает "принёс измеримую пользу". То что у вас иначе меня не удивляет. В бизнесе за то что не приносишь пользу увольняют. И у каждого сотрудника чёткие критерии KPI
з точки зору "бюджетників" фінанс уа, якщо умовний вітальєне не платить сто "вітальєнів" (с) податками, то він нижший сорт, так як не "приносить ізмєрімую пользу" на фінансування бюджетників.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 11:15, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel написав:большое. я здесь не хвастаюсь дипломами и медалями. перерос эту болезнь давным-давно. Если ты как специалист - ноль, ни один диплом не поможет (я не про вас лично ).
вы таки не поняли походу. вопрос был не про дипломы и медали а именно о полученном образовании. оразованные люди умеют свои утверждения аргументировать. и если ты не умеешь свою точку зрения аргументировать - то как специалист ты ноль. не зависимо от дипломов и медалей. это не лично к вам а общее наблюдение. ответ то будет по поводу вашего термина или спрятались в домик?
Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы. Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.
Mimohod написав:Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы. Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.
Сучасні умови показують, що змінюються ефективні тактики досить швидко. Хто згадує сьогодні, напр., Байрактари?
Mimohod написав:Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы. Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.
О_о так ось відповідь, їхні КАБи проти хімарсів. Питання в кількості та ціні. Про останнє Пашинський відповів - були б гроші,зброя буде
керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України, за 2023 рік отримав у НАБУ 1 546 076 грн зарплати. Тобто, близько 128,8 тис. грн на місяць. 29 березня 2023 року повідомив про суттєві зміни у майновому стані – отримав у НАБУ зарплату 164,4 тис. грн.