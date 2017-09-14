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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 72187219722072217222>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Хто згадує сьогодні, напр., Байрактари?
майже ніхто.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:43

  Investor_K написав:
  flyman написав:Хто згадує сьогодні, напр., Байрактари?
майже ніхто.


а супутник притули? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:43

  Investor_K написав:
  Бетон написав:ховатись треба в самому видному місці))

АТБ на Троєщині!!!

плиточника повязали как раз в АТБ на прошлой неделе на салютной. если бы он стоял возле ТЦК рядом - всё нормально было бы))
ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:плиточника повязали как раз в АТБ на прошлой неделе на салютной. если бы он стоял возле ТЦК - всё нормально было бы))
ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
Салютна - то не Троєщина. То -опа Києва.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет


як та чим допоможе?
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:47

  greenozon написав:
  Investor_K написав:
  flyman написав:Хто згадує сьогодні, напр., Байрактари?
майже ніхто.


а супутник притули? :)


FPV дронам он не нужен.
но думаете дальние удары наносятся без предварительного изучения спутниковых снимков?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 11:56

  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет


як та чим допоможе?

не загинути. цієї відповіді достатньо
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:00

Диктатор также акцентировал внимание на том, что Россия "вынуждена будет в какой-то момент", когда посчитают необходимым, создать "санитарную зону".
"Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — цинично заявил Путин.
https://focus.ua/politics/633834-ostana ... aine-video

Тобто оркостан заявляє (має можливості зробити, зможе зробити чи ні - це вже інша справа), що вирішення проблеми обстрілів бачить через створення "санітарної зони". До того ж на українській території.

А ми - через що? Через перемогу, через укріплення ППО?
Тобто знов корінь у питанні що таке перемога.
Поки відповідь та ж сама, що і на початку війни - агресор через втрати сам відмовиться. Тільки тоді акцент був на людських втратах. Не спрацювало, змістився на матеріальні. Невже матеріальні для рашиків є більш чутливими?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:02

  Investor_K написав:
  flyman написав:Хто згадує сьогодні, напр., Байрактари?
майже ніхто.

Бо їх просрали на землі. За російські копійки посдавали інформацію про їх розміщення. Один був що заглючив, втратили ним керування й прийшлося самим збивати.
І більше їх не закупляли. Дорога іграшка якою можливо закидувати бІмбами нігрів або армян з калашами.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:10

  fler написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон в своем детском мире. Хз, Как так бывает , увалень на 100+ кг с бицепсами как 3л банка, а разум остался в детстве.
Куда он собрался убирать ТЕЦ, ГЕС, электроподстанции, нефтебазы, мосты, жд-подстанции, заводы и многое другое. Там вопросов уже очень много накопилось , но нет смысла их задавать. Там хоть бы не вздернулся от страха и депресняка

на кропивницкий постоянно летят ракеты то там возможно БК, а не ГЕС

Схоже, що лише Бетон не знає, що там у Кропивницькому :roll: Погоджуюсь із Хотабом.
Бетон, вчора в Мико прилетіло 2 Іскандера - туди, куди раніше вже не раз прилітало. Там нема і не було ані БК, ані ГЕС.

И шо - таки прилетало в уже пустой(все уехали в Монаку) штаб святейшей и гениальнейшей партии "Слуга того народу"??? Теперь надо выделить мешок денег на ремонт провала?
Вы кстати бюджетник или ФОП?
барабашов
 
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