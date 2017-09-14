Диктатор также акцентировал внимание на том, что Россия "вынуждена будет в какой-то момент", когда посчитают необходимым, создать "санитарную зону". "Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — цинично заявил Путин. https://focus.ua/politics/633834-ostana ... aine-video
Тобто оркостан заявляє (має можливості зробити, зможе зробити чи ні - це вже інша справа), що вирішення проблеми обстрілів бачить через створення "санітарної зони". До того ж на українській території.
А ми - через що? Через перемогу, через укріплення ППО? Тобто знов корінь у питанні що таке перемога. Поки відповідь та ж сама, що і на початку війни - агресор через втрати сам відмовиться. Тільки тоді акцент був на людських втратах. Не спрацювало, змістився на матеріальні. Невже матеріальні для рашиків є більш чутливими?
Бо їх просрали на землі. За російські копійки посдавали інформацію про їх розміщення. Один був що заглючив, втратили ним керування й прийшлося самим збивати. І більше їх не закупляли. Дорога іграшка якою можливо закидувати бІмбами нігрів або армян з калашами.
Hotab написав:Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве. Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка
на кропивницкий постоянно летят ракеты то там возможно БК, а не ГЕС
Схоже, що лише Бетон не знає, що там у Кропивницькому Погоджуюсь із Хотабом. Бетон, вчора в Мико прилетіло 2 Іскандера - туди, куди раніше вже не раз прилітало. Там нема і не було ані БК, ані ГЕС.
И шо - таки прилетало в уже пустой(все уехали в Монаку) штаб святейшей и гениальнейшей партии "Слуга того народу"??? Теперь надо выделить мешок денег на ремонт провала? Вы кстати бюджетник или ФОП?