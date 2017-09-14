Бо їх просрали на землі. За російські копійки посдавали інформацію про їх розміщення. Один був що заглючив, втратили ним керування й прийшлося самим збивати. І більше їх не закупляли. Дорога іграшка якою можливо закидувати бІмбами нігрів або армян з калашами.
Байрактари не працюють проти противника який має добру ППО. Літаки більші але їх успішно ховають в укриттях.
detroytred написав:Диктатор также акцентировал внимание на том, что Россия "вынуждена будет в какой-то момент", когда посчитают необходимым, создать "санитарную зону". "Создать санитарную зону на сегодняшних территориях Украины, подчиненных киевскому режиму, зону безопасности, которую будет сложно преодолеть средствам поражения, прежде всего иностранного производства", — цинично заявил Путин. https://focus.ua/politics/633834-ostana ... aine-video
Тобто оркостан заявляє (має можливості зробити, зможе зробити чи ні - це вже інша справа), що вирішення проблеми обстрілів бачить через створення "санітарної зони". До того ж на українській території.
А ми - через що? Через перемогу, через укріплення ППО? Тобто знов корінь у питанні що таке перемога. Поки відповідь та ж сама, що і на початку війни - агресор через втрати сам відмовиться. Тільки тоді акцент був на людських втратах. Не спрацювало, змістився на матеріальні. Невже матеріальні для рашиків є більш чутливими?
12 НПЗ прослезились речи, остальные директора НПЗ сняли курок оружия с защиты, санитарная зона предполагает их самоубийство если долетели неназванные дроны
Mimohod написав:Во время наполеоновских войн задача кавалерии была загнать вражескую пехоту под залп картечью из пушек. Сейчас ФПВ дроны будут заганять солдат в укрытия и потом наводить на них артилерию, ракеты или КАБы. Собственно и миномет ушел с поля боя как неэфективное и не точное оружие. Расчет погибнет быстрее, чем сможет его развернуть для стрельбы. Эфективность оборонительных линий тоже очень сомеительна. КАБом любое укрытие из глины и палок можно превратить в братскую могилу. Кацапам просто повезло, что у нас нет такого оружия, иначе вся их линия обороны была бы првращена в груды бетона вперемешку с трупами. КАБ на поторы тонны эти вам не игрушки.
О_о так ось відповідь, їхні КАБи проти хімарсів. Питання в кількості та ціні. Про останнє Пашинський відповів - були б гроші,зброя буде
Гроші є. Але бруківка свята, а казино за 2023 показали 200 мільярдів обороту. Всі двори машинами заставлені. За айфоном 15 макс про черга була. В нас з мозгами чото не так.
Denik написав:Доброго всім ранку! Свято триває. https://ua.korrespondent.net/world/4671 ... yt-npz-zmi На Кубані після атаки дронів горить НПЗ - ЗМІ .................. В понеділок ми можемо прокинутись в новій реальності як для світового ринку нафти так і для курсу рубля.
Нова фінансова реальність для рф буде не в понеділок а трохи пізніше. Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти у квітні 2024. Податки за квітень матимуть вплив на сплату НДПІ в травні та сплату податку на прибуток по результатам 2 кварталу - аж в серпні 2024 року. Це співпаде зі зростанням попиту на валюту в рфії під час літніх відпусток. Тобто з курсом буде весело і буде стабільний перехід за 100. А це означає, що 200 тис. виплати оркам за участь у війні стане менше за 2 тис. доларів.
Так, уже не в понедельник. Так когда теперь - "в травні" чи "в серпні"? "Через 2-3 недели"? И каким образом "Удари по НПЗ спровокують особливо серйозні фінансові негаразди виробників нафти"? И что насчёт "світового ринку нафти"?
Бетон написав:ну у него сын командир взвода в жарком месте. поможет
як та чим допоможе?
не загинути. цієї відповіді достатньо
ні. бо в мене дитина також у "жарком месте", та також комвзвода... іноді ходить на евак, чи на пошук підлеглих один, бо нема кого з собою взяти. навіть товариша не робив замом, щоб зайвий раз не відпрпавляти замість себе. тому і цікавлюсь. у них навіть ротний загинув допомогаючи хлопцям...