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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7217721872197220>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:13

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:походу вы не понимаете тонко.
спрошу толсто - приведете определение термина "заработать"
гуляйте. Выше есть объяснение. "Заработал" означает "принёс измеримую пользу". То что у вас иначе меня не удивляет. В бизнесе за то что не приносишь пользу увольняют. И у каждого сотрудника чёткие критерии KPI

з точки зору "бюджетників" фінанс уа, якщо умовний вітальєне не платить сто "вітальєнів" (с) податками, то він нижший сорт, так як не "приносить ізмєрімую пользу" на фінансування бюджетників.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 18 бер, 2024 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Це неправда.


А яка правда?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:24

  vitaliiangel написав:большое. я здесь не хвастаюсь дипломами и медалями. перерос эту болезнь давным-давно. Если ты как специалист - ноль, ни один диплом не поможет (я не про вас лично ).


вы таки не поняли походу.
вопрос был не про дипломы и медали а именно о полученном образовании. оразованные люди умеют свои утверждения аргументировать.
и если ты не умеешь свою точку зрения аргументировать - то как специалист ты ноль. не зависимо от дипломов и медалей.
это не лично к вам а общее наблюдение.
ответ то будет по поводу вашего термина или спрятались в домик?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:25

  mephala написав:ответ то будет по поводу вашего термина или спрятались в домик?
я уже ответил, перечитайте пожалуйста посты выше. Если мой ответ вас не устраивает, это не мои проблемы.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:27

  vitaliiangel написав:
  mephala написав:ответ то будет по поводу вашего термина или спрятались в домик?
я ответил, перечитайте пожалуйста посты выше.


меня интересует общепринятое определение термина а не ваше выдуманное.
я уже дал вам подсказку - обратитесь к словарям.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы.
Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:38

  Mimohod написав:Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы.
Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.

Сучасні умови показують, що змінюються ефективні тактики досить швидко. Хто згадує сьогодні, напр., Байрактари?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:39

  Mimohod написав:Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы.
Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.

О_о так ось відповідь, їхні КАБи проти хімарсів. Питання в кількості та ціні. Про останнє Пашинський відповів - були б гроші,зброя буде
sens
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:40

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Різні бюджетники та держслужбовці з депутатами і силовиками не заробляють, а проїдають те що зібрано в бюджет.
мне тоже нравится формулировка "бюджетник заработал". Он что себя хорошо вёл, учился на отлично, выносил мусор. В чём работа?

https://sud.ua/uk/news/publication/2953 ... -byudzheta

керівником відділу детективів Національного антикорупційного бюро України, за 2023 рік отримав у НАБУ 1 546 076 грн зарплати. Тобто, близько 128,8 тис. грн на місяць. 29 березня 2023 року повідомив про суттєві зміни у майновому стані – отримав у НАБУ зарплату 164,4 тис. грн.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хто згадує сьогодні, напр., Байрактари?
майже ніхто.
Investor_K
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