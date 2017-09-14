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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7219722072217222>
Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:22

  Bobua написав:.............
А в результаті ми побачимо скільки є голосів за “кордони91р”，і т.п. марення.
А скільки за укріплення на ЛР. І чіткі строки...

Интересно, каким образом Вы это узнаете?
Вы всерьёз полагаете, что хоть какая-то политсила выступит за отказ от граний 91 года?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:23

  alex lem написав:
  Investor_K написав:
  flyman написав:Хто згадує сьогодні, напр., Байрактари?
майже ніхто.

Бо їх просрали на землі. За російські копійки посдавали інформацію про їх розміщення. Один був що заглючив, втратили ним керування й прийшлося самим збивати.
І більше їх не закупляли. Дорога іграшка якою можливо закидувати бІмбами нігрів або армян з калашами.

Байрактари не працюють проти противника який має добру ППО.
Літаки більші але їх успішно ховають в укриттях.
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:25

  Investor_K написав:
  Бетон написав:плиточника повязали как раз в АТБ на прошлой неделе на салютной. если бы он стоял возле ТЦК - всё нормально было бы))
ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
Салютна - то не Троєщина. То -опа Києва.

Троєщина - це нині центр Києва? :P
Якби тут був би хто з ДВРЗ, він написав би, що "краще ДВРЗ локації в Києві немає"?
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Опишіть різницю між "отримав" і "заробив" ("получил" и "заработал")(рус)?


мій собака інколи приносить тапки (заработал винагороду), а кіт регулярно отримує свою пайку щоденко

у нас був міністр який сказав фразу-вже два дні як міністр і нічого ще не зароботал(тобто не вкрав?)
https://www.youtube.com/watch?v=irLv-9vFQiU
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:32

  detroytred написав:Диктатор также акцентировал внимание на том, что Россия "вынуждена будет в какой-то момент", когда посчитают необходимым, создать "санитарную зону".
"Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — цинично заявил Путин.
https://focus.ua/politics/633834-ostana ... aine-video

Тобто оркостан заявляє (має можливості зробити, зможе зробити чи ні - це вже інша справа), що вирішення проблеми обстрілів бачить через створення "санітарної зони". До того ж на українській території.

А ми - через що? Через перемогу, через укріплення ППО?
Тобто знов корінь у питанні що таке перемога.
Поки відповідь та ж сама, що і на початку війни - агресор через втрати сам відмовиться. Тільки тоді акцент був на людських втратах. Не спрацювало, змістився на матеріальні. Невже матеріальні для рашиків є більш чутливими?

12 НПЗ прослезились речи, остальные директора НПЗ сняли курок оружия с защиты, санитарная зона предполагает их самоубийство если долетели неназванные дроны :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:34

  sens написав:
  Mimohod написав:Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы.
Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.

О_о так ось відповідь, їхні КАБи проти хімарсів. Питання в кількості та ціні. Про останнє Пашинський відповів - були б гроші,зброя буде

Гроші є. Але бруківка свята, а казино за 2023 показали 200 мільярдів обороту.
Всі двори машинами заставлені. За айфоном 15 макс про черга була.
В нас з мозгами чото не так.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:40

  Denik написав:
  Denik написав:Доброго всім ранку!
Свято триває.
https://ua.korrespondent.net/world/4671 ... yt-npz-zmi
На Кубані після атаки дронів горить НПЗ - ЗМІ
..................
В понеділок ми можемо прокинутись в новій реальності як для світового ринку нафти так і для курсу рубля.

Нова фінансова реальність для рф буде не в понеділок а трохи пізніше. Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти у квітні 2024. Податки за квітень матимуть вплив на сплату НДПІ в травні та сплату податку на прибуток по результатам 2 кварталу - аж в серпні 2024 року. Це співпаде зі зростанням попиту на валюту в рфії під час літніх відпусток.
Тобто з курсом буде весело і буде стабільний перехід за 100. А це означає, що 200 тис. виплати оркам за участь у війні стане менше за 2 тис. доларів.

Так, уже не в понедельник.
Так когда теперь - "в травні" чи "в серпні"? "Через 2-3 недели"?
И каким образом "Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти"?
И что насчёт "світового ринку нафти"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:43

ЛАД , є аналітика, що якщо закрити дирку з землі більше ніж на тиждень (через відсутність переробки), то дирка буде не робоча. Особливо в умовах Сибіру.
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Mimohod написав:Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы.

Посміхнуло...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Пон 18 бер, 2024 12:50

  Бетон написав:
  Slon_Nosov написав:
  Бетон написав:ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет


як та чим допоможе?

не загинути. цієї відповіді достатньо



ні.
бо в мене дитина також у "жарком месте", та також комвзвода...
іноді ходить на евак, чи на пошук підлеглих один, бо нема кого з собою взяти.
навіть товариша не робив замом, щоб зайвий раз не відпрпавляти замість себе.
тому і цікавлюсь.
у них навіть ротний загинув допомогаючи хлопцям...
Slon_Nosov
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